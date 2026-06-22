Mỹ nhân Vbiz U40 mặc đẹp ngang gái trẻ: Đứng ở đâu cũng sáng bừng, khó tin cô ấy đã làm mẹ 3 con

Không chỉ giữ dáng đỉnh, mỹ nhân sinh năm 1990 còn có gu thời trang ngày càng lên hương.

Nhã Phương là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc ngọt ngào. Bước sang tuổi 36 và đã trải qua 3 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ chế độ tập luyện và chăm sóc bản thân khoa học. Không chỉ duy trì vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi, Nhã Phương còn ngày càng thăng hạng về phong cách thời trang. Dù xuất hiện với những set đồ đơn giản hay các thiết kế nữ tính, sang trọng, cô đều biết cách ghi điểm nhờ gu ăn mặc tinh tế và khả năng tôn lên những lợi thế hình thể.

Style của Nhã Phương gây ấn tượng nhờ sự trẻ trung nhưng vẫn đầy tinh tế. Trong một outfit, cô lựa chọn thiết kế xuyên thấu chấm bi dáng ôm kết hợp cùng chân váy dài đồng điệu, khéo tôn lên đường cong mềm mại. Tổng thể vừa ngọt ngào, nữ tính, vừa toát lên nét sang trọng, thanh lịch, đúng chuẩn mặc đẹp mà không cần quá cầu kỳ.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo thun ôm, Chân váy

Mẹ 3 con Nhã Phương không chỉ lấy lại vóc dáng ấn tượng sau sinh mà còn ngày càng ghi điểm với gu thời trang thăng hạng. Trong chuyến vi vu biển, nữ diễn viên chọn combo áo hai dây đỏ nổi bật phối cùng chân váy dài thướt tha, tạo nên tổng thể trẻ trung, nữ tính. Hoàn thiện outfit bằng đôi dép xỏ ngón đơn giản, cô dễ dàng có ngay diện mạo thanh thoát, yêu kiều mà vẫn năng động, phóng khoáng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo hai dây, Chân váy

Style đi biển của Nhã Phương luôn ghi điểm bởi nét yêu kiều nhưng không kém phần thời thượng. Thả dáng trên du thuyền, nữ diễn viên lựa chọn mẫu đầm trắng dài với thiết kế cổ yếm cao thanh thoát, kết hợp điểm nhấn chiết eo tinh tế. Chất liệu xếp ly mềm mại cùng phom váy bồng bềnh giúp mỗi chuyển động thêm phần thướt tha, mang đến vẻ ngoài vừa sang trọng vừa đậm chất nàng thơ giữa khung cảnh biển xanh.

Gợi ý mua sắm tương tự: Đầm dài

Không cần lên đồ cầu kỳ, Nhã Phương vẫn ghi điểm với phong cách trẻ trung, sành điệu. Nữ diễn viên lựa chọn combo áo thun trắng ôm dáng kết hợp cùng quần jeans xanh đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc tôn dáng và mang lại vẻ ngoài năng động. Đây cũng là công thức mặc đẹp được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi dễ ứng dụng, không bao giờ lỗi mốt. Nếu tủ đồ của bạn vẫn thiếu áo thun trắng và quần jeans, có lẽ đã đến lúc bổ sung ngay hai món đồ "quốc dân" này.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo thun, Quần jeans



