Lợi ích sức khỏe của mứt vỏ bưởi, không phải ai cũng biết

Bưởi được biết đến là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và vitamin. Nhưng đa số mọi người đều chỉ quan tâm đến phần múi bưởi bên trong mà ít ai biết được công dụng đến từ phần vỏ bưởi. Vỏ bưởi chứa coumarin, caroten và tinh dầu. Ngoài ra còn chứa pectin và một ít limonin. Dưới đây là một số tác dụng của mứt vỏ bưởi:

Hỗ trợ giảm cân và đốt mỡ

Vỏ bưởi giàu chất xơ hòa tan như pectin, giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát lượng calo tiêu thụ.

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, pectin còn hỗ trợ giảm tích tụ mỡ ở vùng bụng bằng cách cải thiện quá trình chuyển hóa lipid.

Việc sử dụng mứt vỏ bưởi không đường hoặc ít đường là cách lành mạnh để kiểm soát cân nặng, đặc biệt trong dịp Tết.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Trong những ngày Tết, những món ăn giàu năng lượng như giò, thịt kho trứng, thịt đông, bánh chưng và uống rượu bia sẽ khiến cơ thể dễ bị tích lũy độc tố, gây ra các bệnh về tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu... Mứt vỏ bưởi có chứa nhiều chất xơ, làm giảm các vấn đề về tiêu hóa.

Chữa ho, khan tiếng

Ảnh minh họa.

Ho, khan tiếng là những triệu chứng thường gặp ở mọi đối tượng có thể do biến đổi thời tiết hoặc do tác động từ môi trường sống. Vỏ bưởi chính là vị thuốc hữu hiệu cho việc điều trị ho khan.

Chữa hôi miệng

Vitamin C và tinh dầu có trong vỏ bưởi là những thành phần có khả năng chống hôi miệng một cách hiệu quả…

Hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL)

Vỏ bưởi có chứa flavonoid và pectin, hai chất quan trọng giúp giảm mức cholesterol xấu trong máu. Nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) chỉ ra rằng việc bổ sung pectin từ thực phẩm như vỏ bưởi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mứt vỏ bưởi ít đường là một món ăn vặt vừa ngon vừa tốt cho tim mạch, hỗ trợ duy trì sức khỏe lâu dài.

Chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch

Vỏ bưởi rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Các hợp chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi như naringin còn bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và quá trình lão hóa sớm.

Lưu ý khi sử dụng mứt vỏ bưởi:

-Chọn loại ít đường: Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe, hãy chọn mứt vỏ bưởi không đường hoặc sử dụng các chất tạo ngọt tự nhiên như stevia.

-Sử dụng vừa phải: Mặc dù mứt vỏ bưởi mang lại nhiều lợi ích, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây tăng cân.

-Tự làm mứt tại nhà: Việc tự làm mứt từ vỏ bưởi giúp bạn kiểm soát lượng đường và đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

(theo Thanh Niên, Lao Động)