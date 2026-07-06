Chiếc quần bị chê dìm dáng đã được Jennie chinh phục

Outfit mới của Jennie là minh chứng cho màn trở lại đầy thuyết phục của item này.

Mới đây, Jennie tiếp tục chiêu đãi fan khi cập nhật loạt ảnh mới trên Instagram. Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, một outfit của nữ idol nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới mộ điệu khi cô diện chiếc quần lửng (capri pants) - món đồ đang phủ sóng mạnh mẽ trên các sàn diễn lẫn street style từ đầu năm 2026.

Trong bức ảnh selfie trước gương, Jennie chọn bảng màu trắng kem nhẹ nhàng, mang đến cảm giác vừa tinh khôi vừa thanh lịch. Cô diện chiếc áo sát nách chất liệu satin mềm rũ, nổi bật với phần bèo nhún bản lớn chạy dọc cổ áo, tạo điểm nhấn nữ tính và có chút hơi hướng vintage. Thiết kế cổ chữ V kết hợp cùng sợi dây chuyền mảnh giúp tổng thể trông mềm mại, thanh thoát hơn mà vẫn rất thời thượng.

Điểm hút mắt nhất chắc chắn là chiếc quần capri màu trắng có độ dài lửng ngang bắp chân. Thay vì kiểu dáng ôm sát quen thuộc từng thịnh hành vào những năm 2000, Jennie lựa chọn phiên bản có phom suông nhẹ với phần gấu bo chun, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn gọn gàng. Cô hoàn thiện set đồ bằng đôi ballet flats trắng tối giản, mang đến tổng thể monochrome nhẹ tênh, đúng tinh thần effortless chic mà vẫn rất cuốn hút. Không cần layer cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, Jennie vẫn dễ dàng biến một item từng bị cho là "khó chiều" thành điểm nhấn đầy thời thượng.