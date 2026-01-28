BIGO Awards Gala 2026: Dấu ấn Việt Nam giữa sự kiện sáng tạo toàn cầu!

Mới đây, BIGO Awards Gala lần thứ 7 vừa diễn ra tại KBS Hall (Seoul, Hàn Quốc), quy tụ hơn 1.200 khách mời là nhà sáng tạo nội dung, agency và đối tác đến từ nhiều khu vực trên thế giới.

Đây là sự kiện thường niên do nền tảng livestream Bigo Live tổ chức, nhằm ghi nhận các nhà sáng tạo nội dung và agency có hoạt động nổi bật trên nền tảng trong năm. Sự kiện là dịp tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật cho cộng đồng sáng tạo toàn cầu trong năm qua.

Trong khuôn khổ sự kiện, Việt Nam là một trong những thị trường có sự hiện diện đáng chú ý

Nhà sáng tạo Hồ Ca xuất hiện tại gala với vai trò đại diện cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam - nhóm được đánh giá cao về mức độ tương tác và khả năng kết nối với người xem quốc tế

Theo thống kê từ nền tảng, Việt Nam hiện ghi nhận hơn 1,6 triệu người dùng trên toàn cầu

Năm nay, có 31 nhà sáng tạo và agency Việt Nam được vinh danh tại BIGO Awards Gala 2026, tăng so với năm trước

“Việt Nam là nơi hội tụ một trong những cộng đồng nhà sáng tạo năng động và gắn kết nhất trên Bigo Live. Chúng tôi tự hào khi có 31 tài năng Việt Nam được vinh danh trên sân khấu toàn cầu tại BIGO Awards Gala 2026, đây là con số tăng hơn so với năm trước. Bigo Live cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cộng đồng nhà sáng tạo thông qua các sáng kiến giúp họ mở rộng tầm ảnh hưởng, kết nối với khán giả toàn cầu và biến đam mê thành những cơ hội mới”, đại diện Bigo Live Việt Nam chia sẻ.

BIGO Awards Gala 2026 được tổ chức tại KBS Hall với hệ thống sân khấu và sản xuất trực tiếp do đài truyền hình KBS thực hiện. Chương trình bao gồm các tiết mục biểu diễn âm nhạc, giao lưu và trao giải, thu hút sự quan tâm của khán giả theo dõi trực tiếp lẫn qua livestream. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của các nhóm nhạc K-pop như FIFTY FIFTY và tripleS, tạo điểm nhấn giải trí cho đêm gala.

Sự tham gia của các nhà sáng tạo Việt Nam tại Seoul cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của thị trường Việt Nam trong lĩnh vực livestream và nội dung số. Các nhà sáng tạo Việt được ghi nhận nhờ phong cách gần gũi, nội dung mang tính cá nhân cao và khả năng xây dựng cộng đồng tích cực.

Sự kiện có sự góp mặt của các nhóm nhạc K-pop như FIFTY FIFTY và tripleS

Tại lễ trao giải, các host và agency Việt Nam đã cùng bước lên thảm đỏ và tham dự các hạng mục vinh danh toàn cầu và khu vực. Một số giải thưởng tiêu biểu dành cho đại diện Việt Nam gồm:

- POWER HOUR CHAMPION: HG.QUYT9999

- REGIONAL FAMILY TOP 1: CON GÀ

- REGIONAL HOST TOP 1: HOCA9999

- GLOBAL TOP AGENCY: BIGBANG

BIGO Awards Gala 2026 tiếp tục phản ánh xu hướng các nền tảng livestream mở rộng cơ hội cho nhà sáng tạo địa phương tiếp cận thị trường quốc tế. Với sự tham gia ngày càng đông đảo của các đại diện Việt Nam, cộng đồng sáng tạo trong nước đang từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ nội dung số toàn cầu.