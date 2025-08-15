Sốt cao hơn 1 năm, sụt 18kg, ra nước ngoài khám không tìm ra nguyên nhân

Hơn một năm trước, người đàn ông 54 tuổi, quê Đà Nẵng bắt đầu những tháng ngày chìm trong cơn sốt dai dẳng 39-40℃. Kèm theo sốt là đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém. Tình trạng kéo dài, khiến ông sụt cân nhanh chóng, từ 67 kg xuống chỉ còn 49 kg.

Suốt khoảng thời gian đó, gia đình đưa ông đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí ra cả nước ngoài với hy vọng tìm ra nguyên nhân, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Khi gần như tuyệt vọng, nghe lời khuyên của người anh trai, ông quyết định ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tìm tia hy vọng cuối cùng.

Khi nhập viện, ông gầy yếu, suy kiệt và liên tục sốt cao. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng huyết chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ tìm ra "bộ ba sát thủ" cùng lúc tấn công cơ thể ông.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Đặng)

Đầu tiên là virus Epstein-Barr (EBV), loại virus phổ biến nhưng có thể gây sốt kéo dài. Thứ hai là trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa), loại vi khuẩn đa kháng thuốc, sống dai dẳng trong môi trường và khó tiêu diệt. Thứ ba là loại nấm nguy hiểm là nấm Aspergillus cũng được tìm thấy. Loại nấm này thường không gây hại cho người khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với người có sức đề kháng suy giảm.

Các xét nghiệm còn cho thấy tải lượng EBV trong máu và dịch phổi của ông rất cao, kèm theo các dấu hiệu tổn thương phổi và hạch trung thất.

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc chẩn đoán gặp nhiều khó khăn do các triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, và các chỉ số xét nghiệm máu cơ bản giảm không có nhiều ý nghĩa trên bệnh nhân có bệnh lý nền về huyết học.

"Ba tác nhân này đều đủ sức gây bệnh nặng, nhưng khi phối hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh", bác sĩ Thiệu cho biết.

Sau khi xác định đúng "thủ phạm", các bác sĩ phối hợp điều trị bằng kháng sinh và thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, bao phủ toàn bộ các căn nguyên gây bệnh. Phác đồ điều trị mang lại kết quả bất ngờ. Sau ba ngày, tình trạng người đàn ông cải thiện rõ rệt; cơn sốt chấm dứt sau một tuần. Sau hai tuần điều trị tích cực, ông tăng cân trở lại, từ 48 kg lên 54 kg, sức khỏe hồi phục đáng kinh ngạc.

Trường hợp trên là lời nhắc nhở quan trọng: khi đối mặt với những cơn sốt kéo dài mà chưa tìm ra nguyên nhân, đừng bỏ cuộc. Tác nhân gây bệnh có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau – virus, vi khuẩn, nấm – và chỉ khi xác định đúng, đủ căn nguyên, việc điều trị mới mang lại hiệu quả.