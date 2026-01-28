Lương, tiền công từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn và kênh tư vấn thuế, câu hỏi “tiền lương trên 5 triệu đồng có bắt buộc phải chuyển khoản hay không?” được đặt ra liên tục. Thắc mắc này xuất phát từ các quy định mới liên quan đến điều kiện để chi phí tiền lương, tiền công được khấu trừ khi tính thuế TNDN.

Làm rõ vấn đề trên, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) đã có hướng dẫn cụ thể đối với doanh nghiệp.

Theo điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15, doanh nghiệp được tính các khoản chi vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện, trong đó có yêu cầu về hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại điểm c khoản 1 Điều 9 được áp dụng từ ngày 15/12/2025. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể hóa quy định này, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025 của Chính phủ nêu rõ: các khoản chi được trừ phải là chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thanh toán từng lần từ 5 triệu đồng trở lên.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt được hiểu là chứng từ chứng minh việc thanh toán qua các hình thức không sử dụng tiền mặt theo quy định pháp luật, ngoại trừ một số trường hợp đặc thù như bên mua nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của bên bán.

Ở chiều ngược lại, theo điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 320/2025, các khoản chi tiền lương, tiền công đã hạch toán vào chi phí nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo đúng quy định sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về hiệu lực, Nghị định số 320/2025 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2025. Riêng quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại điểm c khoản 1 Điều 9 được áp dụng từ ngày 15/12/2025.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, từ thời điểm này, doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động với giá trị từng lần từ 5 triệu đồng trở lên bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì khoản chi đó mới được tính là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.