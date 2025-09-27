Tài khoản bất ngờ được cộng thêm 500 triệu đồng: Ngân hàng đã hết giờ làm việc, cô gái sinh năm 2001 liền báo công an

Theo Báo Hưng Yên, chiều ngày 26/9/2025, chị Phạm Thị Phượng (sinh năm 2001), trú tại thôn Bình Xuân (xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) trong lúc đang ở nhà thì bất ngờ nhận được thông báo tài khoản ngân hàng cá nhân tăng thêm 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Ngay sau đó, mặc dù thời điểm ngân hàng đã hết giờ làm việc, chị Phượng chủ động đến Công an xã Đông Thụy Anh trình báo sự việc, nhờ lực lượng công an hỗ trợ liên hệ với ngân hàng để trả lại số tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Chia sẻ về việc làm của mình, chị Phượng cho biết: "Số tiền rất lớn, tôi biết chắc chắn không phải của mình nên chỉ mong nhanh chóng tìm lại đúng chủ. Làm vậy mới yên tâm".

Được biết, chị Phượng đang ở nhà chờ hoàn thiện thủ tục để đi xuất khẩu lao động. Hành động trung thực của chị Phượng được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 22/9/2025, Công an xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hỗ trợ anh Trần Võ Đình Thục (sinh năm 1998) thường trú tại thôn Liêm Hòa, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để chuyển trả lại 18 triệu đồng.

Cụ thể, vào lúc 16h12 ngày 22/9, anh Trần Võ Đình Thục nhận được số tiền 18 triệu đồng chuyển nhầm đến tài khoản ngân hàng của cá nhân anh.

Xác định đây là số tiền do người lạ chuyển nhầm, không biết rõ thông tin người gửi, cũng như lo sợ bản thân bị lừa đảo, anh Thục đã đến Công an xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng để trình báo. Qua kiểm tra, xác minh, Công an xã Hồng Sơn đã xác định được người chuyển nhầm tiền cho anh Thục là anh Đinh Hòa Nam, trú tại TP Hà Nội.

Sau khi được Công an xã Hồng Sơn giải thích và hướng dẫn các thủ tục có liên quan, anh Thục đã thực hiện chuyển khoản lại số tiền trên cho anh Nam. Sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Công an xã Hồng Sơn cũng như nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Võ Đình Thục trả lại tài sản cho người khác đã góp phần lan tỏa việc làm tốt trong cộng đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo: người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi cần đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Theo Báo Hưng Yên, Công an tỉnh Lâm Đồng