5 loại rau đang đúng mùa, đi chợ thấy là nên mua

5 loại rau này đang vào mùa, giá hợp lý lại dễ nấu thành nhiều món ngon.

Mùa hè không chỉ là thời điểm nhiều loại trái cây bước vào vụ thu hoạch mà cũng là lúc nhiều loại rau xanh phát triển mạnh, tươi ngon và có giá thành hợp lý. Việc lựa chọn rau đúng mùa không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng mà còn hạn chế nguy cơ sử dụng các loại rau phải trồng trái vụ, cần nhiều biện pháp can thiệp để sinh trưởng. Nếu đang phân vân không biết nên mua gì cho mâm cơm gia đình, dưới đây là 5 loại rau đang vào mùa hè rất đáng để cho vào giỏ hàng.

Rau mồng tơi

Nhắc đến rau mùa hè, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mồng tơi. Đây là loại rau quen thuộc, dễ trồng và đặc biệt phát triển tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Mồng tơi có vị ngọt mát, thường được dùng để nấu canh với cua đồng, tôm hoặc thịt băm. Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Những bát canh mồng tơi thanh mát luôn là món ăn được nhiều gia đình yêu thích trong những ngày oi bức.

Rau dền

Rau dền cũng là một trong những loại rau bước vào mùa ngon nhất từ cuối xuân đến hết mùa hè. Loại rau này có nhiều giống khác nhau như rau dền đỏ, dền cơm hay dền trắng. Rau dền có thể luộc, nấu canh hoặc xào đều ngon. Đây là loại rau có hàm lượng chất xơ khá cao, đồng thời cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, rau dền thường có giá thành phải chăng, dễ tìm ở các chợ truyền thống cũng như siêu thị.

Rau muống

Mùa hè là thời điểm rau muống phát triển mạnh, thân non và giòn hơn. Đây cũng là một trong những loại rau xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm của người Việt. Rau muống có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào tỏi, nấu canh chua hoặc ăn kèm các món bún, lẩu. Nhờ hương vị dễ ăn và khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau, rau muống luôn nằm trong danh sách những loại rau được nhiều người lựa chọn khi đi chợ.

Rau ngót

Rau ngót là loại rau quen thuộc trên mâm cơm nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào mùa hè khi cây phát triển xanh tốt và cho nhiều lá non. Loại rau này có vị ngọt tự nhiên, dễ chế biến thành các món canh thanh mát. Rau ngót thường được nấu với thịt băm, tôm hoặc xương hầm. Không chỉ dễ ăn, loại rau này còn chứa nhiều vitamin và chất xơ, là lựa chọn được nhiều người ưu tiên trong những ngày thời tiết nóng bức.

Rau đay

Rau đay là cái tên khó có thể thiếu khi nhắc đến những loại rau đặc trưng của mùa hè. Loại rau này thường được nấu cùng mồng tơi và mướp để tạo nên món canh dân dã quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Rau đay có vị ngọt tự nhiên, khi nấu tạo độ sánh nhẹ cho nước canh. Đây là loại rau sinh trưởng tốt trong thời tiết nắng nóng nên thường rất tươi ngon vào mùa hè. Những bữa cơm có bát canh rau đay, mồng tơi và mướp luôn mang lại cảm giác thanh mát, giúp bữa ăn trở nên dễ chịu hơn.

Ưu tiên rau đúng mùa để có bữa ăn ngon hơn

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc lựa chọn rau củ theo mùa mang lại nhiều lợi ích. Rau đúng mùa thường có chất lượng tốt hơn, hương vị tự nhiên hơn và giá thành cũng hợp lý hơn so với các loại rau trái vụ.

Khi đi chợ hoặc siêu thị vào mùa hè, các gia đình có thể ưu tiên những loại rau như mồng tơi, rau dền, rau muống, bí xanh và rau đay. Đây đều là những thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, giúp bữa cơm gia đình vừa đa dạng vừa phù hợp với thời tiết nóng bức của mùa hè.