7 món đồ gia dụng giá rẻ tưởng bình thường nhưng dùng rồi mới thấy “đáng tiền” hơn mong đợi

Không phải món đồ nào đắt tiền cũng mang lại trải nghiệm tốt hơn. Có những vật dụng gia đình chỉ có giá vài chục nghìn đồng, hình thức đơn giản đến mức dễ bị bỏ qua, nhưng lại giúp việc nhà nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Tôi từng không hiểu vì sao mẹ mình lại thích săn những món đồ gia dụng giá rẻ trên các sàn thương mại điện tử. Nhìn qua, chúng chẳng có gì nổi bật. Thậm chí có món còn khiến tôi nghĩ: "Mua về làm gì cho chật nhà?".

Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, tôi mới nhận ra nhiều món đồ nhỏ lại giải quyết đúng những bất tiện hàng ngày mà chúng ta thường chấp nhận sống chung. Dưới đây là 7 món đồ như vậy.

1. Miếng bọt biển nano - "khắc tinh" của các vết bẩn cứng đầu

Thoạt nhìn, miếng bọt biển nano chỉ giống một miếng xốp trắng bình thường. Nhưng khả năng làm sạch của nó lại khiến nhiều người bất ngờ.

Mẹ tôi dùng nó để lau các vết trà bám lâu ngày dưới đáy cốc, vết dầu mỡ trên bếp hay cặn bẩn trong phòng tắm. Chỉ cần thấm nước và chà nhẹ, nhiều vết bẩn cũ đã mờ đi rõ rệt mà không cần dùng thêm hóa chất tẩy rửa.

Điều khiến tôi thích nhất là khả năng làm sạch các bề mặt khó vệ sinh như gạch men, lavabo hay mặt bếp inox. Chỉ với vài miếng bọt biển nhỏ, căn bếp và nhà tắm trông sáng sủa hơn hẳn.

Đây là món đồ có giá rất rẻ nhưng hiệu quả sử dụng lại vượt ngoài mong đợi.

2. Chổi gạt nước silicon - giúp sàn phòng tắm khô ráo chỉ sau vài phút

Sau khi tắm xong, sàn nhà tắm thường đọng nước, dễ trơn trượt và lâu khô. Trước đây tôi vẫn dùng cây lau nhà thông thường nhưng hiệu quả không cao.

Mọi chuyện thay đổi khi mẹ mang về một cây gạt nước silicon.

Phần lưỡi silicon mềm giúp gom nước, tóc rụng và bụi bẩn chỉ trong vài lần kéo. Sau khi sử dụng, sàn nhà gần như khô ngay lập tức, giảm nguy cơ trơn ngã và hạn chế ẩm mốc.

Từ khi có món đồ này, việc dọn dẹp phòng tắm sau mỗi lần sử dụng trở nên nhanh gọn hơn rất nhiều.

3. Nắp đậy thực phẩm silicon - thay thế màng bọc dùng một lần

Nhiều gia đình vẫn sử dụng màng bọc thực phẩm để bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh. Tuy nhiên, giải pháp này vừa tốn kém vừa tạo ra nhiều rác thải nhựa.

Nắp đậy silicon co giãn là một lựa chọn thú vị hơn.

Chúng có thể ôm sát miệng bát, đĩa, hộp đựng hoặc thậm chí là nửa quả dưa hấu đã cắt. Khả năng kín khí khá tốt, giúp thực phẩm giữ được độ tươi lâu hơn.

Sau khi dùng xong, chỉ cần rửa sạch và tái sử dụng nhiều lần. Bộ nắp đậy này không chiếm nhiều diện tích, dễ cất giữ và giúp tủ lạnh trông gọn gàng hơn.

4. Khay đựng gia vị xoay 360 độ - món đồ nhỏ giúp mặt bếp ngăn nắp hơn

Một trong những khu vực dễ bừa bộn nhất trong bếp chính là nơi đặt gia vị.

Dầu ăn, nước tương, giấm, hạt nêm, tiêu... nếu để rải rác trên mặt bàn sẽ rất dễ bám dầu mỡ và khó vệ sinh.

Khay xoay 360 độ giúp gom tất cả các chai lọ vào một vị trí cố định. Chỉ cần xoay nhẹ là có thể lấy được món cần dùng mà không phải lục tìm.

Không gian bếp vì thế cũng gọn gàng hơn, việc lau chùi mặt bàn trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

5. Thùng rác treo tủ bếp gấp gọn - giải quyết bài toán thiếu diện tích

Những căn bếp nhỏ thường không có nhiều chỗ để đặt thùng rác.

Thùng rác treo tủ bếp là giải pháp khá thông minh cho vấn đề này. Sản phẩm được gắn vào cánh tủ hoặc thành bếp, giúp tận dụng khoảng không gian thẳng đứng vốn thường bị bỏ trống.

Khi sơ chế rau củ, người dùng có thể trực tiếp gạt vỏ hoặc rác vào thùng mà không phải cúi xuống nhiều lần.

Đặc biệt, thiết kế gấp gọn giúp tiết kiệm diện tích khi không sử dụng.

6. Kẹp silicon chống bỏng cho nắp nồi

Đây là món đồ nhỏ nhưng lại rất hữu ích đối với những ai thường xuyên nấu ăn.

Nhiều loại nồi sử dụng núm kim loại trên nắp, dễ nóng lên trong quá trình đun nấu. Không ít người từng bị bỏng nhẹ khi vô tình chạm tay vào.

Kẹp silicon chịu nhiệt được lắp trực tiếp lên núm nắp nồi, giúp cầm nắm dễ dàng hơn. Chất liệu silicon vừa chống nóng vừa chống trượt, tăng độ an toàn khi sử dụng.

Dù có giá thành rất thấp nhưng đây là một trong những món đồ khiến tôi hài lòng nhất sau khi dùng thử.

7. Miếng đệm chống va chạm trong suốt

Những góc cạnh sắc nhọn trên bàn, tủ hay cửa luôn tiềm ẩn nguy cơ va đập, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Miếng đệm silicon trong suốt giúp giảm đáng kể rủi ro này.

Khi dán lên các góc bàn hoặc phía sau cửa, chúng hoạt động như một lớp đệm hấp thụ lực va chạm. Điểm cộng là thiết kế trong suốt nên hầu như không ảnh hưởng đến thẩm mỹ nội thất.

Đây là món đồ nhỏ nhưng mang lại cảm giác an tâm hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Không phải cứ đắt tiền mới hữu ích

Sau khi trải nghiệm những món đồ này, tôi mới hiểu vì sao mẹ mình lại thích săn các vật dụng gia đình giá rẻ.

Điểm chung của chúng là không hào nhoáng, không phải thiết bị công nghệ cao hay món đồ nội thất đắt đỏ. Thế nhưng chúng giải quyết chính xác những bất tiện nhỏ diễn ra mỗi ngày trong căn bếp, phòng tắm hay phòng khách.

Đôi khi, nâng cấp chất lượng sống không đến từ những khoản chi lớn, mà bắt đầu từ vài món đồ đơn giản giúp công việc nhà trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.