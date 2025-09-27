Anh Tú Atus úp mở loạt ảnh chuẩn nam thần, nhưng fan lại soi một chi tiết trên cổ tay

Sau Anh Trai Say Hi, Anh Tú Atus là một trong những anh trai được săn đón nhất. Dù đang bận rộn với những kế hoạch phim ảnh, âm nhạc và cả chương trình truyền hình thực tế, Anh Tú Atus mới đây đã tung video nhá hàng cho bộ ảnh mới của mình. Vẫn như mọi lần, Anh Tú Atus tiếp tục gây bão với visual chuẩn nam thần.

Dù trong những hoạt động thường ngày như chạy bộ, luyện thanh, hay khi khoác lên mình những bộ vest sang trọng, lịch lãm, Anh Tú Atus vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả với vẻ ngoài vừa thư sinh vừa nam tính. Có điều, lần này spotlight không chỉ dành cho gương mặt điển trai của anh. Điều khiến netizen phải "soi" chính là món phụ kiện mới trên tay Anh Tú: chiếc đồng hồ thông minh với vẻ ngoài tinh tế, nhưng không kém phần trẻ trung, cá tính.

Ai theo dõi Anh Tú Atus đều biết anh là một tín đồ thời trang thứ thiệt, luôn chỉn chu và khéo léo kết hợp trang phục cùng phụ kiện để tạo dấu ấn riêng. Chỉ vài giây hé lộ bộ ảnh mới với những outfit đơn giản, anh vẫn toát lên vẻ cuốn hút và tràn đầy năng lượng nhờ điểm nhấn từ chiếc đồng hồ phong cách trên tay.





Chịu khó soi một chút, các Galaxy không khó để nhận ra đây chính là các mẫu smartwatch với tên gọi HUAWEI WATCH GT 6 Series - dòng đồng hồ mới nhất của "ông lớn công nghệ" Huawei, vốn nổi tiếng với các mẫu đồng hồ thông minh ấn tượng về tính năng sức khỏe, thể thao lẫn vẻ ngoài thời thượng.

Được biết, HUAWEI WATCH GT 6 Series mới chỉ vừa ra mắt thị trường quốc tế vào giữa tháng 9, nhưng đã ngay lập tức nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới công nghệ nhờ loạt nâng cấp đáng giá: viên pin thế hệ mới kéo dài thời gian sử dụng lên tới 21 ngày, hệ thống cảm biến chính xác hơn, hỗ trợ luyện tập hơn 100 bộ môn... Đặc biệt, đồng hồ còn có thể "bắt sóng" cảm xúc của người dùng nhờ tính năng đo lường hai chiều với 12 trạng thái khác nhau - một tính năng cực thú vị cho gen Z.

Điều khiến fan càng phấn khích hơn chính là lời nhắn nhủ "Cùng chờ đợi ngày 02.10.2025" ở đoạn cuối của video. Không biết Anh Tú Atus và Huawei sẽ có màn kết hợp đặc biệt gì đây? Đúng lúc Anh Tú Atus chuẩn bị "gáy vang trời" trong gameshow mới, các fan hâm mộ lại càng có lý do để hóng xem anh sẽ mang tới điều gì thú vị cùng chiếc đồng hồ này.