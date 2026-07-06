Bên trong lâu đài 200 tỷ của đại gia miền Tây

Chỉ vài giây lướt qua cũng đủ để thấy độ chịu chi của chủ nhân căn biệt thự này.

Một video đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem của một TikToker chuyên thi công nội thất mới đây khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp khi hé lộ không gian bên trong một công trình được chủ nhân giới thiệu là cơ ngơi trị giá khoảng 200 tỷ đồng của một đại gia miền Tây.

Từ những hình ảnh được chia sẻ trong đoạn video, căn biệt thự gây ấn tượng với quy mô đồ sộ, lối kiến trúc đậm chất hoàng gia cùng hàng loạt chi tiết nội thất được hoàn thiện vô cùng cầu kỳ. Mỗi khu vực đều toát lên vẻ bề thế, sang trọng, khiến nhiều người ví nơi đây chẳng khác nào một tòa lâu đài.

Nguồn: TikTok @.ph.thin0

Cánh cửa chính gây ấn tượng mạnh với chất liệu gỗ nguyên khối và kích thước đồ sộ. Toàn bộ bề mặt được chạm khắc dày đặc những họa tiết hoa lá, phù điêu và các đường viền đối xứng theo phong cách cổ điển châu Âu. Điểm nhấn nằm ở tay nắm và khóa cửa ánh vàng được chế tác tinh xảo, nổi bật trên nền gỗ đỏ trầm, góp phần tôn lên vẻ sang trọng và quyền quý của toàn bộ công trình.

Bước qua cánh cửa chính, đại sảnh căn nhà có 3 khu bàn ghế tiếp khách riêng biệt. Bao phủ phía trên đại sảnh là hệ thống trần giật cấp được trang trí bằng những đường phào chỉ nổi kết hợp các họa tiết dát vàng tinh xảo. Mỗi ô trần đều được thiết kế riêng với những mảng phù điêu cầu kỳ, ở chính giữa là những chiếc đèn chùm pha lê mạ vàng cỡ lớn, tạo điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ không gian. Hệ thống đèn âm trần được bố trí dày đặc giúp ánh sáng lan tỏa đều, làm nổi bật từng chi tiết trang trí.

Khu vực tiếp khách chính được bố trí tại phía bên phải ngôi nhà với bộ bàn ghế gỗ nguyên khối có kích thước lớn. Từng chiếc ghế đều được chạm trổ hình đầu rồng, hoa lá và các họa tiết cổ điển vô cùng công phu. Bàn trà, tượng trang trí và toàn bộ nội thất đều sử dụng chung tông màu gỗ đỏ sẫm, tạo cảm giác quyền uy và bề thế. Không gian này được đặt giữa các hàng cột lớn cùng hệ thống đèn chùm phía trên, càng làm nổi bật vẻ xa hoa của tổng thể.

Một trong những điểm thu hút nhất của căn biệt thự là cầu thang uốn cong mềm mại dẫn lên tầng trên. Tay vịn và lan can được chế tác với những hoa văn kim loại uốn lượn tinh xảo, kết hợp phần chân trụ bằng gỗ chạm khắc cầu kỳ. Thiết kế đối xứng cùng đường cong mềm mại khiến khu vực này trở thành điểm nhấn nổi bật, gợi cảm giác như sảnh chính của những lâu đài châu Âu.

Khu vực bếp và phòng ăn được thiết kế liền mạch nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Hệ tủ bếp bằng gỗ tự nhiên phủ kín mảng tường. Ở giữa là đảo bếp lớn, vừa phục vụ việc chế biến vừa tạo thêm không gian sinh hoạt. Trần khu vực bếp tiếp tục được trang trí bằng các mảng phù điêu và đèn chùm, giúp không gian nấu nướng vẫn giữ được vẻ lộng lẫy như các khu vực còn lại.

Bao quanh các không gian là những mảng tường sơn trắng kết hợp phào chỉ nổi và hoa văn ánh vàng, tạo nên sự tương phản với màu gỗ trầm của nội thất. Hệ cửa kính lớn sát sàn giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài.

Căn biệt thự cũng thiết kế thông tầng, tạo cảm giác vô cùng thoáng đãng. Nổi bật nhất là hệ thống cột đá cẩm thạch màu xanh ngọc có kích thước lớn, phần đầu và chân cột được mạ tông vàng, chạm khắc theo phong cách Corinthian cầu kỳ. Xen giữa các cột là nền đá bóng gương với những hoa văn đối xứng được ghép từ nhiều loại đá màu, khiến toàn bộ khu vực trở nên sang trọng và đầy tính nghệ thuật.

Từ hệ cột đá cẩm thạch đồ sộ, trần nhà dát vàng, đèn chùm pha lê khổng lồ cho đến cầu thang uốn lượn và nội thất gỗ chạm khắc thủ công, mọi chi tiết bên trong lâu đài đều cho thấy mức độ đầu tư công phu. Không gian mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ điển châu Âu nhưng vẫn tạo nên cảm giác sang trọng, bề thế, đúng với hình ảnh của một tòa lâu đài trị giá khoảng 200 tỷ đồng.