Máu "đặc quánh như sữa chua" vì 3 thú vui nhiều người có

Ông Vương (54 tuổi, Trung Quốc) thời gian gần đây thường xuyên cảm thấy chóng mặt, khô miệng. Nghe lời vợ, ông đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cả đội ngũ y tế choáng váng: máu của ông sau khi rút ra chỉ vài phút đã tách thành 2 lớp, phía trên là một tầng dày màu trắng đục như kem sữa. Phòng xét nghiệm còn phản ánh rằng thiết bị “nghẽn” vì lượng mỡ trong máu quá cao.

Chỉ số xét nghiệm cho thấy triglyceride (mỡ trung tính) lên tới 76,14 mmol/L, gấp hơn 44 lần mức bình thường (0,55-1,7 mmol/L). Tổng cholesterol cũng vọt lên 22,09 mmol/L, cao hơn 4-7 lần so với mức cho phép. Các bác sĩ ví cơ thể ông như một “quả bom chuyển hóa” sắp phát nổ, có thể bất cứ lúc nào dẫn đến viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Nguyên nhân? Suốt hơn 30 năm, ông hút 2 bao thuốc mỗi ngày, uống nửa lít rượu trắng, ăn đêm lúc 1-2 giờ sáng với món khoái khẩu là đồ chiên và nướng, gần như không vận động. Dù BMI chỉ ở mức 24, ông không bao giờ kiểm tra đường huyết và chủ quan vì nghĩ mình không có tiền sử gia đình mắc tiểu đường.

Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã áp dụng phương pháp “lọc dầu trong máu” (DFPP), mỗi lần kéo dài 3-4 tiếng, liên tiếp 2 buổi. Sau điều trị, triglyceride giảm xuống 41,1 rồi 5,09 mmol/L, cholesterol hạ còn 7,67 mmol/L, máu trở lại màu vàng nhạt bình thường.

Bác sĩ khuyến cáo muốn giữ mạch máu sạch, hãy bỏ thói quen thức khuya, hạn chế tối đa rượu bia và thuốc lá, tránh ăn nhiều đồ chiên rán, đường ngọt, và kiểm tra mỡ máu định kỳ, nhất là sau 35 tuổi hoặc khi gia đình có người bị cao mỡ máu, tiểu đường.

Nguồn và ảnh: QQ