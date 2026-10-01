6 bác sĩ ung thư cùng đưa ra 1 lời khuyên cho tất cả những ai uống cà phê mỗi ngày

Bất cứ ai có thói quen uống cà phê mỗi ngày đều nên biết điều này.

Cà phê là một trong những đồ uống phổ biến nhất thế giới. Không ít nghiên cứu quan sát cho thấy người uống cà phê thường xuyên có thể có nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn, đặc biệt là ung thư gan và ung thư nội mạc tử cung.

Trao đổi với tạp chí Parade, 6 bác sĩ và chuyên gia ung thư cùng nhấn mạnh một điểm: nếu đã uống cà phê mỗi ngày, đừng biến cốc cà phê thành một món đồ uống chứa quá nhiều đường, kem và calo.

Càng ít đường, kem càng tốt

Cà phê càng ít đường và kem càng tốt (Ảnh: Unsplash)

Theo bác sĩ Tingting Tan, chuyên gia ung thư và huyết học tại City of Hope, Newport Beach (Mỹ), người thích cà phê có thể uống đen hoặc thêm một chút sữa.

Bà cho rằng một lượng nhỏ sữa không khiến cà phê đột nhiên mất đi những lợi ích tiềm năng. “Điều đáng lo hơn là thường xuyên biến cà phê thành một loại đồ uống nhiều đường và nhiều calo”, bác sĩ Tan nói.

Điều này cũng có nghĩa những loại cà phê pha nhiều siro, kem béo, đường hoặc các thức uống cà phê xay đá ngọt đậm nên được xem là món thưởng thức thỉnh thoảng, thay vì lựa chọn hằng ngày.

Nguyên nhân là lượng đường và chất béo bổ sung có thể làm tăng đáng kể tổng năng lượng của đồ uống, trong khi chế độ ăn nhiều đường kéo dài lại liên quan đến béo phì và các rối loạn chuyển hóa.

Vì sao cà phê được quan tâm trong nghiên cứu ung thư?

Theo bác sĩ Tan, cà phê chứa nhiều hợp chất tự nhiên đang được nghiên cứu về tác động đối với sức khỏe, gồm chlorogenic acid, cafestol, kahweol, quinic acid và N-methylpyridinium.

Bác sĩ Jamie Koprivnikar, chuyên gia huyết học và ung thư tại Trung tâm Ung thư John Theurer (Mỹ), cho biết một số hợp chất trong cà phê có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Ví dụ, chlorogenic acid có khả năng trung hòa các gốc tự do có thể gây tổn thương DNA. Trong khi đó, một số hợp chất khác đang được nghiên cứu về khả năng tác động đến phản ứng viêm và những quá trình liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư.

Hạt cà phê (Ảnh: Oncology News)

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh không nên hiểu điều này theo hướng uống cà phê có thể phòng ngừa ung thư.

Bác sĩ Simran Padam, chuyên gia nghiên cứu ung thư tại Worldwide Clinical Trials (Mỹ), nói: “Từ khóa ở đây là ‘có liên quan’. Chúng ta không thể kết luận rằng cà phê ngăn ngừa ung thư, và tôi cũng không khuyên ai bắt đầu uống cà phê chỉ vì mục đích đó.”

Hai bác sĩ chuyên khoa ung thư và huyết học Rohit Gosain và Rahul Gosain, đồng sáng lập nền tảng The Oncology Brothers (Mỹ), cũng đồng tình rằng phần lớn dữ liệu hiện nay cho thấy mối liên quan chứ chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

Uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày để có lợi ích?

Theo bác sĩ Simran Padam, với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, 1-2 cốc cà phê mỗi ngày là mức hợp lý. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho rằng tổng lượng caffeine khoảng 400 mg/ngày nhìn chung không gây tác dụng bất lợi ở đa số người trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người khác nhau. Uống quá nhiều có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh, lo âu, khó ngủ hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Người nhạy cảm với caffeine có thể lựa chọn cà phê decaf. Theo bác sĩ Tan, loại cà phê này vẫn chứa nhiều hợp chất thực vật có trong cà phê thông thường, cho thấy caffeine không phải thành phần duy nhất tạo nên những lợi ích tiềm năng.

Cà phê decaf là cà phê đã được khử caffeine (Ảnh: Swiss Water).

Bác sĩ Tan cũng khuyến cáo không nên uống cà phê khi còn quá nóng, bởi việc thường xuyên dùng đồ uống ở nhiệt độ rất cao có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản. Tốt nhất nên để cà phê nguội bớt trước khi uống.

Acrylamide là chất có thể hình thành trong quá trình rang cà phê và từng được xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư. Tuy nhiên, bác sĩ Latonya Riddle-Jones, Phó giám đốc phụ trách tiếp cận lâm sàng tại Viện Ung thư Barbara Ann Karmanos (Mỹ), cho rằng người uống cà phê ở mức thông thường không cần quá lo lắng.

Bà lưu ý một khẩu phần khoai tây chiên có thể chứa acrylamide nhiều hơn đáng kể so với một cốc cà phê pha.

Nhìn chung, nếu uống cà phê mỗi ngày, lời khuyên quan trọng nhất vẫn là uống ở mức vừa phải, không quá nóng và hạn chế đường, kem, siro ngọt. Cà phê không phải “thuốc chống ung thư”, nhưng cách uống hợp lý sẽ giúp tránh biến một thói quen tương đối lành mạnh thành nguồn đường và calo dư thừa mỗi ngày.