Mẫu đồng hồ thông minh trên tay Anh Tú có gì đặc biệt?

Huawei Watch GT 6 Series vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Việt Nam, và người gây chú ý nhất sự kiện lại chính là Anh Tú, nam ca sĩ xuất hiện với mẫu đồng hồ thông minh mới nhất của Huawei trên tay.

Watch GT 6 có thiết kế mặt bát giác đặc trưng nhưng được tinh chỉnh so với thế hệ cũ. Phiên bản Pro dùng khung titan hàng không, kính sapphire chống trầy và lưng gốm. Viền bezel vát nổi 3D giúp tổng thể nhìn cứng cáp, trong khi bản 41mm có ngàm xoay linh hoạt phù hợp cho cả nam lẫn nữ.

Ca sĩ Anh Tú tại sự kiện ra mắt Watch GT 6 Series

Điểm đáng chú của Watch GT 6 nằm ở màn hình AMOLED đạt độ sáng tối đa 3.000 nit.

Bản 46mm có kích thước 1,47 inch, lớn hơn 5,5% so với thế hệ trước.

Huawei Watch Ultimate 2

Với công nghệ high-silicon, pin có thể hoạt động tới 21 ngày ở chế độ cơ bản hoặc 12 ngày khi sử dụng thường xuyên. Phiên bản 41mm vẫn đạt con số 14 ngày ở chế độ cơ bản, 8 ngày dùng thường xuyên.

Về tính năng, Huawei nâng cấp hệ thống định vị Sunflower 2.0 với anten mới và 6 vệ tinh băng tần kép. Thuật toán TruSense giúp đo nhịp tim ổn định hơn… Ngoài ra, đồng hồ còn theo dõi cảm xúc qua 12 trạng thái, đo mức độ căng thẳng chỉ trong 10 phút.

Watch GT 6 cũng là một trong những thiết bị đầu tiên chạy HarmonyOS 6.0. Tại Việt Nam, sản phẩm hỗ trợ thanh toán QR qua MoMo và sắp tới sẽ tích hợp thêm Zalo cùng XanhSM.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei Watch GT 6 Series được bán với giá từ 4,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 7,69 triệu đồng cho bản Pro.