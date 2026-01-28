Bài thi sát hạch lái xe tại Vương quốc Anh khắc nghiệt đến mức thí sinh phải thuê 'diễn viên đóng thế'

Nếu bạn từng nghĩ rằng việc vượt qua kỳ thi sát hạch tại cơ quan quản lý phương tiện địa phương là một điều khó, thì thực tế tại Vương quốc Anh sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Hệ thống cấp phép lái xe tại xứ sở sương mù đang trở nên khắc nghiệt đến mức việc lấy được tấm bằng lái xe tại nhiều quốc gia khác có lẽ chỉ giống như một vòng khởi động nhẹ nhàng.

Sự kết hợp giữa độ khó của bài thi và danh sách chờ đợi kéo dài vô tận đã tạo ra một thị trường ngầm sôi động, nơi hàng nghìn học viên sẵn sàng sử dụng các biện pháp cực đoan để được cầm vô lăng.

Tại Vương quốc Anh, quy trình cấp phép lái xe đòi hỏi thí sinh phải vượt qua hai giai đoạn riêng biệt: một bài thi lý thuyết phức tạp và một bài thi thực hành trên đường trường. Thất bại ở bất kỳ giai đoạn nào đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với hàng tháng trời chờ đợi cho lần thử tiếp theo. Theo các báo cáo mới nhất, thời gian chờ trung bình hiện nay đã lên tới 22 tuần, tạo ra một áp lực tâm lý khổng lồ khiến nhiều người sẵn sàng làm những điều dại dột.

Số liệu chính thức từ Cơ quan Tiêu chuẩn Phương tiện và Người lái (DVSA), được Hiệp hội Báo chí Vương quốc Anh công bố, đã vẽ nên một bức tranh đáng báo động. Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 9 năm 2025, gần 2.900 nỗ lực gian lận đã được ghi nhận trên khắp nước Anh, Scotland và xứ Wales. Con số này đánh dấu mức tăng vọt 47% chỉ trong vòng một năm, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề đang leo thang nhanh chóng.

Trong nỗ lực tuyệt vọng để vượt qua kỳ thi, các thí sinh đã vận dụng đủ mọi chiêu trò, từ công nghệ cao cho đến những phương pháp thủ công cổ điển. Phổ biến nhất là việc sử dụng tai nghe Bluetooth siêu nhỏ kết nối với điện thoại được giấu kín trong người. Mặc dù quy định cấm mang thiết bị di động vào phòng thi rất nghiêm ngặt, nhưng cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 1.100 trường hợp thí sinh sử dụng thiết bị này để nhận đáp án từ bên ngoài trong giờ thi lý thuyết.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự liều lĩnh nằm ở việc thuê "người đóng thế". Thay vì tự mình đối mặt với áp lực thi cử, nhiều người đã chọn cách trả tiền cho người lạ để đi thi thay mình. Các báo cáo ghi nhận hơn 1.000 nỗ lực mạo danh trong các kỳ thi lý thuyết và gần 650 trường hợp trong các bài thi thực hành.

Đây thực sự là một ngành kinh doanh béo bở đối với những kẻ gian lận chuyên nghiệp. Tại các phiên tòa xét xử, thông tin được tiết lộ cho thấy những kẻ mạo danh có thể kiếm tới 2.000 bảng Anh (tương đương khoảng 71,5 triệu đồng) cho mỗi lần thi đỗ trót lọt. Mức thù lao hấp dẫn này giải thích tại sao nhiều đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi phạm pháp này nhiều lần.

Và trên thực tế, hệ thống pháp luật Anh cũng đang mạnh tay trấn áp vấn nạn này. Điển hình là trường hợp của Qounain Khan đến từ Birmingham, người đã phải nhận bản án 8 tháng tù giam sau khi thừa nhận mạo danh thí sinh tại các trung tâm thi lý thuyết tới 12 lần. Ngoài án tù, tòa án còn có thể áp dụng các hình phạt bổ sung như cấm lái xe vĩnh viễn hoặc buộc thực hiện lao động công ích không hưởng lương.

Sự bùng nổ của nạn gian lận thi cử không chỉ là vấn đề về tính trung thực mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng. Các chuyên gia an toàn giao thông cảnh báo rằng việc những người không đủ kỹ năng và kiến thức cầm lái sẽ biến đường phố thành nơi nguy hiểm.

Nguy cơ tai nạn gia tăng, các vấn đề về bảo hiểm và những thương vong đáng tiếc là những hệ lụy nhãn tiền khi những tài xế "dỏm" này lọt lưới. Mặc dù các nhà chức trách đã bắt giữ gần 3.000 trường hợp trong năm qua nhờ sử dụng máy dò kim loại và kiểm tra nhân dạng gắt gao hơn, nhưng câu hỏi về số lượng những kẻ đã trót lọt vẫn còn bỏ ngỏ.

Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Bài thi lý thuyết tại Anh vốn nổi tiếng là khó nhằn, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm hóc búa và phần thi nhận diện mối nguy hiểm qua video đòi hỏi phản xạ nhanh nhạy.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của hệ thống đặt lịch thi mới là giọt nước tràn ly. Những gián đoạn kéo dài từ thời kỳ đại dịch, tình trạng thiếu hụt trầm trọng giám khảo chấm thi và sự hoành hành của các phần mềm đặt lịch tự động (bot) đã khiến hệ thống bị quá tải. Chính phủ Anh thừa nhận rằng tình trạng tồn đọng hồ sơ có thể sẽ không được giải quyết dứt điểm cho đến tận cuối năm 2027, buộc những người học lái xe phải lựa chọn giữa việc chờ đợi mòn mỏi hoặc tìm đến những con đường tắt đầy rủi ro.