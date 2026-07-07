Local brand Việt sale 7/7: Váy áo xinh điên đảo thần hồn, rẻ hơn mua ngày thường đến cả 100-200k

Loạt local brand đồng loạt sale 7/7, chị em tha hồ chốt váy áo đẹp.

7/7 luôn là dịp để chị em mạnh tay "chốt đơn" những món đồ đã nằm sẵn trong giỏ hàng từ lâu. Nếu đang muốn F5 tủ đồ mà vẫn tiết kiệm ví tiền, đây chính là thời điểm không nên bỏ lỡ. Hàng loạt local brand Việt đồng loạt tung ưu đãi hấp dẫn, nhiều mẫu váy áo hot hit giảm đến cả trăm nghìn đồng so với ngày thường. Dưới đây là những item xinh xắn, dễ mặc, dễ phối mà các nàng có thể tham khảo ngay trong dịp sale lớn này.

1. Joie des Roses Studio

Joie des Roses Studio chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ với hội chị em theo đuổi phong cách nữ tính, điệu đà nhưng vẫn sang chảnh. Thương hiệu ghi điểm với loạt thiết kế mang tông màu nhẹ nhàng, nhiều chi tiết nơ, ren, cổ sen, bèo nhún... rất hợp để diện đi cà phê, hẹn hò hay du lịch. Nhân dịp sale 7/7, nhiều mẫu váy, áo và set đồ của Joie des Roses đang được giảm trực tiếp từ 20-24%, chưa kể chị em còn có thể áp thêm voucher của sàn để tiết kiệm thêm khoảng 100.000-150.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Từ những chiếc váy liền nữ tính, áo babydoll đến các set đồ đồng bộ đều đồng loạt lên deal, rất đáng để các nàng tranh thủ chốt đơn nếu đang muốn F5 tủ đồ mùa hè đó.

Gợi ý mua:

Sản phẩm: Set áo tơ dáng suông nhiều tầng viền lụa và chân váy lụa LALITA SET

Sản phẩm: Váy liền dáng chữ A phối thân váy gấp ly đính nơ ren HARLY DRESS

Sản phẩm: Set áo lệch vai phối nơ bản to và quần ống suông gập gấu CATE

Sản phẩm: Set áo lụa xanh than dáng lửng tay hến Lume Top và chân váy cạp cao đai nơ Sia Skirt

2. DEAR JOSÉ

DEAR JOSÉ từ lâu đã là một trong những local brand đình đám của Sài Gòn, luôn góp mặt trong danh sách yêu thích của những cô nàng mê thời trang và theo đuổi phong cách nữ tính, hiện đại. Mỗi bộ sưu tập của hãng đều nhanh chóng "gây sốt" nhờ thiết kế chỉn chu, tôn dáng cùng bảng màu ngọt ngào, rất dễ mặc và không lo lỗi mốt.

BST mùa hè năm nay tiếp tục ghi điểm với loạt đầm hoa đủ mọi phong cách, từ những thiết kế nhẹ nhàng, nàng thơ đến các mẫu ôm dáng gợi cảm, hở vai hay hai dây đầy cuốn hút. Không chỉ hợp để diện đi biển, du lịch hay nghỉ dưỡng, nhiều mẫu còn có thể mặc đi hẹn hò, dự tiệc hoặc cà phê cuối tuần. Nhân dịp sale 7/7, hàng loạt item của DEAR JOSÉ đang được giảm giá hấp dẫn, cộng thêm voucher của sàn giúp chị em dễ dàng săn được những thiết kế "đắt giá" với mức giá hời hơn đáng kể so với ngày thường.

Gợi ý mua:

Sản phẩm: Đầm Mini hoa không tay Primavera Floral

Sản phẩm: Đầm maxi hoa cúc cổ yếm

Sản phẩm: Đầm mini hoa phối quấn cổ Ophelia Floral

Sản phẩm: Áo kiểu corset phối organza vải gấm hồng MAIKO

3. RUBIES

RUBIES là địa chỉ rất đáng ghé nếu các nàng muốn tìm một thương hiệu có thể "cân" gần như mọi nhu cầu mặc đẹp. Từ những outfit công sở thanh lịch, chỉn chu cho ngày đi làm đến váy áo nữ tính đi cà phê, hẹn hò hay các thiết kế cá tính để xuống phố, du lịch đều có đủ. Điểm cộng lớn của brand nằm ở phom dáng hiện đại, dễ mặc và dễ phối, giúp chị em không cần mất quá nhiều thời gian vẫn có ngay một set đồ đẹp mắt.

Đặc biệt, quần tây và quần jeans là hai dòng sản phẩm rất đáng tham khảo của RUBIES. Các mẫu quần được đầu tư về chất liệu, phom đứng dáng, tôn chân và dễ kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau, đủ để diện từ văn phòng đến cuối tuần. Dịp sale 7/7, nhiều item đang được giảm giá hấp dẫn, cộng thêm voucher của sàn giúp chị em dễ săn được những món đồ chất lượng với mức giá tiết kiệm hơn đáng kể.

Gợi ý mua:

Sản phẩm: Quần jeans mềm đính đá ống suông

Sản phẩm: Áo 2 dây cổ tim

Sản phẩm: Áo carolang croptop

Sản phẩm: Quần jeans ống suông

Sản phẩm: Áo lụa phối ren 2 dây

Sản phẩm: Đầm lụa satin

4. Mia Ritta

Ra đời từ năm 2016 tại Hà Nội, MIA RITTA là một trong những local brand được nhiều cô gái trẻ yêu thích nhờ những thiết kế bắt trend nhưng vẫn rất dễ mặc. Thương hiệu ghi điểm với các mẫu váy, chân váy, áo kiểu mang hơi thở nữ tính pha chút vintage và coquette, xen lẫn những item ôm dáng gợi cảm đang được giới trẻ săn đón. Nếu mê phong cách "IT Girl" vừa ngọt ngào vừa thời thượng, các nàng chắc chắn sẽ tìm được không ít món đồ ưng ý tại đây. Nhân dịp sale 7.7, nhiều sản phẩm của MIA RITTA đang được giảm giá cùng loạt voucher hấp dẫn từ sàn, rất thích hợp để chị em tranh thủ làm mới tủ đồ với mức giá hời hơn ngày thường.

Gợi ý mua:

Sản phẩm: Chân váy chấm bi

Sản phẩm: Áo sơ mi phối nơ

Sản phẩm: Chân váy chữ A chấm bi