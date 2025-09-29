Cuộc chạm trán với tử thần của Lý Liên Kiệt

(Ảnh: Kbizoom)

Ngôi sao võ thuật người Hong Kong (Trung Quốc) nói rằng việc sống sót sau sóng thần đã cho ông một cái nhìn mới về cuộc sống, khiến siêu sao võ thuật này hướng đến tâm linh, lòng bác ái và một cái nhìn nhẹ nhàng hơn về sự sống và cái chết.

Theo Sohu, vợ của nhà sản xuất Charles Heung, Tiffany Chen, vẫn còn rất nhớ cảnh tượng Lý Liên Kiệt và con gái suýt mất mạng trong trận sóng thần Nam Á. Chen tiết lộ rằng Lý Liên Kiệt đã tuyệt vọng bám vào một cây cột bên ngoài khách sạn để cố gắng bảo toàn tính mạng trong khi con gái nhỏ của ông bị sóng cuốn trôi trước khi được nhân viên cứu hộ giải cứu.

Ban đầu, gia đình Lý Liên Kiệt dự định đi du lịch đến Phuket, Thái Lan, nhưng đã đổi điểm đến sang Maldives. Khi sóng thần ập đến, Lý Liên Kiệt đang ở trên bãi biển cùng con gái và bảo mẫu, nước dâng cao đến ngực. Ôm chặt con gái, ông cũng chứng kiến con gái mình và người bảo mẫu bị dòng nước cuốn trôi, trong khi vợ ông, Lợi Trí, bị mắc kẹt trong phòng khách sạn, chỉ thoát ra được vào phút cuối.

Sau thảm họa, trước khi trở về Hong Kong (Trung Quốc), Lý Liên Kiệt và những người sống sót phải đối mặt với điều kiện sống vô cùng khó khăn, bao gồm việc thiếu nước sạch. Thảm kịch này đã ảnh hưởng sâu sắc đến Lý Liên Kiệt, ông được cho biết đã bắt đầu dành thời gian cho việc tu tập, làm từ thiện và thay đổi quan điểm về sự sống và cái chết sau sự việc này.

Vào tháng 8, nam diễn viên 62 tuổi đã phải nhập viện sau khi các bác sĩ phát hiện một khối u ở cổ. Nhiều phương tiện truyền thông cũng như các trang tin của Trung Quốc đã đưa tin về tình hình sức khỏe của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt. Trong những bức ảnh được truyền thông nước này đăng tải, Lý Liên Kiệt nằm trên giường bệnh với khuôn mặt có vẻ mệt mỏi và kiệt sức. Một bức ảnh khác trong số những bức ảnh liên quan được chụp ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật. Huyền thoại võ thuật đã xác nhận trên tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) cá nhân rằng anh hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau đó, ông đã trấn an người hâm mộ trong một video trên Weibo, giải thích rằng khối u lành tính và chia sẻ câu chuyện về ba lần cận kề cái chết của mình: trận sóng thần năm 2004, một cú ngã suýt chết trên trường quay phim Fearless, và chứng say độ cao nghiêm trọng ở Tây Tạng suýt cướp đi sinh mạng của ông.

Lý Liên Kiệt cũng nhớ lại ca phẫu thuật tuyến giáp năm 2013, khiến ông lo sợ bị mất hoặc thay đổi giọng nói vĩnh viễn. Bây giờ, khi đã trải qua rất nhiều biến cố sức khoẻ, Lý Liên Kiệt nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể chất, ông khẳng định sự cần thiết của sự bình yên và ổn định nội tâm.

Với việc hay gặp vấn đế liên quan đến sức khỏe nên Lý Liên Kiệt cũng là một trong những ngôi sao hay vướng vào tin đồn thất thiệt. Ông thường xuyên bị đồn qua đời. Trong nhiều năm qua, cứ thỉnh thoảng lại có tin tức rằng siêu sao hành động Lý Liên Kiệt đã qua đời. Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông vào năm 2023, Lý Liên Kiệt nói rằng sau quá nhiều lần bị đồn thổi thì những tin đồn lừa bịp ấy đã không còn khiến ông ngạc nhiên nữa. Tuy nhiên, điều khiến Lý Liên Kiệt bị sốc nhất lại là vẫn có rất nhiều người vẫn tin những tin đồn ấy hết lần này đến lần khác.

"Ở Trung Quốc vẫn có tin đồn nói rằng tôi đã chết. Đã 10 năm rồi đấy" - Lý Liên Kiệt nói với sự hài hước - "Một số người đã ước điều đó là sự thật. Một số đã nói với tôi: "Anh ấy vẫn chưa chết à? Sau bao nhiêu lần anh ấy vẫn chưa thực sự chết". Nhưng một số khác lại nói với tôi: "Xin đừng chết nhé!"...".

Sinh ra tại Bắc Kinh năm 1963, Lý Liên Kiệt vẫn là một trong những diễn viên võ thuật, nhà sản xuất và nhà từ thiện tiêu biểu nhất của Trung Quốc. Di sản của ông bao gồm những vai diễn khó quên như Hoàng Phi Hồng và Hoắc Nguyên Giáp, cũng như các vai diễn trong các bộ phim như Anh hùng, Long môn phi kiếm, Đại chiến tướng quân, Bạch xà và Hoa Mộc Lan.