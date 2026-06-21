5 thiết bị âm thầm ngốn điện, nên rút ra trước khi đi ngủ

Trước khi đi ngủ, hãy dành vài phút kiểm tra những thiết bị này bởi dù không trực tiếp sử dụng, chúng vẫn có thể âm thầm tiêu hao điện năng suốt đêm.

Nhiều người cho rằng chỉ những thiết bị công suất lớn như điều hòa hay bình nóng lạnh mới khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Tuy nhiên trên thực tế, không ít thiết bị gia dụng vẫn âm thầm tiêu thụ điện ngay cả khi không được sử dụng hoặc đang ở chế độ chờ. Mức điện năng của từng thiết bị có thể không quá lớn, nhưng nếu duy trì trong thời gian dài, tổng lượng điện tiêu thụ sẽ không hề nhỏ. Dưới đây là 5 thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình mà bạn nên cân nhắc rút phích cắm trước khi đi ngủ.

Tivi

Nhiều người có thói quen tắt tivi bằng điều khiển từ xa rồi để nguyên như vậy qua đêm. Tuy nhiên, khi tắt bằng remote, phần lớn tivi hiện đại vẫn ở chế độ chờ thay vì ngắt hoàn toàn nguồn điện. Ở trạng thái này, thiết bị vẫn tiêu thụ một lượng điện nhất định để duy trì khả năng khởi động nhanh, nhận tín hiệu từ điều khiển hoặc cập nhật hệ thống. Dù mức tiêu thụ không quá cao, nhưng nếu kéo dài suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm, lượng điện cộng dồn cũng đáng kể. Nếu không có nhu cầu sử dụng vào ban đêm hoặc trong thời gian dài, việc tắt công tắc nguồn hoặc rút phích cắm sẽ giúp hạn chế điện năng tiêu hao không cần thiết.

Ấm siêu tốc

Nhiều gia đình có thói quen để ấm siêu tốc cắm sẵn trên đế điện cả ngày nhằm tiện sử dụng. Trên thực tế, một số mẫu ấm hiện đại có đèn báo hoặc mạch điện tử vẫn tiêu thụ điện khi được kết nối với nguồn điện. Mức tiêu thụ thường không lớn nhưng vẫn tạo ra lượng điện hao phí liên tục. Ngoài ra, việc để thiết bị cắm điện suốt thời gian dài cũng có thể làm giảm tuổi thọ của linh kiện bên trong. Sau khi sử dụng xong, đặc biệt vào buổi tối, người dùng nên rút phích cắm để vừa tiết kiệm điện vừa tăng độ an toàn cho gia đình.

Máy lọc không khí

Máy lọc không khí ngày càng phổ biến trong các gia đình hiện đại. Tuy nhiên, không phải lúc nào thiết bị này cũng cần hoạt động liên tục 24/24 giờ. Nếu chất lượng không khí trong phòng ổn định và không gian không quá kín, người dùng có thể cân nhắc tắt hoặc hẹn giờ hoạt động thay vì để máy chạy xuyên đêm. Một số dòng máy còn có chế độ chờ với đèn báo và cảm biến vẫn hoạt động, tiếp tục tiêu thụ điện dù ở mức thấp. Việc sử dụng hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn kéo dài tuổi thọ của màng lọc và động cơ bên trong thiết bị.

Nồi cơm điện

Sau bữa tối, nhiều gia đình vẫn giữ nồi cơm ở chế độ hâm nóng suốt đêm dù lượng cơm còn lại không nhiều. Đây là một trong những thói quen khiến điện năng bị tiêu hao đáng kể mà nhiều người không để ý. Chế độ giữ ấm hoạt động liên tục nhằm duy trì nhiệt độ cho cơm, đồng nghĩa với việc thiết bị vẫn đang sử dụng điện. Không chỉ làm tăng hóa đơn tiền điện, việc giữ cơm nóng quá lâu còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của thực phẩm. Nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp, tốt nhất nên ngắt nguồn điện sau bữa ăn hoặc bảo quản phần cơm còn lại theo cách phù hợp.

Sạc điện thoại, sạc laptop cắm sẵn trong ổ điện

Đây là một trong những thiết bị bị bỏ quên nhiều nhất trong các gia đình. Không ít người có thói quen rút điện thoại hoặc laptop ra khỏi dây sạc nhưng vẫn để củ sạc cắm nguyên trên ổ điện. Theo các chuyên gia, nhiều bộ sạc vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ khi được kết nối với nguồn điện, dù không sạc thiết bị. Mức tiêu hao này không lớn nhưng kéo dài liên tục sẽ gây lãng phí điện năng. Bên cạnh đó, việc để sạc cắm điện suốt thời gian dài còn có thể làm nóng linh kiện bên trong, ảnh hưởng đến tuổi thọ của bộ sạc. Vì vậy, sau khi sử dụng xong, nên rút cả củ sạc khỏi ổ điện thay vì chỉ tháo thiết bị.

Rút phích cắm hoặc ngắt nguồn điện đối với những thiết bị không cần sử dụng vào ban đêm là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ, việc này còn góp phần hạn chế nguy cơ chập cháy và kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị điện trong gia đình. Trước khi đi ngủ, hãy dành vài phút kiểm tra lại các thiết bị đang cắm điện. Một thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể về lâu dài.