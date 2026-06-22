Cô gái Việt ở Singapore: Chỉ cao 1m49 nhưng mặc đẹp như được lập trình, diện bộ nào cũng muốn thả tim

Style đời thường của mỹ nữ này gây ấn tượng với vẻ xinh xịn, trendy dù lên đồ không quá cầu kỳ.

Thu Hường (@huongthuf) là một trong những TikToker được giới trẻ yêu thích nhờ những nội dung hài hước, duyên dáng cùng nguồn năng lượng tích cực. Sở hữu tính cách hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt và lối kể chuyện cuốn hút, cô nàng luôn tạo được thiện cảm với người xem qua loạt video đời thường. Mới đây, Thu Hường tiếp tục gây chú ý với hành trình trải nghiệm cuộc sống và học tập tại Singapore kéo dài khoảng một tháng. Chỉ vừa đáp tới Đảo quốc Sư tử, cô nàng đã nhanh chóng kết bạn 4 phương, liên tục rủ các du học sinh quay trend thú vị để đăng tải trên TikTok.

Không chỉ ghi điểm bởi tính cách đáng yêu và ngoại hình xinh xắn, Thu Hường còn sở hữu gu thời trang cực trẻ trung, bắt mắt. Dù thuộc hội "bé hạt tiêu" với chiều cao khiêm tốn chưa đến 1m50, cô vẫn luôn biết cách lựa chọn trang phục phù hợp để tôn dáng. Từ những set đồ nữ tính, ngọt ngào đến các outfit trendy mang hơi hướng Y2K, Thu Hường đều chinh phục dễ dàng, trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn.

Style đời thường của Thu Hường ghi điểm với nét ngọt ngào, trẻ trung. Cô diện váy babydoll màu xanh pastel mát mắt, mang đến vẻ ngoài bồng bềnh, tươi tắn và đầy sức sống. Outfit vừa nữ tính vừa năng động, là gợi ý đáng tham khảo cho những cô nàng mê phong cách bánh bèo nhưng vẫn muốn giữ nét sành điệu, thời thượng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Váy babydoll

Thu Hường gợi ý cho chị em một công thức lên đồ đơn giản nhưng cực trendy với áo hai dây và chân váy hoa nhí. Thiết kế chân váy dáng lửng đang là item được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong thời gian gần đây nhờ khả năng tôn dáng và tính ứng dụng cao. Chỉ cần kết hợp cùng một chiếc áo ôm nhẹ vừa vặn thay vì phom dáng rộng thùng thình, chị em đã có ngay outfit sành điệu và nổi bật để xuống phố hay đi cà phê cuối tuần.

Thu Hường sở hữu gu chọn đồ và phối đồ rất nịnh mắt. Chỉ với một chiếc váy hai dây dáng ngắn, cô vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ họa tiết hoa nổi bật cùng tông xanh độc đáo, mang đến cảm giác tươi mới và cuốn hút. Chi tiết ren được nhấn nhá vừa đủ giúp tổng thể thêm phần điệu đà, nữ tính mà không hề rườm rà. Đây là kiểu outfit lý tưởng cho những cô nàng mê phong cách vừa ngọt ngào vừa thời thượng.

Gợi ý mua sắm: Váy

Vi vu đi biển, Thu Hường lựa chọn combo áo yếm tông đỏ rực rỡ phối cùng chân váy ngắn, mang đến diện mạo nổi bật và tràn đầy năng lượng. Set đồ không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức hút nhờ gam màu bắt mắt cùng phom dáng trẻ trung, tôn dáng. Vừa thoải mái, phóng khoáng lại vừa lên hình cực xinh, đây là công thức mặc đẹp rất đáng tham khảo cho những chuyến du lịch biển mùa hè.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo yếm, Chân váy

Áo hai dây lụa phối ren là một trong những item đang được yêu thích nhất mùa hè năm nay, và dĩ nhiên cũng có mặt trong tủ đồ của Thu Hường. Cô kết hợp thiết kế nữ tính này cùng quần short họa tiết camo cá tính, tạo nên màn đối lập thú vị giữa nét mềm mại và phóng khoáng. Điểm nhấn thắt lưng cạp trễ giúp tổng thể thêm thời thượng, mang đậm hơi thở Y2K.