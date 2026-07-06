Dân mạng “bắt bài” Hannah Olala: Độn giá trên trời, livestream deal hời mà vẫn đắt hơn mua ngày thường

Netizen tranh luận sôi nổi về mức giá của các sản phẩm được bán trong những phiên livestream của Hannah Olala.

Các phiên livestream của Hannah Olala vốn được nhiều người biết đến với loạt sản phẩm mỹ phẩm, thời trang và gia dụng cao cấp có mức giá hấp dẫn. Thế nhưng mới đây, các buổi livestream của cô lại trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều bài đăng chỉ ra nghi vấn một số sản phẩm được quảng bá là "deal hời" nhưng thực tế lại có giá cao hơn so với giá bán thông thường.

Theo đó, netizen chia sẻ loạt hình ảnh so sánh giá của cùng một sản phẩm trong cùng một ngày và nghi vấn rằng giá bán thông thường là 1.287.400 đồng, trong khi mức giá được giới thiệu trong phiên livestream hợp tác với Hannah Olala lên tới 1.352.999 đồng, cao hơn khoảng 65.000 đồng. Điều này khiến nhiều người bày tỏ sự khó hiểu khi sản phẩm được quảng bá là "deal hời" nhưng lại có giá đắt hơn so với mua ở thời điểm thông thường.

Nhiều netizen cũng chia sẻ thêm loạt hình ảnh so sánh và cho rằng một số sản phẩm mua trong phiên livestream của Hannah Olala vào các dịp ngày sale lại có giá cao hơn so với khi mua ở ngày thường. Bên cạnh đó, một số người còn "bóc" rằng Hannah Olala set "lố" giá gốc của sản phẩm. Đơn cử, chai toner Dear, Klairs 180ml được cho là có giá gốc lên tới 870.000 đồng trong phiên livestream, trong khi giá gốc của sản phẩm trên một số sàn thương mại điện tử chỉ dao động hơn 400.000 đồng.

Những thông tin này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Hannah Olala "độn" giá sản phẩm trước khi áp dụng ưu đãi để tạo cảm giác mức giảm sâu hơn thực tế. Ngoài ra, một số tài khoản mạng xã hội cũng cho biết khi để lại bình luận thắc mắc về mức giá, bình luận của họ đã bị xóa.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng Hannah Olala "độn" giá sản phẩm và mức giá trong các phiên livestream không thực sự rẻ hơn so với mua ở thời điểm thông thường, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực nữ influencer. Một số tài khoản cho biết họ từng mua được sản phẩm với mức giá tốt trong các phiên livestream của Hannah Olala hoặc sau khi áp dụng thêm mã giảm giá, voucher từ sàn thương mại điện tử.

Hiện những ý kiến trái chiều này vẫn đang được cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Phía Hannah Olala hiện chưa có phản hồi chính thức về những nghi vấn đang được lan truyền.