Cửa kính phòng tắm đang dần lỗi thời? 3 giải pháp được nhiều gia chủ trẻ lựa chọn vì đẹp hơn, dễ vệ sinh hơn

Trong nhiều năm, cửa kính phòng tắm gần như là lựa chọn mặc định khi thiết kế khu vực tắm đứng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, không ít gia đình bắt đầu cảm thấy phiền toái vì những mảng bám cặn vôi, vết ố nước và công việc lau chùi gần như không bao giờ kết thúc.

Thực tế, nhiều gia chủ trẻ hiện nay đang dần từ bỏ kiểu vách kính truyền thống để chuyển sang những giải pháp mới vừa thẩm mỹ, vừa giảm đáng kể công sức vệ sinh. Nếu đang chuẩn bị sửa nhà hoặc hoàn thiện phòng tắm, bạn có thể tham khảo 3 xu hướng dưới đây trước khi quyết định lắp đặt cửa kính như cách làm quen thuộc trước đây.

1. Vách ngăn lửng kết hợp kính: Giữ được sự thông thoáng nhưng dễ dùng hơn

Một trong những giải pháp được nhiều gia chủ lựa chọn hiện nay là xây tường lửng để phân tách khu vực khô và ướt, sau đó kết hợp thêm một tấm kính cố định phía trên nếu cần tăng khả năng chắn nước.

Khác với cabin kính kín hoàn toàn, thiết kế này tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoáng mắt hơn. Phần tường thấp cũng có thể tận dụng làm hộc chứa đồ hoặc mặt đặt dầu gội, sữa tắm, khăn giấy và nhiều vật dụng thường dùng khác.

Thông thường, chiều cao tường lửng dao động từ 80–120cm. Tuy nhiên, nhiều kiến trúc sư cho rằng mức 110–120cm sẽ tối ưu hơn vì vừa tăng hiệu quả chắn nước vừa tạo thêm không gian lưu trữ.

Một ưu điểm đáng chú ý khác là việc vệ sinh đơn giản hơn nhiều so với hệ cửa kính kín truyền thống. Người dùng chỉ cần lau một tấm kính cố định thay vì phải làm sạch toàn bộ cửa, bản lề và các khe ray trượt.

Phù hợp với:

- Căn hộ chung cư.

- Nhà phố có phòng tắm diện tích vừa phải.

- Gia đình muốn phân chia khu vực khô – ướt nhưng vẫn giữ cảm giác rộng rãi.

2. Phòng tắm mở không vách ngăn: Xu hướng tối giản đang được yêu thích

Nếu yêu thích phong cách tối giản hiện đại, thiết kế phòng tắm mở không vách ngăn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Với phương án này, khu vực tắm không sử dụng cửa kính, rèm hay bất kỳ vách ngăn nào. Toàn bộ không gian được thiết kế liền mạch, trong đó độ dốc sàn và hệ thống thoát nước đóng vai trò kiểm soát dòng chảy.

Điểm hấp dẫn nhất của thiết kế này nằm ở cảm giác rộng rãi. Khi không còn các lớp kính ngăn cách, phòng tắm nhỏ cũng có thể trông thoáng hơn đáng kể.

Tuy nhiên, đây là giải pháp đòi hỏi kỹ thuật thi công cao. Độ dốc sàn phải được tính toán chính xác để nước thoát nhanh, tránh đọng nước hoặc lan sang các khu vực khác.

Các chuyên gia nội thất cũng lưu ý rằng phương án này phù hợp hơn với:

- Phòng tắm khép kín trong phòng ngủ.

- Nhà có ít người sử dụng.

- Không gian nhỏ cần tạo hiệu ứng mở rộng diện tích.

Trong trường hợp gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, cần ưu tiên yếu tố an toàn bằng cách sử dụng gạch chống trượt chất lượng cao và cân nhắc bổ sung kính chắn nước cục bộ ở những vị trí cần thiết.

3. Phòng tắm liền mạch bằng xi măng vi mô: Sang trọng và gần như không có khe bám bẩn

Những năm gần đây, xi măng vi mô (microcement) trở thành vật liệu được nhiều kiến trúc sư và gia chủ yêu thích nhờ khả năng tạo nên các bề mặt liền mạch gần như không có đường ron.

Khác với gạch ốp lát truyền thống, xi măng vi mô có thể phủ trực tiếp lên tường, sàn hoặc mặt bàn với độ dày chỉ khoảng 2–3mm nhưng vẫn tạo nên một bề mặt đồng nhất.

Khi kết hợp với khu vực tắm âm sàn và rãnh thoát nước dài, vật liệu này giúp phòng tắm đạt hiệu ứng "không đường nối" rất hiện đại.

Ưu điểm lớn nhất nằm ở khả năng hạn chế nấm mốc và cặn bẩn tích tụ. Những vị trí thường xuyên bị đen mốc như khe gạch, ron silicon hay khung cửa kính gần như không còn xuất hiện.

Việc vệ sinh cũng trở nên đơn giản hơn đáng kể. Chỉ cần khăn ẩm hoặc cây lau mềm là có thể làm sạch phần lớn bề mặt mà không phải chà rửa nhiều.

Tuy nhiên, đây là giải pháp có yêu cầu thi công khá khắt khe. Chủ nhà cần lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm vì chỉ cần xử lý nền hoặc chống thấm không đúng kỹ thuật, chi phí sửa chữa về sau có thể rất lớn.

Lưu ý khi lựa chọn:

- Chống thấm phải được xử lý kỹ trước khi thi công.

- Thi công nhiều lớp mỏng theo đúng quy trình.

- Nên phủ lớp bảo vệ định kỳ sau 1–2 năm để duy trì độ bền và thẩm mỹ.

Không phải cứ lắp cửa kính mới là hiện đại

Cửa kính phòng tắm vẫn là một giải pháp hiệu quả và phù hợp với nhiều gia đình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngày càng nhiều người trẻ đang tìm kiếm những phương án linh hoạt hơn, vừa giảm công sức vệ sinh vừa tạo cảm giác rộng rãi và hiện đại cho không gian sống.

Nếu đang chuẩn bị cải tạo nhà vệ sinh, thay vì mặc định lựa chọn cửa kính truyền thống, bạn có thể cân nhắc vách ngăn lửng kết hợp kính, thiết kế phòng tắm mở hoặc giải pháp xi măng vi mô liền mạch. Một quyết định đúng ngay từ đầu có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa và nâng cấp trong tương lai.