Giấc mơ của Võ Hà Linh khiến dân mạng gọi tên Hannah Olala

Mới đây nhất, Võ Hà Linh tiếp tục lên tiếng chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân.

Mới đây, Võ Hà Linh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải một đoạn video trên kênh TikTok cá nhân kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: "CHỊ RẢNH là chị MƠ TIẾP! Lưu ý không được làm theo nhé!". Nữ TikToker lựa chọn kể lại câu chuyện thông qua "giấc mơ", khiến cư dân mạng không khỏi liên tưởng đến những ồn ào đang gây xôn xao giới skinbiz thời gian gần đây. Đáng chú ý, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động khi hàng loạt netizen liên tục gọi tên Hannah Olala. Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là những suy luận từ phía cộng đồng mạng, Võ Hà Linh không trực tiếp nhắc đến bất kỳ cá nhân nào trong video.





Trong video, Võ Hà Linh chia sẻ: "Tự nhiên đêm qua nằm mơ mọi người ạ. Mà một giấc mơ kỳ lạ cực kỳ luôn. Thế là sáng ra mình ngẫm lại, mình thấy giấc mơ đêm qua ấy, mình trở thành một chuyên gia marketing. Một chuyên gia marketing mà không có bằng cấp gì luôn. Mà mình có cả một đàn em, đống đàn em, đống đệ tử luôn. Mà mình cực giàu, bởi vì mình đi tìm kẽ hở với cả chuyên đi bóc phốt. Mình là nằm mơ thôi nha. Bóc phốt xong thì mình quay lại, mình bán gói giải pháp. Thế là mình là chuyên gia marketing luôn. Chuyên gia marketing... bằng cấp hay không thì cũng không biết. Mà cái cách này là phải đông đàn em, đông đệ tử thì mới làm được nha. Nhưng mà mình nghĩ lại, sáng ra mình nghĩ lại mình thấy là nếu mà mình làm như thế thì đêm mình ngủ chẳng ngon. Cho nên là mình chỉ nằm mơ thế thôi. Chị rảnh mà, cho nên chị nằm mơ, các em đừng làm theo nha, bởi vì... thôi, nói nhiều mất hay".

Việc nhiều cư dân mạng liên tục gọi tên Hannah Olala dưới đoạn video của Võ Hà Linh xuất phát từ việc cả hai đang vướng vào những cuộc tranh luận xoay quanh các tin đồn về "quyền lực mềm" và câu chuyện chèn ép KOL trong giới làm đẹp. Chính vì vậy, khi Võ Hà Linh đăng tải video kể chuyện "giấc mơ" với nhiều chi tiết gây liên tưởng, không ít người đã nhanh chóng kết nối câu chuyện với những ồn ào đang diễn ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cho rằng nhân vật trong "giấc mơ" là ẩn ý nhắm đến Hannah Olala, một bộ phận cư dân mạng khác lại phân tích các tình tiết trong video và cho rằng câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến nữ doanh nhân này. Dù đúng hay sai, tất cả các nhận định trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ phía cộng đồng mạng, bởi trong video, Võ Hà Linh không nhắc tên hay xác nhận đang đề cập đến bất kỳ cá nhân nào.