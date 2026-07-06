Chiếc quần bị chê dìm dáng đã được Jennie chinh phục
Outfit mới của Jennie là minh chứng cho màn trở lại đầy thuyết phục của item này.
Mới đây, Jennie tiếp tục chiêu đãi fan khi cập nhật loạt ảnh mới trên Instagram. Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, một outfit của nữ idol nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới mộ điệu khi cô diện chiếc quần lửng (capri pants) - món đồ đang phủ sóng mạnh mẽ trên các sàn diễn lẫn street style từ đầu năm 2026.
Trong bức ảnh selfie trước gương, Jennie chọn bảng màu trắng kem nhẹ nhàng, mang đến cảm giác vừa tinh khôi vừa thanh lịch. Cô diện chiếc áo sát nách chất liệu satin mềm rũ, nổi bật với phần bèo nhún bản lớn chạy dọc cổ áo, tạo điểm nhấn nữ tính và có chút hơi hướng vintage. Thiết kế cổ chữ V kết hợp cùng sợi dây chuyền mảnh giúp tổng thể trông mềm mại, thanh thoát hơn mà vẫn rất thời thượng.
Điểm hút mắt nhất chắc chắn là chiếc quần capri màu trắng có độ dài lửng ngang bắp chân. Thay vì kiểu dáng ôm sát quen thuộc từng thịnh hành vào những năm 2000, Jennie lựa chọn phiên bản có phom suông nhẹ với phần gấu bo chun, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn gọn gàng. Cô hoàn thiện set đồ bằng đôi ballet flats trắng tối giản, mang đến tổng thể monochrome nhẹ tênh, đúng tinh thần effortless chic mà vẫn rất cuốn hút. Không cần layer cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, Jennie vẫn dễ dàng biến một item từng bị cho là "khó chiều" thành điểm nhấn đầy thời thượng.
Không phải ngẫu nhiên Jennie lại chọn diện capri pants ở thời điểm này. Sau nhiều năm gần như vắng bóng, chiếc quần lửng từng khiến không ít người e dè vì độ dài "lưng chừng" nay đã có màn trở lại đầy ấn tượng. Từ các sàn diễn quốc tế đến street style của những IT Girl đình đám, capri pants đang dần lấy lại vị thế và trở thành một trong những món đồ được săn đón nhất năm 2026. Thực tế, đây không phải là kiểu quần quá kén dáng như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần phối hợp khéo léo, capri pants có thể mang đến vẻ ngoài vừa gọn gàng, thanh lịch, vừa pha chút retro rất cuốn hút.
Một trong những công thức được yêu thích nhất chính là kết hợp capri pants với giày bệt, đặc biệt là ballet flats. Sự kết hợp này ban đầu có thể khiến nhiều người băn khoăn, nhưng lại nhanh chóng chinh phục giới mộ điệu nhờ vẻ nữ tính, nhẹ nhàng mà vẫn rất hợp xu hướng. Những đôi ballet flats với thiết kế mũi vuông, chất liệu da bóng hoặc lưới giúp outfit trở nên trẻ trung hơn, tránh cảm giác "dừ" mà nhiều người từng lo ngại. Set đồ của Jennie cũng là ví dụ điển hình khi cô chọn đôi ballet flats trắng ton-sur-ton với trang phục, tạo nên diện mạo tinh tế nhưng không hề gò bó.
Bên cạnh đó, capri pants cũng rất "ăn ý" với những item cơ bản có sẵn trong tủ đồ. Một chiếc tank top ôm sát, áo thun trắng hay sơ mi oversized đều có thể kết hợp dễ dàng để tạo nên phong cách effortless - trông như mặc rất ngẫu hứng nhưng vẫn đủ cuốn hút. Khi cần chỉn chu hơn, chỉ cần đổi sang sơ mi, khoác thêm blazer hoặc nhấn nhá bằng kính râm, túi xách là outfit đã trở nên khác biệt.
Nếu yêu thích phong cách thanh lịch, capri pants cũng dễ dàng kết hợp với blazer, cardigan hay các kiểu jacket. Blazer mang đến vẻ ngoài chỉn chu, hiện đại, trong khi cardigan lại tạo cảm giác mềm mại và nữ tính hơn.
Với những cô nàng mê phong cách sporty-chic, capri legging phối cùng bomber jacket cũng là lựa chọn đang được nhiều fashionista yêu thích.
Về màu sắc, capri pants không chỉ gói gọn trong các gam trung tính. Những thiết kế chấm bi, kẻ caro hay các tông màu nổi bật cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều, giúp outfit trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, để tổng thể hài hòa, phần còn lại của trang phục nên ưu tiên những gam màu đơn giản. Ngược lại, nếu yêu thích phong cách tối giản, một set đồ monochrome như Jennie lựa chọn luôn là công thức an toàn nhưng vẫn đủ nổi bật.
Dù lựa chọn cách phối nào, yếu tố quan trọng nhất khi mặc capri pants vẫn là tỷ lệ trang phục. Vì độ dài ngang bắp chân có thể khiến đôi chân trông ngắn hơn, nhiều tín đồ thời trang thường ưu tiên quần cạp cao kết hợp với giày hở mu như mule hoặc ballet flats để tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Đồng thời, nên hạn chế những chiếc áo quá dài hoặc phom dáng quá rộng để tổng thể luôn cân đối và thanh thoát.
Nếu cũng muốn thử diện theo xu hướng đang được Jennie lăng xê, bạn có thể tham khảo một vài mẫu quần capri dưới đây:
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