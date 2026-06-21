Bác sĩ da liễu tiết lộ: Đắp mặt nạ nhiều chưa chắc đã tốt cho da

Thay vì chạy theo các xu hướng đắp mặt nạ liên tục trên mạng xã hội, hãy lắng nghe làn da của mình và lựa chọn những sản phẩm thực sự phù hợp.

Đắp mặt nạ là một trong những bước chăm sóc da được nhiều người yêu thích. Sau một ngày dài, cảm giác nằm thư giãn với một chiếc mặt nạ giấy mát lạnh trên mặt luôn khiến làn da và tinh thần dễ chịu hơn. Thế nhưng, đắp mặt nạ như thế nào mới đúng? Có nên đắp mỗi ngày không? Mặt nạ ngủ có thực sự hiệu quả hơn mặt nạ thông thường? Đây là những câu hỏi mà rất nhiều người vẫn còn băn khoăn.

Bác sĩ da liễu Teo Wan Lin, chuyên gia tại TWL Specialist Skin & Laser Centre (Singapore), đã chia sẻ những quan điểm khá thú vị về việc sử dụng mặt nạ dưỡng da. Nhiều điều trong số đó có thể khác với những gì chúng ta vẫn nghĩ.

1. Mặt nạ giấy có tốt hơn mặt nạ dạng thoa?

Theo bác sĩ Teo, hiệu quả của một loại mặt nạ không nằm ở việc đó là mặt nạ giấy hay mặt nạ dạng kem, dạng gel. Điều quan trọng nhất chính là các thành phần có trong sản phẩm. Mặt nạ giấy có ưu điểm là giúp tạo môi trường ẩm trên da, từ đó hỗ trợ da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Tuy nhiên, nếu thành phần bên trong không phù hợp hoặc không có nhiều hoạt chất hữu ích thì hiệu quả cũng không quá khác biệt. Nói cách khác, thay vì quá quan tâm đến hình thức mặt nạ, bạn nên chú ý nhiều hơn đến bảng thành phần của sản phẩm.

2. Đắp mặt nạ ngủ có hiệu quả hơn?

Nhiều người có thói quen thoa thật dày mặt nạ ngủ và để qua đêm với hy vọng sáng hôm sau da sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên, bác sĩ Teo cho rằng không thể khẳng định mặt nạ ngủ hiệu quả hơn các loại mặt nạ khác. Thực tế, phần lớn mặt nạ ngủ hoạt động khá giống kem dưỡng ẩm. Chúng giúp giữ nước và làm mềm da trong thời gian dài. Điều quan trọng là thành phần bên trong phải phù hợp để lưu lại trên da nhiều giờ liên tục. Đặc biệt, nếu sản phẩm chứa các hoạt chất mạnh như retinol, glycolic acid hay salicylic acid thì việc để qua đêm đôi khi có thể khiến da bị kích ứng, đỏ rát hoặc bong tróc. Theo chuyên gia, điều quan trọng nhất không phải là để sản phẩm trên da thật lâu mà là chọn đúng sản phẩm dưỡng ẩm và sử dụng đủ lượng cần thiết.





3. Có nhất thiết phải đắp mặt nạ không? Câu trả lời là không

Mặt nạ không phải bước bắt buộc trong quy trình chăm sóc da. Nếu bạn đã làm tốt việc làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng mỗi ngày thì da vẫn có thể khỏe đẹp mà không cần đắp mặt nạ thường xuyên. Tuy nhiên, mặt nạ vẫn là một bước bổ sung hữu ích. Chúng giúp tăng cường độ ẩm và mang thêm các chất chống oxy hóa cho làn da. Với những người thường xuyên ngồi điều hòa, da khô hoặc thiếu nước, mặt nạ có thể giúp da mềm mại và căng mọng hơn trong thời gian ngắn.

4. Đắp mặt nạ quá nhiều có hại không?

Nhiều người nghĩ rằng đắp mặt nạ càng nhiều thì da càng đẹp. Thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Bác sĩ Teo đặc biệt không khuyến khích việc lạm dụng các loại mặt nạ đất sét hoặc mặt nạ hút dầu. Những sản phẩm này thường chứa các thành phần làm sạch mạnh, có thể khiến da bị khô quá mức nếu sử dụng thường xuyên. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, da dễ gặp tình trạng đỏ rát, bong tróc, ngứa ngáy hoặc kích ứng. Một số người còn có thể bị chàm da do sử dụng các sản phẩm này quá nhiều. Nếu sau khi đắp mặt nạ, da thường xuyên căng rát hoặc bong vảy thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang lạm dụng sản phẩm.

