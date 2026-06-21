6 loại cây mang lại vận may, nên trồng ở ban công

Nhiều gia đình trồng cây ở ban công không chỉ để trang trí mà còn để mong cầu những điều tốt đẹp.

Ban công không chỉ là nơi đón nắng, đón gió mà còn được nhiều gia đình xem là "cửa ngõ" hút sinh khí cho ngôi nhà. Một số loại cây cảnh vừa có hoa đẹp, dễ chăm sóc, vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và bình an nên rất được ưa chuộng để trồng ở khu vực này. Dưới đây là 6 loại cây mà bạn có thể tham khảo để trồng ở ban công của gia đình.

Cây hoa giấy

Cây hoa giấy.

Hoa giấy là loại cây quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Cây phát triển mạnh, nở hoa rực rỡ quanh năm và thích hợp với vị trí nhiều ánh sáng như ban công.

Theo quan niệm phong thủy, hoa giấy tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực, giúp xua đi điều không may và mang lại cuộc sống sung túc, ấm êm. Sắc hoa đa dạng cũng giúp gia chủ dễ lựa chọn theo sở thích.

Không chỉ được ưa chuộng ở phương Đông, hoa giấy còn được nhiều nước phương Tây xem là biểu tượng của sức sống mạnh mẽ và sự bền bỉ. Những cành hoa mềm mại nhưng phát triển khỏe trong điều kiện nắng nóng khiến loại cây này gắn với hình ảnh vượt qua khó khăn, hướng tới điều tốt đẹp. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn trồng hoa giấy ở ban công như một cách tạo điểm nhấn cho ngôi nhà và gửi gắm mong muốn về cuộc sống đủ đầy, yên vui.

Cây hạnh phúc

Cây hạnh phúc.

Với tán lá xanh tốt và dáng cây thanh nhã, cây hạnh phúc thường được xem là biểu tượng của sự gắn kết, bình yên trong gia đình.

Loài cây này có khả năng thích nghi tốt, chịu được điều kiện bán râm nên rất phù hợp với ban công chung cư. Trong quan niệm phong thủy, cây hạnh phúc tượng trưng cho cuộc sống viên mãn, may mắn và tài lộc.

Cây mộc hương

Cây mộc hương.

Mộc hương nổi bật với hương thơm dịu nhẹ và những chùm hoa nhỏ xinh. Cây ưa nắng nên ban công là vị trí thích hợp để sinh trưởng. Người xưa có câu: "Mộc hương trước nhà, quý nhân trong cửa" . Bởi vậy, nhiều gia đình tin rằng loại cây này mang đến phú quý, thuận lợi và những mối quan hệ tốt đẹp.

Cây lan quân tử

Cây lan quân tử.

Lan quân tử được yêu thích nhờ những chiếc lá xanh bóng cùng hoa màu đỏ cam nổi bật. Trong văn hóa Á Đông, đây là loại cây tượng trưng cho sự cao quý, bền bỉ và thịnh vượng.

Loại cây này còn được mệnh danh là "cây của quý nhân", được cho là giúp thu hút may mắn, tạo nguồn năng lượng tích cực và mang lại thuận lợi trong công việc.

Cây hoa nhài

Cây hoa nhài.

Hoa nhài có hương thơm dễ chịu, nở quanh năm và khá dễ chăm sóc. Cây ưa sáng nên ban công là vị trí thích hợp để hoa phát triển tốt.

Theo quan niệm dân gian, hoa nhài mang lại tài lộc và sự thịnh vượng. Hương thơm nhẹ nhàng của loại hoa này còn giúp tạo cảm giác thư thái, dễ chịu cho không gian sống.

Cây hoa đỗ quyên

Cây hoa đỗ quyên.

Đỗ quyên sở hữu những chùm hoa rực rỡ, thường được trưng vào dịp đầu năm với mong muốn đón tài lộc và xua đi điều không tốt.

Theo quan niệm phong thủy, đặt đỗ quyên ở ban công giúp tăng sinh khí, mang lại sự bình an và nhiều thuận lợi cho gia đình. Tuy nhiên, do một số bộ phận của cây có chứa độc tính, gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý khi trồng và chăm sóc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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