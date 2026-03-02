Máy hút ẩm, robot hút bụi - lau nhà và loạt đồ gia dụng giảm chưa từng có ngày siêu sale 3/3

Từ máy hút ẩm, robot hút bụi - lau nhà đến máy giặt, tủ sấy quần áo hay nồi áp suất, loạt sản phẩm phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt hằng ngày đang được điều chỉnh giá mạnh, thậm chí kèm thêm mã giảm và quà tặng.

Với những gia đình có kế hoạch nâng cấp thiết bị hoặc hoàn thiện không gian sống, đây là thời điểm dễ tiếp cận các dòng sản phẩm công nghệ mới với mức chi phí tối ưu hơn so với ngày thường.

1. Tủ sấy quần áo Elmich CDE-8642

Giữa thời tiết nồm ẩm đặc trưng đầu năm, tủ sấy quần áo trở thành thiết bị “giải cứu” nhiều gia đình. Elmich CDE-8642 sở hữu công suất 2000W kết hợp công nghệ phân nhiệt 360 độ, giúp quần áo khô nhanh hơn đáng kể so với cách phơi truyền thống, đồng thời hỗ trợ hạn chế vi khuẩn và nấm mốc nhờ chế độ sấy nóng.

Thiết kế cao 170cm với 3 tầng treo cho phép xử lý lượng đồ lớn trong một lần sấy. Khung inox không gỉ kết hợp nhựa ABS bền chắc giúp tủ chịu tải tốt, có thể gấp gọn khi không sử dụng và linh hoạt dùng như tủ chứa đồ hoặc sưởi phòng. Bảo hành 24 tháng theo tiêu chuẩn châu Âu cũng là điểm cộng đáng chú ý trong đợt sale 3/3.

2. Nồi áp suất đa năng Elmich PCE-1805

Với dung tích 2,5L, Elmich PCE-1805 hướng đến nhóm gia đình nhỏ hoặc người sống một mình cần thiết bị gọn nhẹ nhưng đa năng. Sản phẩm sử dụng hệ thống điều khiển cơ dễ thao tác, tích hợp nhiều chế độ nấu như cơm, cháo, súp, hầm gân, hấp cá hay làm bánh, giúp rút ngắn thời gian đứng bếp mà vẫn đảm bảo độ mềm và chín đều của món ăn.

Lòng nồi nhôm nguyên chất dày 2mm giữ nhiệt tốt, phủ chống dính Whitford (Mỹ) hỗ trợ an toàn khi sử dụng và thuận tiện vệ sinh. Trong dịp 3/3, sản phẩm đang áp dụng mã giảm 12% cho đơn từ 500.000 đồng, tạo lợi thế rõ rệt về giá.

3. Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C

Trong nhóm thiết bị tự động hóa việc nhà, Deebot T30C nổi bật nhờ lực hút lên tới 20.000Pa, đủ sức xử lý bụi mịn, tóc và lông thú cưng. Công nghệ ZeroTangle 3.0 hạn chế tình trạng rối tóc ở chổi cuốn, một vấn đề thường gặp với robot hút bụi.

Ngoài chức năng hút, máy còn tích hợp lau nhà, tối ưu lộ trình di chuyển để bao phủ diện tích sàn hiệu quả. Với những căn hộ có diện tích trung bình đến lớn, đây là lựa chọn giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp đáng kể, đặc biệt khi giá đang được điều chỉnh sâu trong dịp khuyến mãi.

4. Máy giặt lồng ngang Inverter 9kg FB1209S6W1

Phân khúc 9kg luôn được xem là “vừa vặn” cho gia đình 3-5 người. Mẫu FB1209S6W1 sử dụng công nghệ Inverter giúp tối ưu điện năng, đồng thời tích hợp giặt hơi nước hỗ trợ làm mềm sợi vải và hạn chế mùi bám trên quần áo.

Thiết kế lồng ngang giảm xoắn rối, giữ form vải tốt hơn so với lồng đứng truyền thống. Tông màu trắng trung tính dễ phối với nhiều không gian nội thất. Trong bối cảnh giá máy giặt có xu hướng tăng theo chi phí nguyên liệu, mức giảm sâu dịp 3/3 mang lại lợi thế mua sắm rõ rệt.

5. Máy hút ẩm lọc không khí Sharp DW-D12A-W

Tại các khu vực có độ ẩm cao, máy hút ẩm gần như trở thành thiết bị thiết yếu. Sharp DW-D12A-W kết hợp hai chức năng hút ẩm và lọc không khí trong cùng một sản phẩm, tích hợp cảm biến độ ẩm tự động để duy trì môi trường khô thoáng ổn định. Chế độ đảo gió linh hoạt giúp luồng khí phân bổ đều trong phòng, hạn chế tình trạng ẩm mốc và mùi khó chịu.

Thiết kế gọn gàng, phù hợp đặt tại phòng ngủ hoặc phòng khách. Khi mức giá được điều chỉnh mạnh trong đợt sale 3/3, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình sống tại chung cư hoặc khu vực khí hậu ẩm.