Mỹ nữ Việt cao chưa tới 1m60: Chứng minh mặc đẹp chưa bao giờ phụ thuộc chiều cao

Style đời thường của mỹ nhân này chính là “cẩm nang hack dáng” cho hội nấm lùn.

Sau chương trình Em Xinh Say Hi, Yeolan là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Sở hữu diện mạo trong trẻo, ngọt ngào, sáng sân khấu, cô nàng nhanh chóng ghi điểm nhờ màu sắc cá nhân nổi bật. Bên cạnh âm nhạc, phong cách thời trang đời thường của Yeolan cũng trở thành điểm khiến nhiều chị em yêu thích bởi vừa nữ tính, trẻ trung nhưng vẫn có nét cá tính riêng.

Dù không sở hữu chiều cao quá nổi bật, Yeolan lại rất biết cách lựa chọn trang phục để tôn dáng. Thay vì chạy theo những item quá cầu kỳ, cô thường ưu tiên các thiết kế giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể như váy ngắn, trang phục chiết eo, áo dáng ôm hay những set đồ khoe khéo đường nét. Nhờ vậy, tổng thể của nữ ca sĩ luôn tạo cảm giác thanh thoát và cao ráo hơn.

Cụ thể, những set đồ mang hơi hướng Y2K được Yeolan xử lý khá khéo léo. Áo ôm trắng thiết kế cách điệu phối cùng chân váy xếp ly ngắn là công thức quen thuộc giúp cô nàng "ăn gian" chiều cao. Độ dài váy ngắn kết hợp cùng boots đế cao tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn, trong khi áo dáng ngắn giúp tỷ lệ phần thân trên - thân dưới trở nên cân đối.

Với công thức tương tự, Yeolan lựa chọn corset hồng phối cùng mini short da, boots cao cổ để tạo nên outfit vừa quyến rũ vừa nổi bật. Đây cũng là combo cực hợp với những cô nàng nhỏ nhắn bởi phần áo ôm sát giúp nhấn eo, trong khi quần short cạp cao lại kéo dài đôi chân hiệu quả. Sự tương phản giữa sắc hồng nữ tính và chất liệu da cá tính giúp tổng thể thêm phần cuốn hút.

Với những chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng, Yeolan tiếp tục áp dụng bí quyết "hack dáng" quen thuộc bằng những thiết kế váy ngắn trên gối. Chiếc váy vàng pastel chiết eo nhẹ tuy đơn giản nhưng lại giúp nữ ca sĩ khoe được đôi chân thon, từ đó tạo cảm giác vóc dáng cao ráo hơn. Gam màu tươi sáng cũng góp phần nhấn nhá nét đẹp trẻ trung, ngọt ngào.

Nơi mua: MAJE

Một trong những công thức được Yeolan yêu thích chính là những mẫu váy hai dây mang hơi hướng "nàng thơ". Chiếc váy hoa nhí với phần thân trên ôm nhẹ, chi tiết dây mảnh giúp tạo cảm giác phần vai và cổ thanh thoát hơn. Bên cạnh đó, phần eo được nhấn gọn cũng là chi tiết quan trọng giúp chia lại tỷ lệ cơ thể. Nếu yêu thích sự kín đáo, nàng cũng có thể tham khảo Yeolan phối cùng áo khoác voan tơ mỏng nhẹ bên ngoài.

Ở những outfit đời thường hơn, Yeolan vẫn trung thành với nguyên tắc tôn dáng. Áo cổ yếm dáng ôm phối cùng quần jeans cạp thấp mang lại vẻ năng động, phóng khoáng nhưng không làm vóc dáng bị "nuốt". Cô nàng khoogn quên nhấn nhá cho set đồ vốn khá cơ bản bằng thắt lưng đính đá bản to nổi bật.



