“Mặt sưng phù, phải truyền dịch suốt 2 ngày” vì nhuộm tóc, một nữ diễn viên nổi tiếng thú nhận

Trong buổi livestream, nữ diễn viên Tôn Di chia sẻ thẳng thắn: “Tôi không dám nhuộm tóc nữa. Lần trước nhuộm xong, cả gương mặt tôi sưng phù, phải vào viện truyền dịch suốt hai ngày, mặt sưng đến mức không dám gặp ai. Tôi bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc, lần nào nhuộm cũng phải uống thuốc chống dị ứng, nhưng lần đó nhuộm quá nhiều lần, uống thuốc cũng không có tác dụng”.

Các bác sĩ cũng từng nhiều lần cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ hóa chất làm tóc. PGS.TS Lưu Vệ Bình, Trưởng khoa Ung thư hạch, Bệnh viện Ung bướu Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), nhấn mạnh: “Hiện chưa có loại thuốc nhuộm nào hoàn toàn vô hại. Người dân nên chú ý tần suất nhuộm, tốt nhất chỉ 2-3 lần mỗi năm”.

5 nhóm người tuyệt đối nên hạn chế hoặc tránh nhuộm tóc, duỗi tóc

- Người từng dị ứng với thuốc nhuộm: Bất kỳ thành phần nào trong hóa chất cũng có thể gây phản ứng nặng.

- Người có da đầu tổn thương: Eczema, viêm loét, chàm… dễ khiến hóa chất thẩm thấu vào cơ thể.

- Người cao tuổi, sức khỏe yếu, chức năng gan thận kém: Tóc bạc nhiều thường phải nhuộm diện rộng, càng tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

- Phụ nữ mang thai, cho con bú: Cơ thể nhạy cảm, nguy cơ dị ứng cao hơn bình thường.

- Người có tiền sử gia đình mắc ung thư: Thuốc nhuộm tóc có thể làm tăng thêm nguy cơ phát bệnh.

Nhuộm tóc có thể giúp thay đổi diện mạo, trẻ trung hơn, nhưng đi kèm đó là rủi ro sức khỏe không nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo: đừng vì cái đẹp trước mắt mà đánh đổi bằng sự an toàn lâu dài.

Nguồn và ảnh: QQ