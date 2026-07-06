3 loại cây trồng trong nhà dễ gặp họa

Không phải loại cây nào cũng an toàn để đặt trong nhà. Dưới đây là ba loại cây cảnh được các chuyên gia khuyến cáo cần đặc biệt thận trọng khi trồng trong không gian sống.

Trúc đào

Trúc đào là loài cây được nhiều người yêu thích bởi những chùm hoa rực rỡ, nở quanh năm với các màu trắng, hồng, đỏ. Cây thường được trồng trong chậu để trang trí sân vườn, ban công, thậm chí đặt trước cửa nhà.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những loài thực vật có độc tính cao. Toàn bộ cây, từ lá, hoa, thân, rễ đến nhựa đều chứa các glycoside tim như oleandrin và neriine.

Nếu ăn phải, người bị ngộ độc có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Trong những trường hợp nặng, độc tố có thể gây ngừng tim và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các chuyên gia cũng lưu ý không nên đốt cành, lá trúc đào vì khói sinh ra vẫn có thể chứa độc tố gây hại.

Thiên tuế

Thiên tuế là loại cây cảnh được nhiều gia đình, khách sạn và văn phòng lựa chọn bởi dáng đẹp, xanh quanh năm và được xem là biểu tượng của sự trường thọ, thịnh vượng.

Ảnh minh họa.

Ít ai biết rằng, đây là một trong những loài cây có độc tính rất mạnh. Chất độc chính là cycasin, có mặt ở hầu hết các bộ phận của cây, đặc biệt tập trung nhiều trong hạt.

Nếu vô tình ăn phải, người bệnh có thể bị buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy. Trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến tổn thương gan cấp, rối loạn đông máu, co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

Đối với chó và mèo, thiên tuế được đánh giá là một trong những cây cảnh nguy hiểm nhất. Chỉ cần ăn một lượng nhỏ hạt cũng có thể gây suy gan cấp và tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được điều trị sớm.

Thầu dầu

Thầu dầu được trồng ở nhiều nơi nhờ bộ lá lớn đẹp mắt, màu sắc nổi bật và khả năng thích nghi tốt. Một số gia đình còn sử dụng cây làm cảnh trong sân hoặc khuôn viên nhà.

Điều đáng lưu ý là hạt thầu dầu chứa ricin, một trong những độc tố thực vật mạnh nhất từng được biết đến.

Sau khi ăn phải hạt, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như đau bụng dữ dội, nôn liên tục, tiêu chảy nhiều lần, mất nước nghiêm trọng. Nếu lượng độc tố hấp thu lớn, người bệnh có nguy cơ bị tổn thương gan, thận, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Đặc biệt, trẻ nhỏ rất dễ bị hấp dẫn bởi những hạt có hình dạng đẹp, bóng và nhiều màu sắc của cây thầu dầu, làm tăng nguy cơ ngộ độc ngoài ý muốn.

Cần làm gì để phòng tránh?

Theo các chuyên gia, nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, nên cân nhắc không trồng các loài cây có độc tính cao trong nhà hoặc đặt cây ở vị trí mà trẻ và thú cưng không thể tiếp cận. Khi cắt tỉa cây, nên đeo găng tay để tránh nhựa cây tiếp xúc với da và luôn rửa tay sạch sau khi chăm sóc.

Trong trường hợp nghi ngờ trẻ hoặc người lớn đã ăn phải lá, hoa, hạt hoặc bất kỳ bộ phận nào của các cây này và xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, đau bụng dữ dội, tiêu chảy, chóng mặt, co giật hoặc rối loạn nhịp tim, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí. Không nên tự ý gây nôn hoặc áp dụng các mẹo dân gian vì có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.