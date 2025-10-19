Lý do Vietnam Airlines, Vietjet Air cấm dùng pin sạc dự phòng trên chuyến bay

Trong thời gian gần đây, nhiều sự cố cháy nổ liên quan đến pin lithium đã khiến các hãng hàng không trên thế giới phải tăng cường biện pháp kiểm soát an toàn, trong đó có Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Mới đây nhất, vào ngày 18/10, trên chuyến bay CA139 của Air China khởi hành từ Hàng Châu đi Incheon, pin sạc dự phòng trong hành lý xách tay của hành khách đã bất ngờ tự bốc cháy trong ngăn đựng hành lý phía trên khoang.

Phi hành đoàn đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải) để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Theo lời kể của nhân chứng, trước khi ngọn lửa bùng lên, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khoang hành lý. Sự việc đã gây hoang mang cho nhiều người và là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium - loại pin được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop và pin sạc dự phòng. (Nguồn: RT)

Trước đó, hai hãng hàng Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air đã ban hành quy định mới nhằm kiểm soát chặt chẽ việc mang và sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay.

Cụ thể, hành khách không được phép sử dụng pin sạc dự phòng trong suốt chuyến bay, đồng thời phải khai báo với nhân viên tại quầy làm thủ tục nếu mang theo trong hành lý xách tay. Pin sạc dự phòng cần được đặt ở vị trí dễ quan sát để có thể phát hiện sớm nếu xảy ra bất thường.

Vietnam Airlines cho biết hãng đã trang bị găng tay cách nhiệt, túi chống cháy và chống khói chuyên dụng trên tất cả các chuyến bay, đồng thời huấn luyện phi hành đoàn kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng và hiệu quả. Các thiết bị này đều được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Ngoài ra, hãng cũng phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra soi chiếu tại các sân bay lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất để phát hiện, ngăn ngừa rủi ro ngay từ mặt đất.

Việc cấm sử dụng pin sạc dự phòng không chỉ áp dụng tại Việt Nam mà còn là xu hướng chung của nhiều hãng hàng không quốc tế. Bởi trong thời gian qua, đã có không ít vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Chẳng hạn, vào tháng 1 vừa qua, một máy bay của hãng Air Busan (Hàn Quốc) bốc cháy dữ dội ngay trước giờ cất cánh do pin sạc dự phòng phát nổ trong hành lý xách tay. Vụ việc khiến 7 người bị thương và toàn bộ hành khách phải sơ tán khẩn cấp qua máng trượt. Tháng 3/2024, chuyến bay của Southwest Airlines (Mỹ) cũng phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một viên pin sạc dự phòng phát nổ trong khoang hành khách, rất may không có thương vong.

Tháng 2/2024, một chuyến bay của hãng hàng không Royal Air Philippines đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một cục pin sạc dự phòng phát nổ khiến khoang máy bay tràn ngập khói.

Theo các chuyên gia, pin sạc dự phòng là thiết bị lưu trữ năng lượng, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu bị hư hỏng, va đập mạnh hoặc quá nhiệt. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này: một là lỗi từ nhà sản xuất, khi sử dụng linh kiện kém chất lượng hoặc lõi pin không đạt tiêu chuẩn; hai là lỗi từ người sử dụng, khi đặt pin ở môi trường nhiệt độ cao, ẩm ướt hoặc nơi không thoát nhiệt như trong chăn, dưới gối, cốp xe hay ô tô đậu ngoài trời nắng. Khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép, pin dễ phồng rộp, rò rỉ và phát nổ, gây cháy lan rất nhanh.

Vì vậy, các nhà sản xuất và cơ quan hàng không đều khuyến cáo người dùng cần sử dụng và bảo quản pin sạc dự phòng đúng cách, tránh nhiệt độ cao, không sạc qua đêm, không sử dụng khi pin có dấu hiệu hư hỏng, và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của hãng hàng không khi mang lên máy bay.

Việc Vietnam Airlines, Vietjet Air và nhiều hãng hàng không khác cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên chuyến bay là biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Dù nhỏ gọn và tiện lợi, pin lithium vẫn là một nguồn năng lượng tiềm ẩn rủi ro nếu không được kiểm soát đúng cách. Mỗi hành khách cần nâng cao ý thức, sử dụng pin sạc an toàn và tuân thủ quy định khi bay để góp phần bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh.