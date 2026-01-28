Mẫu máy giá 5 triệu nhưng “đáng giá gấp 5 lần” của Samsung: Xứng đáng được biết đến nhiều hơn cả S25 Ultra

Điện thoại giá rẻ luôn là một phân khúc quan trọng và đôi khi chúng mang lại cảm giác thích thú khi trải nghiệm hơn cả những mẫu flagship.

Không phải ai cũng cần một con chip hàng đầu hay 16GB RAM, và thực tế là quá nhiều người đang phải trả tiền cho mức hiệu năng mà họ chẳng bao giờ dùng tới.

Bước sang năm 2026, hầu hết các thiết bị tầm trung và giá rẻ đều đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Nếu việc sử dụng hàng ngày của bạn chỉ gói gọn trong nhắn tin WhatsApp hay lướt Instagram, bạn chẳng cần phải chi một số tiền "khủng" để rước về Samsung Galaxy S25 Ultra.

Galaxy A17 là mẫu điện thoại mang lại cảm giác quen thuộc của Samsung vì hãng không cố gắng "tái định nghĩa" những thứ đã tốt sẵn. Mẫu máy này vẫn giữ vững vị thế là một trong những mẫu điện thoại đáng mua nhất trong tầm giá dưới 200 USD (khoảng 5 triệu).

Nếu bạn đã chán ngấy việc chi quá nhiều tiền cho smartphone, dưới đây là quan điểm của chuyên gia review Stephen Radochia từ Android Police về lý do tại sao Galaxy A17 xứng đáng được cân nhắc nhiều hơn.

Những điểm Samsung đã làm tốt trên Galaxy A17

Tôi từng thích Galaxy A16, nhưng thiết kế và độ hoàn thiện của nó mang lại cảm giác khá "rẻ tiền".

Tôi không chê trách Samsung quá nhiều về điều đó vì dòng máy này vốn không sinh ra để "thi hoa hậu", nhưng tôi từng thấy các thiết bị khác cùng tầm giá làm tốt hơn thế.

Rất may, Samsung đã mang đến cho Galaxy A17 một bản nâng cấp thiết kế rất cần thiết. Dù không lột xác hoàn toàn so với người tiền nhiệm, nhưng máy sở hữu diện mạo gọn gàng hơn hẳn.

Cầm trên tay, thiết bị mỏng và nhẹ hơn rõ rệt, khung viền cũng không còn cảm giác kém sang như trên Galaxy A16.

Samsung cũng thiết kế lại cụm camera. Nó trông thẩm mỹ hơn và nằm phẳng hơn so với mặt lưng. Điều này rất hợp lý, và tôi ước gì nhiều nhà sản xuất chịu khó đầu tư công sức để thu gọn kích thước ống kính thay vì làm lồi lên một cách không cần thiết.

Về cấu hình bên trong, hãng không thay đổi quá nhiều.

Máy vẫn được vận hành bởi chip Exynos 1330 đi kèm 4GB RAM (bản ở Việt Nam có 8GB RAM). Cá nhân tôi thích chip Dimensity 6300 trên các máy giá rẻ hơn, nhưng hiệu năng của Galaxy A17 cũng không tệ.

Bạn chắc chắn sẽ nhận ra mình đang dùng một chiếc điện thoại giá rẻ, và mức RAM 4GB đồng nghĩa với việc Galaxy A17 sẽ liên tục đóng mở ứng dụng để giải phóng bộ nhớ.

Tuy nhiên, khi đã mở ứng dụng lên và miễn là bạn không đòi hỏi khả năng đa nhiệm mượt mà, Galaxy A17 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trải nghiệm WhatsApp và Instagram khá dễ chịu. Chơi game nhẹ nhàng cũng hoàn toàn khả thi. Đây là một chiếc điện thoại hiệu quả cho nhu cầu liên lạc và nghe gọi - những tính năng dường như đang dần bị lãng quên vào năm 2026.

Với mức giá khuyến mãi hiện tại khoảng 170 USD (khoảng 4,4 triệu – giá ở Việt Nam khoảng 5,4 triệu với phiên bản 8GB RAM), thật khó để phàn nàn.

Một điểm mà Samsung không hề cắt giảm chính là màn hình.

Galaxy A15 và A16 từng sở hữu màn hình tốt nhất trong phân khúc dưới 200 USD, và Galaxy A17 tiếp tục phát huy thế mạnh đó.

Tấm nền Super AMOLED 6.7 inch độ phân giải 1080p thực sự tuyệt đẹp, tạo nên sự tương phản sắc nét so với màn hình LCD trên các đối thủ cùng tầm giá như Moto G Play 2026.

