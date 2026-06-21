5 loại cây cảnh "hút" tài lộc, là vị thuốc quý: Nhiều nhà trồng mà không biết

Nhiều loại cây không chỉ để làm cảnh, mà còn là những vị thuốc quý.

Không chỉ làm đẹp không gian sống, nhiều loại cây quen thuộc còn được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc trong quan niệm dân gian. Đặc biệt, chúng còn xuất hiện trong y học cổ truyền với nhiều công dụng đáng chú ý. Dưới đây là 5 loại cây điển hình.

Cây đinh lăng

Cây đinh lăng.

Đinh lăng là loại cây quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự bình an, giúp giữ vượng khí và mang lại may mắn cho gia chủ.

Cây có tán lá xanh quanh năm, biểu trưng cho sức sống bền bỉ và sự phát triển lâu dài. Vì vậy, nhiều gia đình thường trồng đinh lăng trước sân hoặc gần cửa nhà.

Không chỉ có ý nghĩa phong thủy, đinh lăng còn được mệnh danh là "sâm của người Việt". Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông từng đánh giá cao loại cây này. Rễ đinh lăng chứa nhiều acid amin và saponin, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi và tăng sức dẻo dai. Lá đinh lăng cũng được dùng làm rau ăn, nấu nước uống hoặc làm gối giúp thư giãn.

Cây quất

Cây quất.

Quất là hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết. Những chùm quả vàng rực tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy và một năm mới nhiều tài lộc.

Theo quan niệm phong thủy, cây quất hội tụ đủ yếu tố ngũ hành thông qua thân, lá, hoa, quả và đất trồng. Cây càng sai quả càng được xem là dấu hiệu của sự phát đạt, công việc hanh thông và gia đình hòa thuận.

Ngoài giá trị làm cảnh, quả quất còn được dùng để làm siro, ngâm mật ong trị ho. Loại quả này chứa vitamin C và chất xơ, hỗ trợ tăng sức đề kháng và tốt cho hệ tiêu hóa.

Cây kim ngân hoa

Kim ngân hoa.

Ngay từ tên gọi, kim ngân hoa đã gợi liên tưởng đến vàng bạc, của cải. Loài cây leo này thường được trồng ở hàng rào hoặc ban công với mong muốn thu hút vận may và tài lộc.

Hoa nở với hai màu trắng và vàng trên cùng một cành, tạo nên vẻ đẹp đặc biệt. Cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh nên được nhiều gia đình yêu thích.

Trong Đông y, kim ngân hoa là vị thuốc quen thuộc. Hoa chứa nhiều flavonoid và tinh dầu tự nhiên, được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ kháng khuẩn và giảm viêm. Kim ngân hoa thường được dùng dưới dạng trà hoặc nước sắc.

Cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì.

Ngũ gia bì sở hữu tán lá xanh mướt, dáng cây chắc khỏe. Trong quan niệm dân gian, đây là loại cây có khả năng giữ tài lộc, mang lại sự bình an và tạo cảm giác hài hòa cho không gian sống.

Nhiều người chọn đặt ngũ gia bì ở phòng khách, bàn làm việc hoặc ban công với mong muốn công việc thuận lợi, gia đạo yên ấm.

Đây cũng là vị thuốc trong Đông y. Vỏ thân, vỏ rễ và lá đều có thể làm dược liệu. Ngũ gia bì được biết đến với công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, an thần, tăng thể lực và long đờm. Ngoài ra, cây còn có khả năng xua muỗi và góp phần thanh lọc không khí.

Cây Phật thủ

Cây Phật thủ.

Phật thủ là loại cây được nhiều gia đình trưng bày vào dịp lễ Tết. Hình dáng quả độc đáo với các múi xòe như bàn tay được xem là biểu tượng của sự che chở, mang lại phúc lành và may mắn.

Hương thơm dịu nhẹ của quả Phật thủ giúp không gian thêm dễ chịu. Nhiều người tin rằng đặt cây hoặc quả Phật thủ trong nhà sẽ giúp thu hút tài khí và cầu mong cuộc sống bình an.

Trong y học cổ truyền, quả Phật thủ được sử dụng làm dược liệu. Loại quả này có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, giảm ho và giúp thư giãn tinh thần. Vỏ quả còn được dùng để ngâm mật ong hoặc pha trà.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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