"Hồ ly đẹp nhất màn ảnh Hàn" gây sốc: Visual U45 trẻ như "trùng sinh", lên đồ đơn giản mà gây mê diện rộng

Ai tin mỹ nhân này đã vượt ngưỡng tuổi 40+?

Danh xưng "hồ ly xứ Hàn" của Shin Min Ah không chỉ gắn liền với vai diễn huyền thoại trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly , mà còn đến từ visual trẻ đẹp khó tin của cô suốt nhiều năm qua. Ở tuổi 42, nữ diễn viên vẫn sở hữu làn da mịn màng, đường nét thanh tú cùng khí chất ngọt ngào pha chút quyến rũ rất riêng, khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm bàn luận.

Nhan sắc trẻ trung khó tin của Shin Min Ah ở tuổi 42.

Bên cạnh visual, Shin Min Ah còn chinh phục hội chị em bằng phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế. Cùng nhìn lại những outfit gần đây để thấy vì sao "hồ ly đẹp nhất màn ảnh" luôn được xem là hình mẫu mặc đẹp của phụ nữ ngoài 40.

Ở lần xuất hiện mới nhất, Shin Min Ah ghi điểm tuyệt đối khi diện đầm lụa màu hồng phấn với chất liệu bóng nhẹ sang trọng. Thiết kế cổ đổ mềm mại kết hợp cùng bộ trang sức nổi bật cũng giúp cô +1000 điểm khí chất.

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Khi tham dự sự kiện quảng bá phim, Shin Min Ah lựa chọn bộ suit màu kem phối gồm áo vest dáng rộng chiết eo và quần short lửng đang là trend hot năm nay. Tổng thể outfit cho thấy khả năng cân bằng giữa sự mềm mại và quyền lực, vốn là dấu ấn quen thuộc trong phong cách của người đẹp 8x.

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Ở outfit khác, nàng hồ ly chọn diện váy trắng dáng chữ A. Thiết kế tay ngắn cùng hàng cúc kim loại chạy dọc thân váy mang vibe quý cô cổ điển. Phom váy gọn gàng giúp tổng thể thanh lịch nhưng không hề cộng tuổi, trong khi sắc trắng càng làm nổi bật làn da sáng phát sáng của nữ diễn viên.

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Shin Min Ah đôi lúc khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trong những thiết kế tối màu. Chiếc váy đen hai dây dáng dài với phần thân trên ôm nhẹ và chân váy bồng giúp cô vừa giữ được nét nữ tính vừa tăng thêm vẻ bí ẩn, cuốn hút.

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Khi ra sân bay, bà xã Kim Woo Bin cực basic áo thun trắng và quần jeans xanh dáng suông. Set đồ không có bất kỳ chi tiết nổi bật nào nhưng vẫn tạo cảm giác thời thượng nhờ cách phối phụ kiện dây chuyền dáng dài xếp lớp cùng thần thái rạng rỡ của cô nàng.