Máy cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus — loại vật liệu hiếm khi xuất hiện ở phân khúc giá này.

Phần mềm và hỗ trợ cập nhật là những lý do lớn để bạn chọn mua Galaxy A17.

Chiếc máy của tôi được cài sẵn One UI 8 trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng, và Samsung cam kết 6 năm cập nhật bảo mật cùng các bản nâng cấp Android.

Hỗ trợ phần mềm lâu dài là một điểm bán hàng khá mới mẻ đối với smartphone hiện đại, nhưng đến nay mọi thứ vẫn rất tốt.

Samsung đã làm rất tốt việc tối ưu hóa One UI cho phần cứng cũ, và tôi tin xu hướng này sẽ tiếp tục.

One UI 8 có đầy đủ tính năng, và tôi không phiền khi máy thiếu bộ tính năng Galaxy AI đầy đủ trên chiếc Galaxy A17 của mình.

Thiết bị sở hữu viên pin 5.000mAh, giúp tôi dùng thoải mái trong hai ngày. Tốc độ sạc 25W không quá ấn tượng, nhưng cắm sạc qua đêm thì hoàn toàn ổn.

Tôi sẽ nói kỹ hơn về camera sau, nhưng cảm biến chính 50MP là một điểm sáng. Tôi chụp được những bức ảnh chi tiết, chất lượng tốt nếu đủ sáng.

Chụp thiếu sáng và ban đêm không quá xuất sắc, nhưng với giá này thì tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều.

Dù vậy, Galaxy A17 còn lâu mới hoàn hảo, và vẫn còn nhiều điểm tôi muốn hãng cải thiện.

Những điểm Samsung cần cải thiện trên Galaxy A17

Thiết kế điện thoại giá rẻ là một bài toán cân bằng đầy khó khăn. Tôi hiểu Samsung phải chọn lọc thông số nào quan trọng để giữ mức giá ở mức 5 triệu.

Họ muốn đưa ra quyết định đúng đắn mà không làm chiếc điện thoại trở nên "vô dụng". Và phần lớn, Samsung đã làm đúng.

Tuy nhiên, tôi muốn thấy vài cải tiến trên Galaxy A17 hoặc các thế hệ sau này.

Tôi cực kỳ lo ngại về dung lượng RAM 4GB trên một thiết bị chạy Android 16 vào năm 2026. Dù chưa gặp lỗi nghiêm trọng nào trong quá trình thử nghiệm, nhưng 6 năm là một khoảng thời gian dài.

Samsung hiện vẫn xoay sở được, nhưng tôi thà có tùy chọn 6GB hoặc 8GB như hãng đã cung cấp ở thị trường nước ngoài.

Thêm RAM sẽ giúp thiết bị chạy mượt mà hơn và giảm bớt lo lắng về khả năng sử dụng lâu dài, ngay cả khi tôi phải trả thêm chút tiền để có được nó.

Tôi tôn trọng chất lượng ảnh từ cảm biến chính 50MP, nhưng tôi hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần đến những bức ảnh macro 2MP mờ nhạt, độ phân giải thấp.

Tôi vẫn không hiểu tại sao các nhà sản xuất cứ nhất quyết "thổi phồng" số lượng camera bằng cách nhồi nhét thêm những cảm biến chẳng bao giờ được dùng tới.

Hãy bỏ camera góc siêu rộng 5MP và macro 2MP đi, và chỉ tập trung vào cảm biến chính. Hoặc cải thiện nó, hoặc dùng số tiền đó cho phần khác của chiếc điện thoại.

Samsung rất đáng khen khi giữ lại khe thẻ nhớ microSD, nhưng tôi cũng muốn thấy giắc cắm tai nghe 3.5mm, nhất là trên một chiếc điện thoại giá rẻ.

"Bình cũ rượu mới" không phải lúc nào cũng tệ

Tôi từng thất vọng vì Samsung không thay đổi nhiều trên Galaxy S25 Ultra, nhưng cảm giác đó không lặp lại với Galaxy A17.

Ở mức giá này, kỳ vọng sẽ thấp hơn, và Samsung đã giải quyết được ít nhất vài vấn đề tôi từng gặp trên phiên bản năm ngoái.

Nếu bạn đã chán ngấy việc phải "đau ví" mua điện thoại chỉ để nhắn tin và like ảnh dạo trên mạng xã hội, Galaxy A17 là cái tên rất đáng để cân nhắc.