5 năm trì hoãn điều trị, nữ bệnh nhân mang khối u xơ tử cung lên tới 4,5kg

Sau nhiều năm phát hiện u xơ tử cung nhưng chưa điều trị, một nữ bệnh nhân 55 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ khổng lồ với tổng trọng lượng khoảng 4,5kg.

Ngày 29-9, Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân D.T.G (sinh năm 1971, ngụ phường Vũng Tàu) với chẩn đoán u xơ tử cung to, biến chứng chèn ép và rong kinh.

Bệnh nhân phát hiện u xơ tử cung khoảng 5 năm trước nhưng chưa điều trị. Qua thăm khám và đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u xơ với kích thước lớn, gây ảnh hưởng đến tử cung và cần được can thiệp phẫu thuật. BS.CKI Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Phụ Sản đã trực tiếp tiến hành phẫu thuật mở cắt hoàn toàn tử cung.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tử cung có nhiều khối u xơ, kích thước khoảng 20 x 20 cm. Tổng trọng lượng khối u sau khi được lấy ra khoảng 4,5kg.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Phụ Sản để tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sau mổ.