Mỹ nhân showbiz "gặp hoa hoa nở, gặp người người thương": Visual không thể chê, gu thời trang đẹp điên đảo

Nhan sắc cực phẩm cùng style thanh lịch, sang chảnh giúp mỹ nhân này luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện.

Giữa dàn mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ, Vương Sở Nhiên luôn là cái tên nổi bật nhờ nhan sắc được ví như "bước ra từ tranh". Sinh năm 1999, nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m72 cùng vóc dáng thanh thoát, đôi chân dài thẳng tắp và thần thái cuốn hút. Cô hiện được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhất của lứa tiểu hoa sau 1995.

Không đi theo hình tượng đáng yêu, ngọt ngào thường thấy, Vương Sở Nhiên ghi dấu với vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng và có phần trưởng thành hơn so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ. Những đường nét hài hòa, khí chất thanh tao nhưng vẫn đầy sức hút giúp cô nhiều lần được đặt cạnh các mỹ nhân đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trong các khung hình đời thường, visual nổi bật của Vương Sở Nhiên luôn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Visual gây thương nhớ trong từng khung hình của Vương Sở Nhiên.

Không chỉ sở hữu nhan sắc "gặp hoa hoa nở, gặp người người thương", phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng là yếu tố giúp cô ngày càng được yêu thích. Khác với sự lộng lẫy trên thảm đỏ, style đời thường của Vương Sở Nhiên thiên về sự tối giản, nữ tính nhưng vẫn toát lên khí chất sang chảnh đúng chuẩn "đại mỹ nhân".

Những mẫu váy hoa nhẹ nhàng là item không thể thiếu trong tủ đồ của Vương Sở Nhiên. Các thiết kế có chất liệu bay bổng, họa tiết nhỏ giúp tôn lên vẻ đẹp thanh thuần, nữ tính mà không bị quá "bánh bèo". Với chiều cao nổi bật cùng bờ vai thanh mảnh, nữ diễn viên dễ dàng biến những chiếc váy đơn giản trở nên đắt giá và cuốn hút hơn.

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Từng được nhận xét khí chất hợp hoàn hảo với hình tượng tiểu thư thời Dân quốc, outfit này của Vương Sở Nhiên một lần nữa chứng minh nhận định đó. Cô diện set đồ trắng gồm áo khoác dáng peplum phối cùng chân váy dài đồng điệu. Thiết kế nhấn eo nhẹ giúp tôn lên vòng eo thon, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng mềm mại và cao ráo hơn. Cách lựa chọn phụ kiện tối giản như túi xách nhỏ, khuyên tai ngọc trai cùng kiểu tóc xoăn cổ điển càng làm nổi bật khí chất tiểu thư, sang trọng của nữ diễn viên.

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Với lợi thế chiều cao cùng đôi chân dài, Vương Sở Nhiên cũng dễ dàng "cân đẹp" những outfit trẻ trung hơn. Combo áo gile sát nách ôm dáng mix cùng chân váy bí ngắn giúp cô khoe trọn tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước. Sự kết hợp giữa gam xanh và đen vừa mang nét năng động, vừa giữ được vẻ nữ tính.

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Không cần cầu kỳ, mỹ nhân 9X vẫn chứng minh sức hút qua những công thức mặc đồ cơ bản. Áo denim sơ vin cùng quần jeans tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp cô ghi điểm nhờ vẻ ngoài phóng khoáng, tự nhiên. Việc chọn sơ mi dáng vừa vặn, nhấn vào phần eo giúp outfit denim-on-denim không bị luộm thuộm mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

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Khi dạo phố, nữ diễn viên đặc biệt yêu thích các item basic mang màu sắc nhẹ nhàng. Áo quây trắng layer cùng áo cardigan cùng tông, phối quần jeans là công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Dáng quần loe nhẹ vừa cổ điển lại vừa giúp Vương Sở Nhiên "ăn gian" chiều cao đáng kể.