5. Có thể đắp mặt nạ mỗi ngày không? Điều này phụ thuộc vào loại mặt nạ mà bạn sử dụng

Nếu đó là các loại mặt nạ cấp ẩm chứa những thành phần lành tính như glycerin, ceramide hoặc hyaluronic acid thì hoàn toàn có thể sử dụng hằng ngày. Ngược lại, với các loại mặt nạ làm sạch sâu, mặt nạ đất sét hay mặt nạ chứa nhiều acid, việc sử dụng quá thường xuyên lại không được khuyến khích. Bác sĩ Teo cho biết đôi khi không cần mua quá nhiều mặt nạ đắt tiền. Một loại kem dưỡng ẩm tốt chứa ceramide cũng có thể trở thành "mặt nạ dưỡng" hiệu quả nếu được thoa dày hơn bình thường và kết hợp với một lớp khăn ẩm hoặc mặt nạ giấy không chứa tinh chất.

6. Có nên dùng nhiều loại mặt nạ cùng lúc?

Xu hướng "multi-masking" – tức sử dụng nhiều loại mặt nạ trên các vùng da khác nhau – từng rất phổ biến. Ví dụ vùng chữ T dùng mặt nạ kiềm dầu, còn hai bên má dùng mặt nạ cấp ẩm. Tuy nhiên, bác sĩ Teo không đánh giá cao phương pháp này.

Theo bà, nếu da dầu hoặc dễ nổi mụn, việc điều trị bằng các phương pháp chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của bác sĩ da liễu sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc liên tục thay đổi hoặc kết hợp nhiều loại mặt nạ khác nhau. Việc sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc đôi khi còn làm tăng nguy cơ kích ứng da mà không mang lại lợi ích đáng kể.

7. Có cần đắp đúng thời gian ghi trên bao bì?

Rất nhiều người có thói quen đắp mặt nạ giấy đến khi khô cong mới tháo ra vì nghĩ rằng như vậy sẽ tận dụng được hết tinh chất. Theo bác sĩ Teo, đây là một quan niệm không chính xác. Khi mặt nạ giấy đã khô, lượng tinh chất cần thiết gần như đã được hấp thụ hoặc bay hơi. Việc tiếp tục giữ mặt nạ trên da không giúp tăng hiệu quả mà đôi khi còn khiến da mất nước ngược trở lại. Tương tự, các loại mặt nạ đất sét nếu để quá lâu cũng có thể làm da khô và dễ kích ứng hơn. Vì vậy, tốt nhất hãy tuân thủ thời gian mà nhà sản xuất khuyến nghị thay vì cố gắng kéo dài thêm.

Dưới đây là 1 số loại mặt nạ bạn có thể tham khảo ngay:

Mặt nạ giấy dưỡng da Hàn Quốc innisfree My Real Squeeze Mask 22ml

Nơi mua: innisfree

Torriden Mặt nạ giấy DIVE IN chứa Hyaluronic Acid, 10 miếng, Mask

Nơi mua: Torriden

Mặt Nạ Ngủ Laneige Bouncy & Firm Sleeping Mask 60ml tăng cường collagen và làm săn chắc da

Nơi mua: Laneige

Mặt nạ đất sét beplain X LeoJ 120ml chiết xuất đậu xanh se khít lỗ chân lông giảm mụn đầu đen

Nơi mua: beplain

Theo bác sĩ Teo Wan Lin, mặt nạ có thể giúp làn da được cấp ẩm tốt hơn và mang lại cảm giác thư giãn, nhưng chúng không phải là yếu tố quyết định một làn da đẹp. Những bước quan trọng nhất vẫn là làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm đầy đủ, sử dụng các hoạt chất phù hợp và chống nắng mỗi ngày. Nếu những nền tảng này chưa được thực hiện tốt, việc đắp mặt nạ thường xuyên cũng khó mang lại hiệu quả như mong đợi.

Thay vì chạy theo các xu hướng đắp mặt nạ liên tục trên mạng xã hội, hãy lắng nghe làn da của mình và lựa chọn những sản phẩm thực sự phù hợp. Đôi khi, một quy trình đơn giản nhưng đều đặn lại mang đến kết quả tốt hơn rất nhiều so với việc chăm sóc da quá cầu kỳ.