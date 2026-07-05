Cưới xin thời nay các cặp đôi cần chuẩn bị bao nhiêu tiền? Đi triển lãm The Vietnam Grand WeddX để biết tất cả

Chi phí tổ chức đám cưới hiện nay vô cùng đa dạng, bởi hầu hết các cặp đôi đều mong muốn có một hôn lễ thật chỉn chu và trọn vẹn trong ngày trọng đại của mình.

Tổ chức một đám cưới chưa bao giờ chỉ đơn giản là đặt tiệc hay chọn váy cưới. Đằng sau một hôn lễ là hàng loạt hạng mục cần chuẩn bị, từ lễ ăn hỏi, nhẫn cưới, váy - vest, chụp ảnh, trang trí, thiệp cưới đến tuần trăng mật. Chính vì vậy, tổng chi phí có thể chênh lệch rất lớn, tùy vào quy mô, phong cách và mức độ đầu tư của mỗi cặp đôi.

Mới đây, triển lãm The Vietnam Grand WeddX 2026 diễn ra tại Vinpalace Cổ Loa đã quy tụ hơn 60 thương hiệu trong lĩnh vực cưới, từ wedding planner, váy cưới, vest, trang sức, trang điểm, décor, studio chụp ảnh đến các đơn vị tổ chức tiệc và nghỉ dưỡng trăng mật. Không chỉ là nơi cập nhật những xu hướng cưới mới, triển lãm còn mang đến cái nhìn toàn diện về thị trường dịch vụ cưới hiện nay với đa dạng phân khúc và mức giá, giúp các cặp đôi có thêm cơ sở để dự trù ngân sách cho ngày trọng đại.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, sự kiện đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, check-in và trải nghiệm. Trên không gian rộng hơn 9.000m², khách tham quan được khám phá các wedding showcase, runway thời trang, sân khấu immersive, workshop cùng hàng loạt gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh việc tìm kiếm ý tưởng cho hôn lễ, nhiều cặp đôi cũng tranh thủ tham khảo chi phí thực tế của từng hạng mục, từ váy cưới, nhẫn, hoa trang trí đến wedding planner hay tiệc cưới, qua đó dễ dàng hình dung ngân sách cần chuẩn bị cho một đám cưới hoàn chỉnh.

Vậy để tổ chức một đám cưới ở thời điểm hiện tại, các cặp đôi cần chuẩn bị khoảng bao nhiêu tiền? Dưới đây là mức chi phí tham khảo cho từng hạng mục, từ cơ bản đến cao cấp.

Đám cưới cơ bản: Khoảng 180-300 triệu đồng

Đây là mức ngân sách phù hợp với đa số các cặp đôi trẻ hiện nay. Khoản chi lớn nhất thường là tiệc cưới. Với khoảng 20-30 bàn, mức giá dao động từ 5-8 triệu đồng/bàn, tổng chi phí rơi vào khoảng 100-180 triệu đồng, tùy nhà hàng và thực đơn.

Tiếp theo là ảnh cưới, với các gói chụp trong studio hoặc ngoại cảnh phổ biến từ 8-20 triệu đồng.

Thuê váy cưới và vest chú rể thường dao động 10-25 triệu đồng, trong khi nhẫn cưới có giá từ 15-40 triệu đồng tùy chất liệu, thương hiệu và kiểu dáng. Tại The Vietnam Grand WeddX, nhiều thương hiệu mang đến đa dạng lựa chọn để các cặp đôi tham khảo. Chẳng hạn, Camile Bridal giới thiệu các mẫu váy cưới có giá từ 15-40 triệu đồng, còn dịch vụ may đo dao động từ 20-25 triệu đồng. Trong thời gian diễn ra triển lãm, thương hiệu này áp dụng ưu đãi giảm đến 40% hoặc giảm 30% kèm tặng một váy tiệc cho khách chốt đơn tại sự kiện. Trong khi đó, Lat Bridal mang đến các mẫu váy có giá từ 7-150 triệu đồng, đồng thời ưu đãi giảm 50% cho khách đặt dịch vụ ngay tại gian hàng.

Đối với lễ ăn hỏi, nhiều gia đình lựa chọn tráp lễ truyền thống với mức giá khoảng 8-20 triệu đồng, chưa bao gồm sính lễ do hai bên gia đình chuẩn bị.

Các hạng mục khác như thiệp cưới, makeup, quay phim - chụp ảnh ngày cưới, xe hoa, hoa cầm tay, MC... thường tiêu tốn thêm khoảng 30-60 triệu đồng. Tại The Vietnam Grand WeddX 2026, nhiều thương hiệu cũng mang đến các giải pháp trang trí với mức giá đa dạng. Đơn cử, Thái Vân giới thiệu các dòng hoa lụa Việt Nam có giá khoảng 8.000-17.000 đồng/cành, trong khi hoa lụa nhập khẩu từ Trung Quốc dao động 14.000-69.000 đồng/cành. Các mẫu cây trang trí có giá từ 350.000-550.000 đồng, đồng thời khách đặt hàng trong thời gian diễn ra triển lãm được hưởng ưu đãi giảm 5% trong vòng 2 tháng. Trong khi đó, Hoa lụa Thiện Thủy cũng triển khai chương trình giảm 20% cho khách chốt đơn ngay tại sự kiện.

Nhìn chung, với ngân sách khoảng 200-300 triệu đồng, các cặp đôi đã có thể tổ chức một hôn lễ đầy đủ và chỉn chu.

Đám cưới cao cấp: Từ 700 triệu đồng đến vài tỷ đồng

Ở phân khúc cao cấp, sự khác biệt không nằm ở số lượng hạng mục mà ở chất lượng dịch vụ và mức độ cá nhân hóa.

Tiệc cưới thường được tổ chức tại khách sạn hoặc trung tâm hội nghị 5 sao, với mức giá 12-30 triệu đồng mỗi bàn, thậm chí cao hơn nếu sử dụng thực đơn cao cấp. Riêng tiền tiệc có thể lên tới 500 triệu đồng hoặc hơn 1 tỷ đồng với những đám cưới quy mô lớn.

Trang trí cũng là khoản chi rất đáng kể. Nếu một đám cưới cơ bản chỉ cần khoảng 20-50 triệu đồng cho backdrop và hoa tươi, thì ở phân khúc cao cấp, các concept thiết kế riêng với hoa nhập khẩu, hệ thống đèn, sân khấu, màn hình LED và hiệu ứng trình diễn có thể tiêu tốn 150-500 triệu đồng, thậm chí hơn.

Trang phục cô dâu cũng được nâng cấp đáng kể. Thay vì thuê váy, nhiều người lựa chọn váy thiết kế riêng hoặc các thương hiệu quốc tế với mức giá từ 50 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Nhẫn cưới cũng có nhiều lựa chọn hơn, từ kim cương thiên nhiên, kim cương lớn đến các thiết kế chế tác riêng. Giá một cặp nhẫn có thể dao động từ 50-300 triệu đồng, thậm chí cao hơn.

Các hạng mục như quay phim điện ảnh, chụp ảnh, ban nhạc biểu diễn, MC nổi tiếng, wedding planner, xe cưới hạng sang, quà tặng khách mời hay tuần trăng mật nước ngoài cũng khiến tổng ngân sách tăng lên đáng kể.