Cách trang điểm kiểu Pháp này đang là "chân ái" của những cô nàng mặt vuông, mặt tròn

Trong nhiều năm, các xu hướng làm đẹp châu Á thường đề cao gương mặt nhỏ, cằm nhọn và đường nét thanh mảnh. Thế nhưng ở Pháp, nơi nổi tiếng với triết lý "đẹp tự nhiên", những khuôn mặt vuông bo tròn hay mặt trái xoan lại được xem là lợi thế để tạo nên vẻ đẹp rất riêng.

Đó cũng là lý do kiểu trang điểm tàn nhang tự nhiên (freckles makeup) kết hợp làn da hồng hào khỏe mạnh đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều cô gái Pháp. Không cần lớp nền dày, không cần tạo khối sắc nét hay che phủ hoàn toàn khuyết điểm, phong cách này tập trung vào việc làm nổi bật những nét đẹp vốn có của gương mặt.

Vì sao mặt vuông, mặt tròn lại đặc biệt hợp với makeup kiểu Pháp?

Nếu bạn sở hữu đường viền hàm tương đối thẳng nhưng có độ bo mềm mại, gò má hơi nhô và tổng thể gương mặt cân đối, rất có thể bạn thuộc nhóm khuôn mặt đặc biệt phù hợp với phong cách makeup Pháp.

Khác với kiểu trang điểm Hàn Quốc thường hướng tới làn da trắng sáng hoàn hảo, phong cách Pháp đề cao vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn và có chiều sâu. Những đường nét vốn bị xem là "không đủ thanh thoát" như hàm vuông nhẹ hay gò má cao lại trở thành yếu tố giúp gương mặt có cá tính hơn.

Đặc biệt, khi kết hợp với má hồng tông ấm và hiệu ứng tàn nhang tự nhiên, tổng thể gương mặt sẽ trở nên trẻ trung, sống động và đầy sức sống.

Bí quyết đầu tiên: Đánh má hồng theo chiều ngang

Một trong những đặc trưng dễ nhận biết nhất của kiểu makeup này là cách đánh má hồng. Thay vì tán xéo lên thái dương như nhiều phong cách trang điểm hiện nay, phụ nữ Pháp thường tán má hồng theo chiều ngang, tập trung vào phần má táo và vùng giữa khuôn mặt.

Cách đánh này giúp rút ngắn khoảng trống vùng trung tâm gương mặt, tạo cảm giác khuôn mặt cân đối hơn. Với những người có mặt dài hoặc phần trung đình dài, đây là một mẹo trang điểm cực kỳ hiệu quả.

Ngoài ra, sắc hồng đào, hồng đất hoặc hồng cam nhẹ cũng giúp gương mặt trông như vừa được nắng hè chạm tới, mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn và đầy năng lượng.

Lớp nền mỏng nhẹ mới là linh hồn của vẻ đẹp Pháp

Khi nhắc đến makeup kiểu Pháp, điều đầu tiên người ta nghĩ đến không phải son môi hay eyeliner mà chính là làn da. Mục tiêu của phong cách này là tạo cảm giác "da đẹp sẵn" thay vì "trang điểm đẹp". Vì vậy, các cô gái Pháp thường ưu tiên kem nền mỏng nhẹ hoặc kem dưỡng có màu thay cho những sản phẩm có độ che phủ quá cao.

Những lỗ chân lông nhỏ, kết cấu da tự nhiên hay thậm chí một vài vùng da hơi ửng đỏ vẫn được giữ lại. Điều đó giúp gương mặt trông chân thực và có sức sống hơn rất nhiều so với lớp nền trắng bệch, hoàn hảo đến mức thiếu tự nhiên.

Để tăng hiệu ứng da thật, phần giữa gương mặt thường được giữ độ bóng nhẹ, trong khi vùng chữ T có độ lì vừa phải. Sự tương phản này tạo nên cảm giác làn da khỏe mạnh và căng mướt tự nhiên.

Tàn nhang – chi tiết nhỏ tạo nên toàn bộ khí chất

Nếu lớp nền là phần khung thì tàn nhang chính là "linh hồn" của kiểu makeup này. Những đốm tàn nhang được chấm thủ công bằng màu nâu nhạt với kích thước khác nhau, tập trung chủ yếu ở sống mũi và hai bên má.

Điểm quan trọng là các nốt tàn nhang không nên quá đều hoặc quá đậm. Chúng cần tạo cảm giác như xuất hiện tự nhiên sau một mùa hè nhiều nắng. Chính chi tiết nhỏ này giúp tổng thể lớp makeup trở nên mềm mại, gần gũi và mang đậm tinh thần Pháp: không hoàn hảo một cách gượng ép nhưng luôn cuốn hút.

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