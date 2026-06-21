Cải tạo nhà lần hai, tôi bỏ hẳn tủ bếp treo tường: Căn bếp rộng hơn, sáng hơn và dễ dọn dẹp hơn hẳn

Sau nhiều năm sử dụng, tôi nhận ra nếu có cơ hội cải tạo nhà lần thứ hai, tôi sẽ không lắp tủ treo tường nữa. Thay vào đó là một không gian bếp mở, nhẹ nhàng hơn về thị giác nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ.

Vì sao ngày càng nhiều người từ bỏ tủ bếp treo tường?

1. Không gian bếp hiện đại cần sự thông thoáng

Phần lớn căn hộ hiện nay có diện tích bếp không quá lớn. Khi lắp thêm một hàng tủ treo phía trên, cảm giác chật chội càng rõ rệt hơn.

Ngược lại, việc loại bỏ tủ treo giúp phần tường phía trên trở nên thoáng đãng, tạo cảm giác trần cao hơn và căn bếp rộng hơn so với diện tích thực tế.

Đặc biệt với những căn bếp liên thông phòng khách, thiết kế này giúp không gian liền mạch và hiện đại hơn rất nhiều.

2. Thói quen nấu nướng đã thay đổi

Ngày trước, nhiều gia đình có xu hướng tích trữ số lượng lớn bát đĩa, gia vị và thực phẩm khô nên cần nhiều tủ chứa đồ.

Ngày nay, nhiều gia đình trẻ ưu tiên mua sắm theo tuần, theo nhu cầu sử dụng thực tế. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hàng loạt thiết bị như nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, máy làm bánh hay máy ép chậm cũng khiến cách tổ chức không gian bếp thay đổi.

Thay vì cất mọi thứ lên cao, người dùng muốn các vật dụng thường xuyên sử dụng nằm trong tầm tay để thao tác nhanh hơn.

3. Bếp không còn là nơi chỉ để nấu ăn

Khi không còn hàng tủ treo phía trên che chắn tầm nhìn, người nấu ăn vẫn có thể quan sát phòng khách, trò chuyện với người thân hoặc để mắt tới trẻ nhỏ trong lúc chuẩn bị bữa ăn.

Sự kết nối này khiến căn bếp trở nên cởi mở và gần gũi hơn thay vì là một khu vực tách biệt.

Không lắp tủ treo tường thì lưu trữ ở đâu?

Đây là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn nhất.

Thực tế, nếu thiết kế hợp lý, một căn bếp không có tủ treo vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ.

1. Tận dụng hệ tủ dưới tối đa

Xu hướng hiện nay là đầu tư mạnh vào hệ tủ dưới với các ngăn kéo sâu và phụ kiện thông minh.

Thay vì những khoang tủ cố định khó lấy đồ, các ngăn kéo toàn phần giúp người dùng nhìn thấy toàn bộ vật dụng chỉ với một thao tác kéo mở.

Nhiều gia đình còn sử dụng tủ cao sát trần ở một góc bếp để thay thế hoàn toàn công năng của tủ treo truyền thống.

2. Sử dụng thanh treo và kệ mở

Một số vật dụng sử dụng hàng ngày như dao, thớt, muôi, vá hoặc gia vị có thể được bố trí trên thanh treo hoặc kệ mở.

Giải pháp này không chỉ giúp thao tác nhanh hơn mà còn tạo cảm giác căn bếp sinh động và có điểm nhấn.

Tuy nhiên, cần tiết chế số lượng để tránh cảm giác bừa bộn.

3. Tăng vai trò của đảo bếp

Nếu diện tích cho phép, đảo bếp là giải pháp lưu trữ cực kỳ hiệu quả.

Ngoài chức năng sơ chế thực phẩm, đảo bếp còn có thể tích hợp ngăn kéo, khoang chứa đồ, khu vực cất đồ khô hoặc các thiết bị nhỏ.

Nhờ đó, áp lực lưu trữ của hệ tủ treo gần như được giải quyết hoàn toàn.

Muốn làm bếp không có tủ treo cần lưu ý điều gì?

Ưu tiên thiết kế ngay từ đầu

Một căn bếp không có tủ treo đòi hỏi kế hoạch lưu trữ phải được tính toán kỹ hơn bình thường.

Cần xác định rõ:

- Đồ dùng nào sử dụng hàng ngày.

- Đồ dùng nào sử dụng theo mùa.

- Vị trí đặt thiết bị điện gia dụng.

- Khu vực dự trữ thực phẩm.

Nếu làm tốt bước này, căn bếp sẽ luôn gọn gàng dù không có thêm bất kỳ chiếc tủ treo nào.

Tránh ôm đồm quá nhiều vật dụng

Thiết kế này phù hợp nhất với lối sống tối giản hoặc bán tối giản.

Nếu gia đình có thói quen tích trữ quá nhiều bát đĩa, nồi chảo hoặc đồ dùng ít sử dụng, việc bỏ tủ treo có thể khiến không gian lưu trữ bị thiếu hụt.

Chú trọng tính đồng bộ

Khi không còn hàng tủ phía trên, phần tường bếp trở thành điểm nhấn thị giác chính.

Vì vậy cần đầu tư kỹ vào vật liệu ốp tường, màu sắc, hệ đèn chiếu sáng và các chi tiết trang trí để tạo cảm giác hoàn thiện.

Kết luận

Tủ bếp treo tường không phải là một thiết kế lỗi thời, nhưng cũng không còn là lựa chọn mặc định cho mọi căn bếp như trước đây.

Với những gia đình yêu thích không gian thoáng đãng, đề cao tính thẩm mỹ và có thói quen sống gọn gàng, việc loại bỏ tủ treo tường có thể mang lại một căn bếp hiện đại, nhẹ nhàng và dễ sử dụng hơn rất nhiều.

Quan trọng nhất không phải là có hay không có tủ treo, mà là cách tổ chức không gian sao cho phù hợp với thói quen sinh hoạt thực tế của gia đình.