Fahasa và Thiên Long ra mắt bộ học cụ Pokemon bản quyền

Tại Nhà sách FAHASA Tân Định (TP.HCM) vào ngày 04.07.2026, Thiên Long và FAHASA chính thức ra mắt Bộ sưu tập học cụ Pokémon bản quyền gồm sản phẩm học tập chất lượng, sinh động, phù hợp cho mùa tựu trường.

Sự kiện đồng thời mang đến không gian trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản, nơi thiếu nhi có thể vui chơi, giao lưu và khám phá thế giới Pokémon đầy màu sắc.

Tại Nhật Bản, Pokémon đã trải qua 30 năm phát triển và là thương hiệu truyền thông có doanh thu cao nhất lịch sử. Theo nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế, Pokémon hiện được xem là một trong những thương hiệu giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu với độ nhận biết và mức độ yêu thích cao ở nhiều quốc gia.

Đông đảo các em thiếu nhi và học sinh tham gia sự kiện ra mắt Bộ học cụ Pokemon của Thiên Long tại Fahasa Tân Định (TPHCM).

Tại Việt Nam, Pokémon là thương hiệu giải trí quen thuộc với nhiều thế hệ, sở hữu lượng phát hành sách và truyện ước tính hơn 2 triệu bản cùng lượng xem anime lên đến hàng tỷ lượt trên các nền tảng số. Những nhân vật biểu tượng như Pikachu, Charizard hay Bulbasaur đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người Việt Nam, từ những buổi chiều theo dõi phim hoạt hình trên truyền hình đến cơn sốt Pokémon GO từng khuấy động cộng đồng vào năm 2016.

Sự hợp tác giữa Thiên Long và Pokémon không chỉ là một dự án sản phẩm mà còn là sự giao thoa của hai thương hiệu gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. Nếu Pokémon đồng hành cùng tuổi thơ qua những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú và thế giới tưởng tượng đầy màu sắc, thì Thiên Long lại hiện diện trong hành trình học tập của hàng triệu học sinh Việt Nam với những sản phẩm văn phòng phẩm quen thuộc suốt 45 năm qua.

Bộ sưu tập học cụ Pokémon chính thức lần đầu có mặt tại hệ thống FAHASA

Thông qua hệ thống phân phối rộng khắp của FAHASA cùng nhiều hệ thống điểm bán, nhà sách khác, Bộ sưu tập học cụ Pokémon bản quyền của Thiên Long đến với đông đảo khách hàng trên toàn quốc.

Lãnh đạo Fahasa và Thiên Long công bố ra mắt bộ sưu tập học cụ Pokémon.

Điểm nổi bật của Bộ sưu tập Pokémon do Thiên Long phát triển là chiến lược thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng khách hàng. Dòng sản phẩm dành cho trẻ em sử dụng màu sắc tươi sáng, hình ảnh các nhân vật Pokémon dễ thương và sinh động. Trong khi đó, dòng Teen được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng màu sắc thời trang và cách thể hiện nhân vật phù hợp với thị hiếu của học sinh trung học và sinh viên.

Danh mục sản phẩm đa dạng trải rộng từ bút sáp màu, acrylic marker, bút gel, bút lông kim, bút dạ quang, thước, gôm, nhãn vở, sổ lò xo, bìa zip, túi bút, balo, túi tote, dây đeo thẻ cùng nhiều phụ kiện học tập khác. Các sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sáng tạo và sử dụng hằng ngày của học sinh trong mùa tựu trường sắp tới.

Niềm vui cầm trên tay các sản phẩm học cụ Pokémon mới.

"Chúng tôi mong muốn mỗi chiếc bút, mỗi quyển vở mang hình Pokémon không chỉ là một sản phẩm học tập mà còn là người bạn đồng hành, truyền cảm hứng để các em học tập như một cuộc phiêu lưu thú vị. Tinh thần dũng cảm, kiên trì và không ngừng khám phá của các nhà huấn luyện Pokémon cũng chính là những giá trị tích cực mà chúng tôi muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ", đại diện Thiên Long cho biết.

"FAHASA luôn mong muốn các nhà sách không chỉ là nơi mua sắm sách và sản phẩm giáo dục mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa dành cho trẻ em và gia đình. Việc phối hợp cùng Thiên Long giới thiệu Bộ sưu tập Pokémon là một trong những hoạt động góp phần mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, bổ ích và thú vị cho bạn đọc nhỏ tuổi trong dịp hè cũng như mùa tựu trường năm nay.", đại diện FAHASA cho biết.

Không gian trải nghiệm hấp dẫn dành cho thiếu nhi và gia đình

Song song với hoạt động ra mắt sản phẩm, FAHASA và Thiên Long cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng tại hệ thống Nhà sách FAHASA. Nổi bật trong đó là sản phẩm balo học sinh Thiên Long Pokémon được phân phối độc quyền tại FAHASA, mang đến thêm lựa chọn đặc biệt cho mùa tựu trường năm học mới.

Từ ngày 04.07 đến ngày 19.07.2026, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại 10 Nhà sách FAHASA ở TP.HCM và TP. Hà Nội, khách hàng khi mua sản phẩm thuộc Bộ sưu tập Thiên Long Pokémon sẽ nhận được nhiều quà tặng bản quyền hấp dẫn. Với hóa đơn từ 150.000 đồng, khách hàng được tặng móc khóa balo Pokémon; với hóa đơn từ 250.000 đồng sẽ nhận được túi đeo chéo Pokémon phiên bản đặc biệt.

Fahasa và Thiên Long tạo không giản trải nghiệm thú vị cho gia đình cùng Pokémon.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thành lập Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM - FAHASA (1976 - 2026) với chủ đề "50 năm FAHASA - Phục vụ cộng đồng, lan tỏa tri thức". Trong suốt hành trình phát triển, FAHASA không ngừng mang đến cho bạn đọc cả nước những sản phẩm, dịch vụ văn hóa chất lượng, đồng thời xây dựng hệ thống nhà sách hiện đại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ gia đình Việt Nam.

Việc phối hợp cùng Thiên Long ra mắt Bộ sưu tập học cụ Pokémon bản quyền chính thức là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA. Thông qua sự kiện, FAHASA tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nhà sách không chỉ là nơi mua sắm sách và sản phẩm giáo dục mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo và truyền cảm hứng học tập dành cho thiếu nhi và gia đình.

Việc ra mắt Bộ sưu tập Pokémon tiếp tục bổ sung một mảnh ghép mới trong hệ sinh thái các sản phẩm IP mà Thiên Long đang phát triển, bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng như Doraemon, Demon Slayer và thế giới học cụ Akooland do Thiên Long sáng tạo dành riêng cho trẻ em Việt Nam.