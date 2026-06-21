Vì sao nhiều người thích phủ khăn lên nồi cơm điện?

Đây là một trong những mẹo nhà bếp được nhiều người nội trợ áp dụng từ lâu.

Không ít người từng thắc mắc vì sao mẹ, bà hay những người nội trợ lâu năm lại có thói quen phủ một chiếc khăn lên nồi cơm điện sau khi cơm chín. Tưởng chừng chỉ là một thao tác đơn giản, nhưng mẹo nhỏ này lại xuất phát từ kinh nghiệm nấu nướng được truyền lại qua nhiều năm, với mục đích giúp cơm ngon hơn và hạn chế một số vấn đề thường gặp trong quá trình nấu.

Giúp hút bớt hơi nước dư thừa

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến nhiều người phủ khăn lên nồi cơm điện là để hạn chế hơi nước đọng lại sau khi cơm chín. Khi nồi cơm hoàn tất quá trình nấu, lượng hơi nước bên trong vẫn tiếp tục bốc lên. Nếu hơi nước không thoát ra ngoài hiệu quả, chúng có thể ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ bám trên nắp nồi rồi rơi ngược trở lại bề mặt cơm. Điều này đôi khi khiến lớp cơm phía trên bị ướt hoặc nhão hơn bình thường. Chiếc khăn sạch đặt trên nắp nồi có thể hỗ trợ hấp thụ một phần hơi ẩm thoát ra, từ đó giúp cơm khô ráo và tơi hơn.

Giúp cơm giữ được độ ngon

Nhiều người nội trợ cho rằng sau khi cơm chín, để nồi "nghỉ" thêm vài phút và phủ khăn bên ngoài sẽ giúp hạt cơm ổn định hơn. Thực tế, sau khi chuyển sang chế độ giữ ấm, lượng nhiệt trong nồi vẫn tiếp tục làm chín đều phần cơm còn lại. Khi độ ẩm được kiểm soát tốt hơn, cơm có xu hướng tơi xốp, không bị quá ẩm hay bết dính. Đây cũng là lý do mẹo này được nhiều người áp dụng khi nấu các loại gạo dễ nhão.

Hạn chế bụi bẩn bám vào nồi

Tại nhiều gia đình, nồi cơm điện thường được đặt ngay trong khu vực bếp, gần nơi chế biến thức ăn. Sau khi nấu nướng, dầu mỡ, bụi hoặc các hạt nhỏ trong không khí có thể bám lên bề mặt nồi. Một chiếc khăn sạch phủ lên trên có thể đóng vai trò như lớp bảo vệ tạm thời, giúp nắp nồi sạch sẽ hơn, nhất là trong khoảng thời gian chờ dùng bữa.

Thực tế, mẹo phủ khăn lên nồi cơm điện phổ biến hơn ở thời điểm các dòng nồi cơ truyền thống còn được sử dụng rộng rãi. Những mẫu nồi đời cũ thường có hệ thống thoát hơi đơn giản, khả năng kiểm soát độ ẩm chưa thực sự tối ưu. Vì vậy, việc dùng khăn để hỗ trợ hút bớt hơi nước được xem là giải pháp khá hiệu quả. Ngày nay, nhiều dòng nồi cơm điện tử, nồi cao tần hay nồi áp suất điện đã được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ và hơi nước hiện đại hơn. Nhờ đó, tình trạng đọng nước trên nắp nồi được giảm đáng kể so với trước đây.