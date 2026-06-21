Nam diễn viên giàu nhất miền Bắc: Vợ là "thanh mai trúc mã", xây biệt thự xa xỉ như khách sạn 5 sao

Nam diễn viên này được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống ổn định và sung túc bậc nhất làng giải trí miền Bắc.

Không chỉ là một trong những nam thần màn ảnh Việt được yêu mến suốt gần hai thập kỷ, Mạnh Trường còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ gắn bó từ thuở học trò và khối tài sản đáng mơ ước.

Trong giới nghệ sĩ phía Bắc, anh thậm chí còn được bạn bè, đồng nghiệp ưu ái gọi là "nam diễn viên giàu nhất miền Bắc" bởi sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội, Hưng Yên và Phú Thọ.

Diễn viên Mạnh Trường

Từ chàng sinh viên quảng cáo đến nam thần màn ảnh phía Bắc

Mạnh Trường tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Trường, sinh năm 1985 tại Hà Nội. Anh được khán giả biết đến từ khá sớm khi tham gia lĩnh vực người mẫu trước khi bén duyên với điện ảnh.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Mạnh Trường từng bước khẳng định tên tuổi qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Zippo, Mù tạt và Em, Cả Một Đời Ân Oán, Hương Vị Tình Thân, Đừng Nói Khi Yêu hay Chúng Ta Của 8 Năm Sau.

Mạnh Trường là nam thần đình đám của màn ảnh phía Bắc

Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ cùng lối diễn xuất tự nhiên, Mạnh Trường nhiều năm liền nằm trong nhóm nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất khu vực phía Bắc. Anh từng nhận nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Mạnh Trường còn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống ổn định và sung túc bậc nhất làng giải trí miền Bắc. Nhiều đồng nghiệp thân thiết, trong đó có diễn viên Mạnh Hưng vui vẻ gọi anh là "nam diễn viên giàu nhất miền Bắc.

Khi đăng clip trang hoàng biệt thự mới, Mạnh Trường được diễn viên Mạnh Hương gọi là "nam diễn viên giàu nhất miền Bắc"

Tuy nhiên, điều khiến công chúng yêu mến Mạnh Trường không chỉ nằm ở thành công hay vật chất. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh gần như không vướng scandal đời tư, giữ hình ảnh chỉn chu và tập trung cho gia đình.

Chuyện tình thanh mai trúc mã và khối bất động sản đáng ngưỡng mộ

Một trong những điều đặc biệt nhất trong cuộc đời Mạnh Trường chính là chuyện tình với bà xã Lan Phương. Cả hai quen biết từ thời học sinh cấp 2. Sau nhiều năm gắn bó, họ chính thức kết hôn vào năm 2008 khi Mạnh Trường mới ngoài 20 tuổi.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn đến khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, vợ luôn là người đồng hành bên cạnh nam diễn viên. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mạnh Trường thừa nhận anh may mắn khi có người bạn đời thấu hiểu, sẵn sàng hy sinh để vun vén gia đình.

Mạnh Trường hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã yêu từ thời đi học

Hiện tại, cặp đôi có ba người con và được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt. Trên mạng xã hội, Mạnh Trường thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con, nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Bên cạnh hôn nhân viên mãn, nam diễn viên còn gây chú ý bởi khối bất động sản trải dài ở nhiều địa phương. Hiện nay, Mạnh Trường cùng vợ và ba con đang sinh sống trong một căn hộ hạng sang nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội.

Không gian sống có diện tích khoảng 140m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trang nhã, nội thất cao cấp và đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình đông thành viên.

Bên cạnh tổ ấm tại Hà Nội, nam diễn viên còn sở hữu một căn villa nghỉ dưỡng rộng khoảng 600m2 ở Phú Thọ. Đây là địa điểm cả gia đình thường tìm về mỗi dịp cuối tuần để tận hưởng những phút giây thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn.

Những bất động sản của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nằm giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát, biệt thự gây ấn tượng với hồ bơi ngoài trời, khuôn viên rộng rãi và tầm nhìn hướng núi thơ mộng, mang đến cảm giác chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Biệt thự nghỉ dưỡng của Mạnh Trường tại Phú Thọ nhiều lần khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ đẹp yên bình, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi hiện đại. Không gian sống được chăm chút tỉ mỉ, trở thành nơi lý tưởng để các thành viên quây quần bên nhau.

Ngoài ra, gia đình Mạnh Trường còn đang sở hữu một căn biệt thự liền kề tại Hưng Yên. Đây là công trình được đầu tư và hoàn thiện trong thời gian gần đây. Theo những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà sở hữu vị trí đắc địa với ba mặt thoáng, thiết kế bề thế cùng kiến trúc sang trọng, tạo cảm giác rộng mở và đẳng cấp.

Không ít cư dân mạng nhận xét cơ ngơi mới của Mạnh Trường có diện mạo chẳng khác nào một khách sạn 5 sao thu nhỏ. Được biết, vợ chồng nam diễn viên trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế, cải tạo và lựa chọn nội thất nhằm tạo nên không gian sống đúng với mong muốn của gia đình. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là nơi ở chính của gia đình anh trong thời gian tới.