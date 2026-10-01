Lời khuyên đến tất cả các gia đình hay làm món chân giò

Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình.

Chân giò là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, từ chân giò luộc, hầm, nấu giả cầy đến chân giò kho, nấu cháo. Phần thịt mềm, béo, phần da dai giòn khiến món ăn này trở thành "khoái khẩu" của không ít người.

Chân giò vẫn có giá trị dinh dưỡng, cung cấp protein cùng một số vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, đây cũng là phần thịt chứa tương đối nhiều chất béo và năng lượng, đặc biệt ở phần da và lớp mỡ dưới da.

Vì vậy, nếu mê chân giò, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn nhưng nên nhớ một số nguyên tắc dưới đây.

1. Đừng ăn chân giò quá thường xuyên

Chân giò có tỷ lệ chất béo cao hơn nhiều phần thịt nạc. Nếu ăn thường xuyên với khẩu phần lớn, lượng năng lượng và chất béo đưa vào cơ thể có thể tăng lên đáng kể.

Thay vì ngày nào cũng ăn chân giò, nên luân phiên với các phần thịt nạc hơn như thịt thăn, cá, thịt gia cầm bỏ da hoặc các nguồn protein khác.

Đặc biệt, nếu đang kiểm soát cân nặng, không nên xem chân giò là nguồn thịt chính trong mọi bữa ăn.

2. Ăn chân giò, đừng quên phần da cũng chứa nhiều chất béo

Nhiều người thích chân giò chính bởi lớp da mềm, dai và phần mỡ béo ngậy. Tuy nhiên, nếu ăn cả phần da, mỡ với khẩu phần lớn, tổng lượng chất béo của bữa ăn cũng tăng lên.

Nếu thích món này, có thể ăn một lượng vừa phải, ưu tiên phần thịt và hạn chế ăn quá nhiều phần mỡ, da.

Không cần cực đoan loại bỏ hoàn toàn da hay mỡ, nhưng “ngon miệng” không đồng nghĩa với ăn bao nhiêu cũng được.

3. Cẩn thận với cách chế biến

Chân giò vốn đã có lượng chất béo đáng kể. Nếu tiếp tục chiên, rang hoặc chế biến với nhiều dầu mỡ, món ăn sẽ càng giàu năng lượng.

Các cách chế biến như luộc, hầm, hấp có thể giúp hạn chế việc bổ sung thêm dầu mỡ. Khi nấu canh hoặc hầm, cũng có thể vớt bớt lớp mỡ nổi trên bề mặt nếu muốn giảm lượng chất béo trong món ăn.

4. Đừng biến chân giò thành món "bồi bổ" để ăn thật nhiều

Một số người có quan niệm chân giò bổ nên thường xuyên ăn chân giò hầm, chân giò nấu cháo hoặc các món chân giò kết hợp với nhiều nguyên liệu khác.

Thực tế, một món ăn không thể thay thế cho chế độ ăn đa dạng. Việc ăn quá nhiều một loại thực phẩm, dù giàu dinh dưỡng, vẫn có thể khiến khẩu phần mất cân đối.

Chân giò nên được xem là một phần trong chế độ ăn đa dạng, thay vì món ăn phải ăn thường xuyên để "bồi bổ".

5. Ăn chân giò nên ăn kèm nhiều rau

Một bữa có chân giò sẽ cân đối hơn nếu có thêm rau xanh, rau củ và các thực phẩm giàu chất xơ.

Thay vì một mâm chỉ xoay quanh thịt, có thể kết hợp chân giò với rau luộc, rau xào ít dầu, canh rau hoặc các loại rau củ phù hợp.

Cách ăn này vừa giúp bữa ăn đa dạng hơn, vừa tránh tình trạng quá tập trung vào thịt và các món nhiều chất béo.

6. Người thừa cân, mỡ máu cao nên đặc biệt lưu ý

Những người đang thừa cân, béo phì, có cholesterol hoặc triglyceride cao, bệnh tim mạch hoặc cần kiểm soát năng lượng nên hạn chế các phần thịt nhiều mỡ.

Trong trường hợp này, thịt nạc, cá và các nguồn protein ít chất béo thường phù hợp hơn để sử dụng thường xuyên.

Nếu đang điều trị bệnh hoặc phải kiểm soát chế độ ăn theo chỉ định bác sĩ, lượng chân giò nên được điều chỉnh phù hợp với tổng khẩu phần hằng ngày.

7. Chú ý những món chân giò "đậm vị"

Chân giò thường xuất hiện trong các món như giả cầy, chân giò kho, chân giò hầm… Đây cũng là những món có thể sử dụng khá nhiều muối, nước mắm hoặc gia vị đậm đà.

Vì vậy, không chỉ chú ý đến lượng thịt mà còn cần quan tâm đến cách nêm nếm.

Một miếng chân giò nhiều mỡ kết hợp với món ăn quá mặn, ăn cùng nhiều cơm và uống rượu bia sẽ khiến tổng năng lượng của cả bữa tăng lên đáng kể.

8. Không nên chỉ ăn phần "ngon nhất"

Da, móng, phần mỡ và lớp thịt mềm quanh chân giò thường là những phần được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào những phần béo ngậy này, khẩu phần sẽ dễ mất cân đối.

Một mẹo đơn giản là ăn lượng vừa phải và kết hợp với nhiều nhóm thực phẩm khác, thay vì ăn một lượng lớn chân giò chỉ vì đây là món mình thích.

Mê chân giò vẫn có thể ăn, nhưng nên ăn vừa phải

Chân giò không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn của người khỏe mạnh. Vấn đề nằm ở khẩu phần, tần suất và cách chế biến.

Nếu yêu thích món này, hãy ăn với lượng vừa phải, không quá thường xuyên, ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ, giảm phần mỡ và da khi cần, đồng thời tăng rau xanh trong bữa ăn.

Đặc biệt, những người đang thừa cân, mỡ máu cao hoặc mắc bệnh tim mạch nên thận trọng hơn với các món nhiều chất béo.

Món khoái khẩu vẫn có thể xuất hiện trên mâm cơm, miễn là đừng để nó trở thành món ăn xuất hiện quá thường xuyên và chiếm phần lớn khẩu phần.

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