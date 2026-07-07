7 món đồ bếp hạng A, tôi tự trách: Sao giờ mới biết?

Nếu đang muốn nâng cấp căn bếp, 7 sản phẩm này là những lựa chọn đáng để cân nhắc vì đều có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều gia đình và không đòi hỏi chi phí quá lớn.

Những món đồ nhỏ nhưng có thể thay đổi trải nghiệm nấu nướng mỗi ngày luôn được nhiều người săn đón. Không cần là thiết bị đắt tiền, chỉ vài trăm nghìn đồng, thậm chí chưa đến 100.000 đồng, nhiều sản phẩm vẫn đủ khiến bạn thốt lên: "Biết sớm đã đỡ bao nhiêu công sức".

Dưới đây là 7 món đồ bếp được nhiều người đánh giá cao nhờ thiết kế thông minh, dùng một lần là thấy khác biệt.

1. Kẹp gắp bát đĩa chống bỏng

Nếu thường xuyên hấp bánh bao, đồ ăn, luộc rau hay hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng, bạn sẽ hiểu cảm giác loay hoay tìm khăn để nhấc bát nóng ra ngoài. Kẹp gắp bát đĩa chống bỏng ra đời để giải quyết đúng vấn đề này. Phần đầu kẹp thường được bọc silicone chống trượt, giúp giữ chắc cả bát sứ, đĩa hay xửng hấp mà không cần dùng quá nhiều lực. Kích thước nhỏ gọn nên có thể treo ngay cạnh bếp, lúc cần là lấy ra dùng. Đây là món đồ giá không cao nhưng dùng vài lần sẽ thấy tiện, nhất là với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, vừa hạn chế bỏng tay vừa thao tác nhanh hơn đáng kể.

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2. Hộp đựng gia vị xoay 360 độ

Một góc bếp gọn gàng đôi khi chỉ cần bắt đầu từ việc sắp xếp lại các lọ gia vị. Thay vì để chai dầu, nước mắm, tiêu, muối hay các hũ nêm nếm nằm rải rác khắp mặt bàn, hộp đựng gia vị xoay 360 độ giúp gom tất cả vào một vị trí. Chỉ cần xoay nhẹ là có thể lấy đúng loại mình cần mà không phải nhấc từng lọ ra tìm kiếm. Nhiều mẫu còn có nắp chống bụi, khay hứng nước hoặc chia ngăn riêng cho từng loại gia vị, vừa sạch sẽ vừa tiết kiệm diện tích. Đây là món đồ đặc biệt phù hợp với những căn bếp nhỏ nhưng muốn giữ mọi thứ luôn ngăn nắp.

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3. Thớt titan

Thớt titan là một trong những món đồ bếp gây sốt trên mạng xã hội thời gian gần đây. Khác với thớt gỗ hay thớt nhựa, bề mặt kim loại không thấm nước, hạn chế bám mùi từ thịt sống, cá hay hành tỏi, đồng thời rất dễ làm sạch sau khi sử dụng. Chỉ cần rửa dưới vòi nước là các vết bẩn gần như trôi hết, không phải lo thớt bị đen hay nấm mốc sau thời gian dài. Tuy nhiên, sản phẩm phù hợp nhất để thái rau củ, trái cây hoặc sơ chế thực phẩm thông thường. Với những món cần chặt xương hoặc lực tác động mạnh, bạn vẫn nên dùng thớt chuyên dụng để bảo vệ lưỡi dao.

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4. Rổ gác đặt trên bồn rửa

Nhìn qua tưởng đơn giản nhưng đây là món đồ khiến nhiều người bất ngờ vì quá đa năng. Khi đặt ngang bồn rửa, bạn có thể dùng để úp bát đĩa, để ráo rau củ, rửa trái cây hoặc làm nơi đặt nồi chảo vừa mới rửa xong. Khi không sử dụng, sản phẩm có thể gấp phẳng nên hầu như không chiếm diện tích cất giữ. Những gia đình sống ở chung cư hoặc căn bếp nhỏ sẽ thấy món đồ này đặc biệt hữu ích vì tận dụng được khoảng không phía trên bồn rửa, giúp mặt bếp luôn gọn gàng và khô ráo.

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5. Bình xịt dầu ăn

Nếu đang cố gắng ăn uống lành mạnh hoặc thường xuyên dùng nồi chiên không dầu, bình xịt dầu ăn là món rất đáng có. Thay vì đổ dầu trực tiếp khiến lượng dầu khó kiểm soát, bình tạo lớp sương mỏng phủ đều lên thực phẩm hoặc chảo chống dính. Nhờ đó, món ăn vẫn có độ bóng đẹp nhưng không bị quá nhiều dầu mỡ. Ngoài dầu ăn, nhiều người còn dùng để đựng giấm, nước tương hoặc nước cốt chanh khi chế biến salad. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng có thể giúp việc nấu nướng gọn gàng và tiết kiệm hơn mỗi ngày.

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6. Máy hút chân không mini cầm tay

Với những gia đình thường mua thực phẩm theo tuần hoặc thích sơ chế sẵn rồi cấp đông, máy hút chân không mini là khoản đầu tư khá đáng tiền. Thiết bị giúp hút bớt không khí trong túi đựng thực phẩm, từ đó làm chậm quá trình oxy hóa, hạn chế hiện tượng đóng tuyết và giúp thịt, cá hay rau củ giữ được độ tươi lâu hơn. Ngoài thực phẩm, nhiều người còn dùng để bảo quản hạt, cà phê, trà hoặc các loại đồ khô. Máy có kích thước nhỏ, thao tác đơn giản nên ngay cả người lớn tuổi cũng có thể sử dụng dễ dàng.

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7. Máy vệ sinh cốc tự động

Đây là món đồ từng xuất hiện nhiều trong các quầy bar, quán cà phê và hiện đã được nhiều gia đình lắp đặt ngay cạnh bồn rửa. Cách sử dụng rất đơn giản: chỉ cần úp miệng cốc hoặc bình xuống đầu phun rồi ấn nhẹ, các tia nước áp lực cao sẽ làm sạch phần đáy và thành cốc trong vài giây. Thiết bị đặc biệt hữu ích với bình giữ nhiệt, ly cao, bình sữa hay những loại cốc khó đưa tay vào vệ sinh. Không thay thế hoàn toàn việc rửa bằng nước rửa chén, nhưng sản phẩm giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức, nhất là sau những bữa ăn có nhiều ly cốc cần làm sạch.