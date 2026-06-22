Son Ye Jin mặc càng đơn giản càng đẹp: Có thứ gái trẻ cố học vẫn khó giống

Son Ye Jin mới đây vừa đăng tải loạt ảnh khoe style đi biển vừa đẹp vừa sành điệu.

Có những mỹ nhân khiến người ta phải ngắm nhìn vì nhan sắc, nhưng cũng có những người chỉ cần xuất hiện là lập tức tạo nên cảm giác sang trọng rất riêng. Son Ye Jin thuộc nhóm thứ hai. Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn giữ phong độ đáng nể với visual trong trẻo, khí chất dịu dàng và gu thời trang tối giản nhưng chưa bao giờ nhạt nhòa. Không chạy theo xu hướng hay những món đồ phô trương, cô luôn biết cách biến các item cơ bản thành tổng thể tinh tế, thanh lịch và đầy cuốn hút.

Mới đây, Son Ye Jin tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Chỉ với những set đồ quen thuộc như áo sơ mi, váy suông hay quần jeans, bà xã Hyun Bin vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ cách phối đồ nhẹ nhàng nhưng sang chảnh, chứng minh rằng có một kiểu khí chất rất khó sao chép dù nhiều người cố gắng học theo.

Son Ye Jin ghi điểm tuyệt đối với visual ngọt ngào trong set đồ tông hồng pastel đầy nữ tính. Nữ diễn viên lựa chọn áo ren lụa phối cùng quần thụng, mang đến tổng thể mềm mại, bay bổng và thướt tha. Sự kết hợp giữa sắc hồng nhạt của áo và hồng pastel của quần tạo nên hiệu ứng hài hòa, ngọt ngào nhưng không hề sến súa. Dù ở tuổi U45, Son Ye Jin vẫn dễ dàng "cân đẹp: kiểu trang phục này, giữ trọn vẻ trẻ trung và cuốn hút vốn có.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo lụa, Quần thụng

Son Ye Jin khi check-in cùng "chồng yêu" Hyun Bin nhanh chóng gây chú ý với combo mặc đẹp đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn áo cổ yếm kẻ ngang phối cùng quần short đen và loạt phụ kiện như kính râm, khuyên tai, vòng tay... tạo nên tổng thể sành điệu, cuốn hút. Không cần quá cầu kỳ, outfit này vẫn ghi điểm nhờ sự thoải mái và tinh tế, nhìn kiểu gì cũng không tìm thấy điểm chê.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo kẻ ngang, Quần short

Đồ trắng vốn là item "dễ tính" vì hợp diện trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là trong những chuyến đi biển. Vì vậy, Son Ye Jin cũng nhanh chóng kết thân với set đồ full trắng gồm áo cổ yếm phối cùng quần short jeans. Bên ngoài, cô khoác thêm sơ mi tay ngắn dáng rộng và hoàn thiện outfit bằng đôi dép xỏ ngón cơ bản. Tổng thể mang đến vẻ ngoài vừa xinh sang, vừa điệu đà lại rất trendy và hợp vibe mùa hè.

Son Ye Jin gây ấn tượng với outfit mang tông xanh nổi bật, gồm áo hai dây phối cùng quần short đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Không cần đến những thiết kế bikini cầu kỳ, set đồ vẫn ghi điểm nhờ sự thoải mái, phóng khoáng, giúp nữ diễn viên toát lên vẻ trẻ trung và sành điệu. Từ cách lựa chọn trang phục của Son Ye Jin, có thể thấy khi chuẩn bị đồ đi du lịch hè, đặc biệt là các chuyến đi biển, chị em nên ưu tiên những gam màu tươi sáng và rực rỡ. Những sắc màu nổi bật không chỉ giúp tổng thể outfit thêm bắt mắt mà còn mang lại cảm giác năng động, tràn đầy sức sống trong mỗi khung hình check-in.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo 2 dây, Quần short

Son Ye Jin tiếp tục mang đến gợi ý phối đồ đi biển đầy cảm hứng cho hội chị em với set trang phục vừa thoải mái vừa sành điệu. Nữ diễn viên lựa chọn áo cúp ngực màu xanh nổi bật kết hợp cùng quần short kẻ ngang, tạo nên tổng thể trẻ trung và bắt mắt. Đôi dép xỏ ngón quen thuộc được cô sử dụng như điểm nhấn đơn giản nhưng hiệu quả, giúp hoàn thiện outfit thêm sành điệu, cuốn hút. Trong những khoảnh khắc check-in bên bờ biển nắng gió, Son Ye Jin khoác thêm áo sơ mi dáng dài bên ngoài, vừa tăng thêm độ phóng khoáng vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, thời thượng.