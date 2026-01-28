Ngày này 16 năm trước, Apple giới thiệu iPad đầu tiên, âm thầm định hình lại thị trường máy tính cá nhân

Màn ra mắt ngày 27/1/2010 và một danh mục sản phẩm mới

Ngày 27/1/2010 (28/1/2010 theo giờ Việt Nam), tại Yerba Buena Center for the Arts ở San Francisco, Steve Jobs lần đầu giới thiệu iPad trước công chúng. Ông mô tả đây là một thiết bị “kỳ diệu và mang tính cách mạng”, được định vị nằm giữa smartphone và laptop.

iPad thế hệ đầu sở hữu màn hình LED-backlit đa điểm 9.7 inch, sử dụng chip do Apple tự thiết kế, cổng kết nối 30-pin và dung lượng lưu trữ tối đa 64GB. Thiết bị nặng khoảng gần 700gr, có viền màn hình đen dày, nút Home vật lý và mặt lưng nhôm cong. Apple công bố thời lượng pin lên đến 10 giờ cho các tác vụ thông thường.

iPad đời 1 có mức giá khởi điểm 499 USD. Tại Việt Nam ở thời điểm đó, nó được chào bán hàng xách tay với giá dao động khoảng từ 13,68 triệu đến hơn 16 triệu đồng - con số cao khoảng hơn gấp rưỡi giá thực tế của máy ở thời điểm đó.

iPad được giới thiệu như một cách tiếp cận đơn giản hơn để lướt web, đọc sách điện tử, xem video và sử dụng ứng dụng trên màn hình lớn. Theo Steve Jobs, iPad mang lại trải nghiệm tương tác “thân mật và trực quan hơn” so với máy tính cá nhân truyền thống, đặc biệt trong các tình huống giải trí và tiêu thụ nội dung.

iOS trên màn hình lớn và bước đi vào thị trường đọc sách

Về phần mềm, iPad chạy phiên bản iOS được tối ưu cho màn hình lớn, đưa các ứng dụng quen thuộc như Safari, Mail hay Photos sang một không gian sử dụng hoàn toàn khác. Tại sự kiện ra mắt, Apple cũng giới thiệu iBooks và iBookstore, chính thức bước vào thị trường máy đọc sách điện tử, nơi khi đó Kindle của Amazon đang chiếm ưu thế.

Phản ứng ban đầu dành cho iPad khá trái chiều. Một bộ phận đánh giá cao khả năng đáp ứng các nhu cầu tính toán nhẹ và giải trí, trong khi nhiều ý kiến cho rằng iPad chưa đủ mạnh để thay thế laptop và đặt câu hỏi về tính cần thiết của một thiết bị “ở giữa”. Dù vậy, thị trường nhanh chóng đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Chỉ trong ngày mở bán đầu tiên vào tháng 4/2010, iPad đã tiêu thụ hơn 300.000 máy. Doanh số chạm mốc 1.000.000 thiết bị sau chưa đầy 1 tháng. Đến cuối năm 2010, tổng lượng iPad bán ra vượt 15.000.000 chiếc, mang về khoảng 9.5 tỷ USD doanh thu và đưa iPad trở thành một dòng sản phẩm cốt lõi của Apple.

Từ thử nghiệm táo bạo đến nền tảng chủ lực

Thành công của iPad đã kích hoạt cả một làn sóng sản phẩm mới. Các hãng như Samsung, Microsoft hay Amazon lần lượt tung ra tablet của riêng mình, tìm cách học theo hoặc tạo khác biệt so với công thức của Apple.

Trong những năm sau đó, iPad không ngừng mở rộng thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh với các dòng iPad mini, iPad Air và iPad Pro. Apple bổ sung phụ kiện như Apple Pencil và Magic Keyboard, đồng thời nâng cấp mạnh về phần cứng với camera, khả năng đa nhiệm, nhiều kích thước màn hình, USB-C và hiệu năng tiệm cận laptop.

Nhìn lại sau 16 năm, iPad không còn là một khái niệm gây tranh cãi. Thiết bị này đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống số, được sử dụng trong giáo dục, sáng tạo nội dung, công việc và giải trí. Từ một thử nghiệm táo bạo vào năm 2010, iPad đã âm thầm nhưng bền bỉ định hình lại cách con người tiếp cận máy tính cá nhân trong kỷ nguyên hiện đại.