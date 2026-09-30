Muốn tỉnh táo cả ngày mà không cần uống cà phê liên tục: Chuyên gia dinh dưỡng chỉ 3 thói quen rất dễ làm

Ba việc đơn giản gồm ăn sáng đủ đạm, uống đủ nước và hạn chế sử dụng điện thoại ngay sau khi thức dậy có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái tỉnh táo tốt hơn.

Không ít người rơi vào trạng thái uể oải, buồn ngủ, đặc biệt là vào đầu giờ chiều. Một tách cà phê thường trở thành “cứu cánh” quen thuộc, nhưng nếu ngày nào cũng phải nhờ đến caffeine mới có thể tỉnh táo, cơ thể có thể đang thiếu những thói quen giúp duy trì năng lượng một cách tự nhiên.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Đài Loan, Trung Quốc), thay vì liên tục tìm đến cà phê mỗi khi mệt mỏi, có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Ba việc đơn giản gồm ăn sáng đủ đạm, uống đủ nước và hạn chế sử dụng điện thoại ngay sau khi thức dậy có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái tỉnh táo tốt hơn.

Thói quen 1: Bữa sáng nên có đủ protein

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê với hy vọng nhanh chóng tỉnh táo. Caffeine thực sự có thể giúp giảm cảm giác buồn ngủ trong thời gian nhất định, nhưng nếu bữa sáng quá sơ sài, cơ thể vẫn có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi sau đó.

Chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn khuyến nghị bổ sung một lượng protein phù hợp vào bữa sáng. Protein có thể giúp bữa ăn tạo cảm giác no lâu hơn và làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó hỗ trợ duy trì năng lượng ổn định hơn trong buổi sáng.

Thay vì chỉ uống cà phê rồi bỏ bữa, có thể thêm trứng, sữa đậu nành không đường hoặc sữa chua Hy Lạp vào bữa sáng. Một bữa ăn có protein kết hợp cùng các nhóm thực phẩm khác sẽ giúp cơ thể có nền tảng dinh dưỡng tốt hơn để bắt đầu ngày mới.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người có thói quen uống cà phê thay cho bữa sáng. Cà phê có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh hơn, nhưng không thể thay thế một bữa ăn đầy đủ.

Thói quen 2: Đừng chờ khát mới uống nước

Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc khó tập trung, nhiều người có phản xạ đi pha cà phê. Tuy nhiên, đôi khi cảm giác uể oải có thể liên quan đến việc cơ thể chưa được bổ sung đủ nước.

Nước tham gia vào rất nhiều quá trình hoạt động của cơ thể. Khi lượng nước đưa vào không đáp ứng đủ nhu cầu, một số người có thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi, khó tập trung hoặc kém tỉnh táo.

Vì vậy, thay vì đợi đến khi khát mới uống, hãy hình thành thói quen bổ sung nước đều đặn trong ngày. Không nhất thiết phải uống một lượng lớn trong cùng một lúc; chia nhỏ lượng nước và uống nhiều lần sẽ dễ thực hiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt, khi làm việc trong môi trường điều hòa, vận động nhiều hoặc thời tiết nóng, nhu cầu nước của cơ thể có thể tăng lên. Lượng nước cần thiết ở mỗi người cũng khác nhau, phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động và điều kiện môi trường.

Thói quen 3: Buổi sáng đừng vừa mở mắt đã cầm điện thoại

Một thói quen tưởng như vô hại nhưng lại rất phổ biến là vừa thức dậy đã lập tức kiểm tra điện thoại. Tin nhắn, mạng xã hội, email hay những thông tin mới liên tục xuất hiện có thể khiến não bộ phải tiếp nhận quá nhiều kích thích ngay từ đầu ngày.

Thay vì nằm trên giường và lướt điện thoại ngay khi tỉnh giấc, có thể dành vài phút để uống một cốc nước, mở rèm đón ánh sáng tự nhiên, vận động nhẹ hoặc chuẩn bị bữa sáng.

Việc tạo ra một khoảng thời gian chuyển tiếp giữa lúc thức dậy và bắt đầu tiếp nhận thông tin cũng giúp buổi sáng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi kết hợp với một bữa sáng đủ chất và thói quen uống nước đều đặn, cơ thể sẽ có điều kiện duy trì sự tỉnh táo mà không phải liên tục tìm đến cà phê.

Muốn bớt lệ thuộc cà phê, hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ

Một cốc cà phê vào buổi sáng không nhất thiết là vấn đề nếu bạn sử dụng caffeine ở mức phù hợp. Điều đáng lưu ý là khi cơ thể ngày càng phụ thuộc vào cà phê để chống lại cảm giác buồn ngủ, trong khi nguyên nhân thực sự có thể nằm ở việc thiếu ngủ, chế độ ăn chưa hợp lý, uống chưa đủ nước hoặc sinh hoạt thiếu vận động.

Vì thế, thay vì cố tìm một loại đồ uống có thể giúp tỉnh táo tức thì, hãy thử điều chỉnh từ những việc đơn giản: ăn sáng có protein, uống nước đều trong ngày và hạn chế cầm điện thoại ngay khi vừa thức dậy.

Nếu tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ kéo dài dù đã ngủ đủ và duy trì sinh hoạt hợp lý, không nên chỉ dựa vào cà phê để che lấp triệu chứng. Đây có thể là dấu hiệu cần được xem xét thêm về chất lượng giấc ngủ, chế độ dinh dưỡng hoặc một vấn đề sức khỏe khác.