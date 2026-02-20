Hôn vợ thường xuyên, nam giới nhận lợi ích bất ngờ

Tiến sĩ Naomi Middleton, nhà tâm lý học lâm sàng chuyên về sức khỏe đường ruột tại Anh, mới đây chỉ ra những lợi ích tiềm ẩn của việc sống chung với người yêu hoặc bạn đời. Bà nhấn mạnh rằng mọi yếu tố, từ việc hôn nhau, cùng ăn uống, chia sẻ không gian sống cho đến sự gần gũi thể xác, đều đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và sức khỏe tiêu hóa tổng thể.

Tiến sĩ Middleton cho biết chỉ cần ở bên cạnh người khác trong một khoảng thời gian dài có thể thúc đẩy sự đa dạng vi sinh vật và làm giảm tình trạng viêm ruột liên quan đến căng thẳng. Một nghiên cứu trên 2.000 người trưởng thành phát hiện rằng trong số những người sống chung với bạn đời, 40% nhận thấy cảm giác gắn bó, đồng hành tăng lên kể từ khi chuyển về sống cùng nhau. Những lợi ích khác được ghi nhận bao gồm 28% cho biết tâm trạng được cải thiện và 19% thậm chí ngủ ngon hơn.

Tiến sĩ Middleton cho biết: “Những người bạn sống cùng không chỉ chia sẻ không gian với bạn – họ còn chia sẻ vi sinh vật, nhịp sinh hoạt và thậm chí cả sức khỏe đường ruột.”

“Hệ vi sinh vật đường ruột phản ứng rất nhạy với môi trường sống chung và các mối liên kết xã hội gần gũi, đặc biệt là với những người chúng ta dành nhiều thời gian ở bên.”

“Sự gia tăng đa dạng vi sinh vật nhờ tiếp xúc gần gũi cũng có thể giúp giảm viêm ruột do căng thẳng, từ đó mang lại thêm lợi ích sức khỏe lâu dài.”

Lợi ích tuyệt vời khi nam giới hôn bạn đời thường xuyên

Trong khi nhiều nam giới có đôi chút ngại ngùng khi thể hiện tình cảm với vợ qua các hành động như ôm hôn, chuyên gia cho biết điều này thực ra có thể giúp ích cho sức khỏe của cả hai.

Tiến sĩ Middleton cho biết việc hôn nhau có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và sức khỏe tiêu hóa tổng thể. Theo nghiên cứu, những người đang trong mối quan hệ trung bình trao nhau năm nụ hôn mỗi ngày, mỗi nụ hôn kéo dài khoảng tám giây. Các cặp vợ chồng trung bình trao nhau 1.460 nụ hôn mỗi năm.

Nhà tâm lý học lâm sàng cho biết một nụ hôn kéo dài 10 giây có thể truyền tới 80 triệu vi khuẩn giữa hai người. Tuy nhiên, đây không phải là điều xấu, vì nó giúp hình thành hệ vi sinh vật miệng chung, từ đó có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái đường ruột và hỗ trợ khả năng miễn dịch.

Ngoài ra, việc thường xuyên thể hiện sự âu yếm còn có thể giúp điều hòa phản ứng căng thẳng. “Theo nghĩa đó, hôn nhau hỗ trợ cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất theo những cách mà nhiều người không ngờ tới,” bà nói thêm.

Bên cạnh việc hôn nhau, bà cũng khuyến khích các cặp đôi nên cùng ăn nhiều bữa hơn, vì điều này giúp đồng bộ nhịp tiêu hóa và hỗ trợ quá trình trao đổi chất khỏe mạnh.

Tiến sĩ Holly Neill, quản lý khoa học của Yakult, cho biết: “Sự tiếp xúc gần gũi là một phần thiết yếu của các mối quan hệ lành mạnh, giúp các cặp đôi cảm thấy gắn kết về mặt cảm xúc, được hỗ trợ và yên tâm hơn.”

“Mặc dù lợi ích cảm xúc của sự âu yếm đã được biết đến rộng rãi, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự gần gũi thể xác cũng có thể hỗ trợ sức khỏe thể chất theo những cách ít rõ ràng hơn.”

“Việc chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương hằng ngày có thể giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ tinh thần và thậm chí ảnh hưởng đến sự cân bằng vi khuẩn mà chúng ta mang theo.”

“Đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng những cử chỉ nhỏ bé, thường nhật có thể tạo ra tác động ý nghĩa đối với cả sự hài lòng trong mối quan hệ lẫn sức khỏe tổng thể.”