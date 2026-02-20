Mạch máu rất thích thói quen này, làm đúng thì tim khỏe lên từng ngày, giảm nguy cơ đau tim bất ngờ

Những người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch có thể cần điều chỉnh giờ đi ngủ và cải thiện thói quen ngủ của mình. Trong khi hầu hết chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc duy trì cân nặng hợp lý và kiểm soát cholesterol đối với sức khỏe tim mạch, thì những yếu tố như giấc ngủ đôi khi lại bị bỏ qua.

Tuy nhiên, một bác sĩ tim mạch cho biết việc kiểm soát mức độ căng thẳng, nghỉ ngơi đầy đủ và ưu tiên giấc ngủ đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Những lời khuyên chuyên môn này được chia sẻ trong một bài viết trên blog của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Ngủ đủ giấc - “chìa khóa vàng” cho mạch máu khoẻ

Tiến sĩ Sonya Babu-Narayan, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Royal Brompton và Phó Giám đốc Y khoa của British Heart Foundation, Anh, đã khuyên mọi người “hãy đối xử tử tế với chính mình” khi chia sẻ 10 lời khuyên để có một trái tim khỏe mạnh.

Bà giải thích: “Nỗ lực giảm mức độ căng thẳng có thể giúp hạ huyết áp và giúp bạn tránh hình thành những thói quen không lành mạnh mà bạn có thể tìm đến để đối phó. Điều quan trọng nữa là phải đảm bảo bạn được nghỉ ngơi đầy đủ, vì ngủ đủ giấc rất quan trọng cho cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe của tim và mạch máu. Hầu hết người trưởng thành nên đặt mục tiêu ngủ từ bảy đến chín giờ mỗi đêm.”

Thói quen ngủ đủ giấc sẽ giúp mạch máu "khoẻ" hơn.

Do đó, những người thường xuyên không ngủ đủ từ bảy đến chín giờ mỗi đêm có thể cần điều chỉnh lại giờ báo thức để đảm bảo được nghỉ ngơi đầy đủ hoặc đi ngủ sớm hơn. NHS cũng cho biết giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất nói chung.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến tim mạch

Tiến sĩ Babu-Narayan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát huyết áp cũng như cholesterol. “Một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh là yếu tố thiết yếu cho sức khỏe đường ruột và tim mạch. Hãy cố gắng ăn ít đường và muối hơn, tránh thực phẩm siêu chế biến, và thay vào đó ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ,” chuyên gia cho biết.

Kiểm soát huyết áp cũng rất quan trọng với sức khoẻ tim mạch.

“Hãy đặt mục tiêu đạt 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần. Bạn không nhất thiết phải đến phòng gym – đi bộ nhanh hoặc các hoạt động như làm vườn cũng có thể giúp bạn duy trì thể lực mà không tốn nhiều tiền.”

Bà cũng khuyến khích mọi người hiểu rõ tiền sử bệnh của bản thân và xem gia đình có tiền sử bệnh tim mạch hay không, vì điều này có thể quan trọng nếu bạn cần tìm tư vấn y tế khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Theo bác sĩ, việc nhận biết các triệu chứng của cơn đau tim có thể giúp cứu sống người bệnh.

Tiến sĩ Babu-Narayan cho biết: “Đau tim là một tình trạng cấp cứu y khoa có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất kỳ ai, bất kể giới tính. Điều vô cùng quan trọng là mọi người phải biết các triệu chứng của cơn đau tim, vì được điều trị kịp thời có thể cứu sống bạn.”

“Các triệu chứng có thể khác nhau giữa mỗi người và có thể bao gồm đau hoặc cảm giác nặng ở ngực, cảm giác khó chịu lan xuống cánh tay, cổ, hàm, lưng hoặc bụng, cùng với cảm giác buồn nôn, đổ mồ hôi, choáng váng hoặc khó thở.”

Hãy gọi cấp cứu ngay lập tức nếu bạn nghĩ rằng ai đó có thể đang bị đau tim.