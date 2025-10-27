Ngày 26/10, HK01 đưa tin Lý Liên Kiệt gây sốt với đoạn video kết hợp giữa võ thuật truyền thống và nhảy đường phố.

Theo tờ báo Hong Kong (Trung Quốc), thời gian qua, ngôi sao Thiếu Lâm Tự đang quảng bá cho dự án mang tên Kungfu Street Dancing (tạm dịch: Vũ điệu kungfu đường phố) - khái niệm sáng tạo kết hợp võ thuật truyền thống với yếu tố vũ đạo.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, ngôi sao sinh năm 1963 giao lưu với nhóm bạn trẻ. Khi ăn cơm, họ cùng bàn cách đưa yếu tố võ thuật vào điệu nhảy, vừa múa quyền vừa thực hiện vũ đạo đường phố theo nhịp điệu sôi động. Lý Liên Kiệt còn trực tiếp thị phạm.

Lý Liên Kiệt nhảy đường phố theo phong cách võ thuật. Nguồn: TikTok.

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt trông khỏe mạnh, với sắc mặt hồng hào, thân hình rắn chắc, tinh thần phấn chấn. Động tác của ông linh hoạt, nhảy múa không hề thở dốc. HK01 dùng từ "sung mãn" để mô tả về nam diễn viên gạo cội.

Đoạn video thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Họ dành nhiều lời khen cho Lý Liên Kiệt: "Sao ông ấy trông lại trẻ ra thế nhỉ?”, “Trạng thái rất tốt!”, “Người đánh võ ngầu nhất chính là ông ấy”, “Tinh thần ông ấy tốt lên nhiều rồi”, “Giờ như ông lão vui tính, đáng yêu ấy”, “Thần thái thật tự nhiên”, “Bệnh khỏi rồi, ông ấy trông khỏe mạnh, đầy sức sống hơn hẳn”, “Hoàn toàn còn có thể đóng phim nữa mà!”, “Chuyển động cơ thể thật tuyệt vời!”, “Tính cách ông ấy giờ hoạt bát và thông suốt hơn nhiều"...

Vào ngày 23/10, Lý Liên Kiệt cũng khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ video múa võ cùng sư phụ Ngô Bân và sư đệ Ngô Kinh. Điều thú vị trong tiết mục là hai ngôi sao võ thuật kết hợp giữa Thái cực quyền với mạt chược (trò chơi truyền thống của Trung Quốc, có từ cuối thời Nhà Thanh).

Trước đó, ba thầy trò tái ngộ tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt giao lại trọng trách “Đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế” cho Ngô Kinh sau 18 năm nắm giữ.

Lý Liên Kiệt cùng sư phụ và sư đệ múa võ Thái cực quyền kết hợp đánh mạt chược

Nhìn vào trạng thái hiện tại của Lý Liên Kiệt khó có thể liên tưởng đến hình ảnh ông ốm yếu nằm trên giường bệnh viện vào giữa tháng 8.

Vào thời điểm đó, Lý Liên Kiệt đăng video và ảnh nằm trên giường bệnh lên tài khoản mạng xã hội. Ông chia sẻ cơ thể có trục trặc và đang được “về nhà máy sửa chữa”.

Sau đó, bạn thân của ông, nhà sản xuất phim Tiffany Chen, tiết lộ Lý Liên Kiệt nhập viện ngắn ngày để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính.

Sau phẫu thuật, Lý Liên Kiệt đăng ảnh ăn mì và cho biết đã rời “nhà máy” (tức xuất viện).

Hình ảnh Lý Liên Kiệt trong bệnh viện vào tháng 8.

Tài tử Hoàng Phi Hồng còn kể về ba lần trải qua ranh giới sinh tử. Lần đầu là khi gặp sóng thần, nước ngập đến cổ và bị cuốn đi, chỉ thiếu may mắn một chút nữa thôi là mất mạng.

“Sau này nhớ lại mới thấy sợ, lúc đó thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hoảng loạn và bối rối”, ông chia sẻ.

Lần thứ hai là trong lúc quay phim Hoắc Nguyên Giáp. Lý Liên Kiệt bị ngã từ trên cao xuống, nhưng may mắn được võ sư tại hiện trường cứu kịp, tránh được đầu chạm đất. Ông nhận định nếu lúc đó đập đầu trước, không chết cũng tàn phế.

Lần thứ ba, khi ông ẩn tu tại tu viện A Tinh ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) ở độ cao 4.300 m, ông gặp phản ứng độ cao nghiêm trọng.

“Một đêm nọ, tôi thật sự không thể thở nổi, nên ngồi dậy tọa thiền. Nhưng khi đang ngồi, tôi bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát, tiểu tiện và đại tiện không kìm được”, ông kể.

Tình trạng của Lý Liên Kiệt chỉ được cải thiện sau khi xuống núi về lại vùng đồng bằng. Lúc đó, ông mới tu tập được khoảng 5 ngày.