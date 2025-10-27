Tình hình hiện tại của Ninh Dương Lan Ngọc

Vừa trở lại Running Man Việt mùa 2, Lan Ngọc đã gặp "biến" khi gặp chấn thương trong lúc xé bảng tên với Trấn Thành. Ở tập 2 và 3, nữ diễn viên không tham gia chơi game mà chỉ xuất hiện vài cảnh quay với vai trò người dẫn chuyện. Sau khi kết thúc chặng quay đầu tiên, Lan Ngọc phải ngồi xe lăn, dành thời gian nghỉ ngơi để đều trị chấn thương.



Đến tập 4 của chương trình, khi dàn cast đổi sang "đường đua" mới thì Lan Ngọc cũng tái xuất. Nữ diễn viên đã hoà nhập vào các trò chơi, vui vẻ giao lưu, trêu ghẹo các thành viên. "Ngọc nữ" cũng sẵn sàng gia nhập vào các trò chơi, thậm chí còn giành phần thắng trước Liên Bỉnh Phát ở thử thách dưới nước. Nhìn chung, thái độ và thần sắc của Lan Ngọc ổn định hơn hẳn so với 2 tập phát sóng trước đó.

Được biết, tập 4 được quay sau tập 3 khoảng một tháng, nên Lan Ngọc đã có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi chấn thương. Sau tai nạn ngoài ý muốn, cô vẫn cho thấy tinh thần chuyên nghiệp, không ngại lăn xả trong mọi thử thách.

Lan Ngọc xuất hiện rạng rỡ trong đoạn mở màn tập 4, đánh dấu sự trở lại sau 2 tập chỉ ngồi xe lăn để dưỡng thương

Sau 1 tháng nghỉ ngơi, Lan Ngọc lăn xả cho mọi thử thách

Lan Ngọc còn dùng chiếc chân bị đau để "chiến" với Liên Bỉnh Phát

Tình trạng của nữ diễn viên đã có sự hồi phục rõ rệt

Lan Ngọc không còn phải dùng đến xe lăn

Liên quan đến tình trạng chấn thương của Lan Ngọc, đại diện nữ diễn viên cho biết: "Hiện tại chân Lan Ngọc đã ổn, mang giày thể thao vẫn có thể di chuyển và hoạt động bình thường. Hôm trước Lan Ngọc đi lại khó khăn là do mang giày cao gót".

Phía Lan Ngọc cho biết dù chưa chạy một cách bình thường như trước nhưng chấn thương chân đã khôi phục khá nhiều. Lịch trình ghi hình Running Man Vietnam của nữ diễn viên vẫn diễn ra bình thường. "Phía công ty cũng luôn sắp xếp công việc hợp lý để Lan Ngọc có thể nghỉ ngơi, giữ sức khỏe", đại diện Lan Ngọc chia sẻ thêm.

Ở tập 2,3 Lan Ngọc chỉ xuất hiện vài phân cảnh

Lan Ngọc bước đi khập khễnh tại sự kiện vì chấn thương chân

Ngay từ những tập đầu tiên của Running Man Việt mùa 1, Ninh Dương Lan Ngọc đã chứng minh sức hút khó cưỡng khi là nữ thành viên duy nhất của dàn cast. Không chỉ giữ vai trò "bóng hồng" xinh đẹp, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi sự thông minh, lăn xả và máu chiến chẳng kém bất kỳ ai.

Từ những pha tranh bảng tên quyết liệt, biểu cảm hài hước "diễn như không diễn", đến những lần "chơi chiêu" khiến dàn cast nam phải dè chừng, Lan Ngọc mang đến nguồn năng lượng cực kỳ duyên dáng, góp phần định hình một màu sắc riêng biệt cho chương trình. Cũng từ Running Man, hình ảnh "Ngọc nữ màn ảnh" của Lan Ngọc trở nên gần gũi, đời thường và hài hước hơn trong mắt công chúng. Lan Ngọc cũng là thí sinh chiến thắng tập cuối cùng, đánh bại cả những "chiến binh" máu chiến như Trấn Thành, Trương Thế Vinh để trở thành người mạnh nhất chương trình ở mùa 1. Đây cũng là năm thứ 3 Lan Ngọc xuất hiện trong dàn cast Running Man Việt.