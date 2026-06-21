Triệu Lộ Tư vừa ra sân bay, dân tình thi nhau cosplay từ giày dép tới váy áo

Câu chuyện phía sau cơn sốt lần này một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Triệu Lộ Tư đối với ngành thời trang.

Không cần những chiến dịch quảng cáo rầm rộ hay những bài đăng được tài trợ công khai, Triệu Lộ Tư vẫn nhiều lần chứng minh sức ảnh hưởng đáng nể của mình trong làng thời trang. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, từ những bộ trang phục đời thường cho đến các món phụ kiện nhỏ xinh, nữ diễn viên đều có khả năng tạo nên những cơn sốt mua sắm khiến các tín đồ thời trang phải săn lùng ráo riết. Và mới đây, một đôi giày búp bê tưởng chừng đơn giản đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý chỉ vì được cô diện khi xuất hiện tại sân bay.

Trong loạt ảnh mới đây, Triệu Lộ Tư ghi điểm với phong cách ngọt ngào, trẻ trung đúng với hình ảnh mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên lựa chọn những món đồ mang tông màu nhẹ nhàng, kết hợp cùng các chi tiết nơ nữ tính đang là xu hướng được nhiều cô gái yêu thích. Tuy nhiên, nhân vật chính của bộ trang phục lần này lại là đôi giày Mary Jane đến từ Valentino.

Được biết, đây là mẫu giày Mary Jane Rockstud của nhà mốt Valentino. Thiết kế mang phom dáng giày búp bê cổ điển lấy cảm hứng từ những đôi giày của các vũ công ballet. Phần mũi giày thanh thoát, quai ngang đặc trưng cùng chiếc nơ nhỏ xinh tạo nên vẻ ngoài mềm mại và nữ tính. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên tinh thần dịu dàng quen thuộc, Valentino đã khéo léo bổ sung những chi tiết đinh tán Rockstud biểu tượng, giúp đôi giày mang thêm nét cá tính, hiện đại và thời thượng.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần nổi loạn này chính là lý do khiến thiết kế trở thành món đồ được nhiều fashionista yêu thích. Đôi giày vừa đủ nữ tính để diện cùng váy áo điệu đà, nhưng cũng đủ cá tính để kết hợp với quần jeans hay những set đồ năng động thường ngày. Chính sự linh hoạt ấy đã giúp mẫu giày Rockstud duy trì sức hút suốt nhiều năm qua trong thế giới thời trang cao cấp.

Dẫu vậy, phải đến khi Triệu Lộ Tư diện đôi giày này ra sân bay, sức nóng của thiết kế mới thực sự bùng nổ. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tín đồ thời trang đã nhanh chóng truy tìm thông tin về sản phẩm. Theo chia sẻ từ các diễn đàn thời trang Trung Quốc, nhiều cửa hàng ghi nhận tình trạng hết hàng ở hàng loạt kích cỡ. Không ít người chấp nhận đặt trước hoặc tìm mua tại các thị trường khác chỉ để sở hữu đúng mẫu giày mà nữ diễn viên yêu thích.

Điều thú vị là sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư không chỉ dừng lại ở một đôi giày. Nhiều người hâm mộ còn cố gắng tái hiện nguyên vẹn phong cách của thần tượng bằng cách tìm mua những chiếc váy đính nơ, áo kiểu nữ tính hay các phụ kiện tương tự. Những bản phối mang đậm chất "công chúa hiện đại" của nữ diễn viên tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn cô gái trẻ tại châu Á. Mẫu váy mà Triệu Lộ Tư diện cũng đã nhanh chóng "cháy hàng".

Không phải ngẫu nhiên mà Triệu Lộ Tư thường xuyên được các thương hiệu săn đón. Điểm đặc biệt ở cô là khả năng biến những món đồ xa xỉ trở nên gần gũi và dễ ứng dụng hơn. Thay vì tạo cảm giác quá xa vời hay hào nhoáng, nữ diễn viên luôn biết cách kết hợp các thiết kế cao cấp với phong cách đời thường, giúp người hâm mộ cảm thấy họ hoàn toàn có thể học hỏi và áp dụng.

Đôi giày Rockstud lần này cũng là một ví dụ điển hình. Dù thuộc phân khúc hàng hiệu với mức giá khoảng 25 triệu đồng, thiết kế vẫn được đánh giá là khá dễ phối đồ. Từ váy hoa, chân váy ngắn, quần jeans cho tới những bộ trang phục mang phong cách tối giản, đôi giày đều có thể trở thành điểm nhấn tinh tế giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn. Đây cũng là lý do khiến nhiều người xem nó như một khoản đầu tư thời trang có giá trị sử dụng lâu dài thay vì chỉ là món đồ chạy theo xu hướng nhất thời.

Nếu cũng yêu thích đôi giày giống Triệu Lộ Tư thì dưới đây là 1 số thiết kế khác mà bạn có thể tham khảo ngay:

Giày búp bê đế bệt Alex & Sara khắc lazer da mềm quai cài êm chân

Giày Bệt Nữ GUMAC Giày Búp Bê Mũi Tròn Đính Nơ Da PU Có Quai Ngang Khóa Kim Loại Êm Chân

Nơi mua: GUMAC

EROSSKA [FORM 1.5] - Giày búp bê nữ ballet core lưới quai ngang phối nơ màu trắng

Nơi mua: EROSSKA

Giày Búp Bê Mũi Tròn Nữ Quai Ngang Đính Hoa Đá Sang Trọng Thời Trang Pixie

Nơi mua: Pixie

Giày Búp Bê Đông Hải Quai Ngang Khóa Logo

Nơi mua: Đông Hải

Câu chuyện phía sau cơn sốt lần này một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Triệu Lộ Tư đối với ngành thời trang. Chỉ với một lần xuất hiện giản dị tại sân bay, cô đã có thể biến khiến từ giày dép tới váy áo trở thành món đồ được săn đón trên khắp các nền tảng mạng xã hội.